Quién es Lautaro Cucchetti, el argentino que se volvió viral tras cantar el himno como voluntario de la FIFA en Miami

Su participación fue el resultado de una decisión tomada con mucha anticipación, un proceso de selección internacional y una apuesta personal para vivir el torneo desde un lugar privilegiado

La historia de Lautaro Cucchetti, el joven que representó a los voluntarios de la FIFA en la ceremonia previa al partido de Argentina en Miami, se hizo viral en apenas unas horas. Con 26 años, participó en la apertura del encuentro, causando impacto por su energía y canto durante el himno nacional. El episodio, registrado en video, se difundió en redes sociales y puso en primer plano el rol de los voluntarios en la organización del Mundial.

La presencia de Cucchetti en el estadio de Miami resultó de una decisión personal. Según relató en Infobae en Vivo, se inscribió como voluntario de la FIFA un año y medio antes del evento. “Yo soy una persona muy pasional, sobre todo cuando se trata de fútbol y ni hablar cuando se junta el fútbol con mi país. Ahí es como un choque de dos potencias”, afirmó el joven. Explicó que decidió postularse para vivir el Mundial desde adentro, priorizando sus sueños y sin dejarse limitar por cuestiones económicas.

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El proceso de selección, detalló Cucchetti, incluyó varias etapas similares a una búsqueda laboral. “Hace año y medio me postulé al voluntariado sabiendo que en realidad no es que me cubrirían los vuelos, ni el hospedaje, ni las comidas, ni nada, pero sí por lo menos me daba la posibilidad de estar ahí cerca”, señaló. Optó por Miami al pensar que la ciudad, con alta población latina, ofrecería un ambiente especial durante el torneo.

Lautaro Cucchetti se volvió viral tras cantar el himno argentino como voluntario de la FIFA en Miami (Captura de video)

Proceso de selección y rol durante el Mundial

Cucchetti describió cómo fue su incorporación al equipo de voluntarios de la FIFA. Al momento de inscribirse, debía elegir una sede y un área de interés. “Tenías que elegir una sede. Yo elegí Miami porque supuse que podía ser la que mayor folclore futbolístico pueda llegar a tener por cantidad de latinos, sin saber qué partidos iban a jugar y rezando que Argentina tenga un partido acá, aún sin saber cuál era mi rol", contó.

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Y explicó que “eso se fue dando posteriormente, después de un largo proceso”. Finalmente, recibió una propuesta para desempeñarse en la ceremonia previa al inicio de los partidos.

La experiencia incluyó tareas específicas en el campo de juego, como participar en la apertura, portar banderas y colaborar con la organización protocolar. “Es el rol de ceremonias previo al arranque del partido”, detalló Cucchetti. Reconoció que aceptó la función sin importar el puesto exacto, motivado por el deseo de estar cerca del evento más importante del fútbol mundial.

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Durante la ceremonia, Cucchetti protagonizó un momento que luego se volvió viral. El joven cantó el himno argentino con entusiasmo y fue grabado sin saberlo. “Yo primero que nada no sabía que me estaban grabando. Al día siguiente del partido me despierto y tenía ese video. Yo ya estaba muy feliz por haberlo vivido, pero no tenía ningún registro, no tenía ningún conocido en el estadio”, relató. La repercusión en redes sociales sorprendió al voluntario, que definió el registro como “un regalo” y aseguró que lo conservará como un recuerdo personal.

El argentino se inscribió como voluntario de la FIFA un año y medio antes para vivir el Mundial desde adentro /Captura de video/

Repercusiones de la viralización y el impacto personal

El video de Lautaro cantando el himno argentino en el estadio de Miami circuló en diversas plataformas. La imagen del voluntario emocionado se asoció rápidamente a la pasión de los hinchas argentinos y al ambiente del Mundial.

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“Ni hablar de tener un registro para toda la vida y que encima ese registro denote algo tan pleno mío como la pasión que me caracteriza y sobre todo una pasión tan linda como en un momento como el himno, es un regalo. Es un regalo y lo voy a llevar para toda la vida”, expresó el joven.

El protagonismo inesperado llevó a Cucchetti a reflexionar sobre el alcance de la viralidad en redes sociales. Reconoció que su perfil era bajo y no buscaba exposición, pero planteó la posibilidad de compartir más historias relacionadas con el fútbol.

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“Como una de las consecuencias de esta viralidad es que de golpe yo que soy bastante de perfil bajo en redes, me explotó y digo: ‘Bueno, ¿qué hago ahora? ¿Aprovecho? ¿Me haces una señal de arriba para tratar de empezar a subir contenido de fútbol, para soñar un poco más alto? No sé qué hacer, la verdad. Me encantaría. Bueno, ¿por qué no aprovechar este envión y capaz empezar a subir cierta parte de mi historia, las vivencias que tuve con el fútbol?’”, planteó.

El joven también destacó que la mayoría de los voluntarios que conoció residían cerca de la sede donde se postulaban. “Cuando llegué acá descubrí que, sean del país que sea, porque hay voluntarios de todas partes del mundo, casi en su totalidad viven acá, en la ciudad donde se voluntariaron o cerquita. Y que casi, la verdad, al menos por ahora, no conozco otra persona, menos de Argentina, que haya dicho: ‘Che, yo me anoto y voy’”, explicó.

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Fanatismo por Boca Juniors y próximos pasos

Hincha de Boca Juniors, Cucchetti resaltó la importancia del club en su vida. “Antes de ser Lautaro soy de Boca. Soy muy fanático. Para mí Boca es un estilo de vida”, afirmó. Durante la entrevista, bromeó sobre el tiempo que lleva Boca Juniors sin ganar la Copa Libertadores, pero insistió en que la pasión por el club es incondicional.

Respecto a sus próximas actividades, confirmó que tiene asignados al menos dos partidos más en Miami: el encuentro de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra y el partido por el tercer y cuarto puesto. Expresó su deseo de volver a ver a la selección argentina, aunque reconoció que, como voluntario, debe cumplir con los compromisos asignados en la sede.

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Cucchetti concluyó que la experiencia supera ampliamente sus expectativas y que el sueño de vivir el Mundial desde adentro ya se cumplió. “Estoy 100% feliz. La verdad que para mí esto ya es mucho más de lo que soñé”, sintetizó el joven voluntario.

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