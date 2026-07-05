¿El fin de los portátiles? Cuatro razones por las que las tablets los están remplazando

Las tablets pueden reemplazar a un portátil en trabajo, estudio y entretenimiento según las necesidades y el tipo de tareas de cada usuario.

Las tablets han conquistado un espacio propio en el universo de los dispositivos portátiles, al punto de que muchos usuarios se preguntan si hoy pueden reemplazar a un portátil para el trabajo, el estudio y el entretenimiento.

La respuesta no es única ni definitiva, ya que depende de las necesidades, los perfiles y el tipo de tareas que cada persona debe afrontar. A continuación, analizamos los detalles técnicos y prácticos que marcan la diferencia entre ambos dispositivos, sus ventajas, limitaciones y en qué escenarios una tablet puede ser la mejor opción.

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Tablet vs. computador portátil: diferencias y uso

Portabilidad

Uno de los puntos en los que más destacan las tablets frente al portátil tradicional es la portabilidad. Modelos actuales pesan entre 500 gramos y un kilo, y pueden tener grosores que no llegan a los 7 mm, lo que facilita llevarlas a cualquier sitio y utilizarlas en movimiento o en espacios reducidos.

Según guías de fabricantes como Lenovo, esto las convierte en una opción ideal para quienes pasan mucho tiempo fuera de la oficina o necesitan un dispositivo realmente ligero.

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La portabilidad es una ventaja central de las tablets frente al computador portátil por su menor peso y grosor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso las tablets más grandes, como algunas de 14,6 pulgadas, apenas superan los 700 gramos, mientras que la mayoría de los portátiles, incluso los ultrabooks, pesan entre 1,2 y 1,5 kilos, y los modelos de alto rendimiento o gaming suelen estar por encima de los 2 kilos.

El sistema operativo

Aquí se encuentra una de las mayores diferencias. Las tablets operan mayoritariamente con iPadOS o Android, lo que significa acceso a tiendas de aplicaciones móviles, interfaces táctiles y un entorno pensado para la inmediatez y sencillez de uso. T

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anto Android como iPadOS permiten hoy la multitarea, es decir, tener varias aplicaciones abiertas, dividir la pantalla y trabajar de manera similar a un portátil básico. Además, como cuenta PCComponentes, hay versiones móviles de programas como Word, Excel, Photoshop, AutoCAD o CapCut.

Sin embargo, la ausencia de Windows o macOS limita el acceso a programas profesionales completos, ya que las apps móviles suelen tener menos funciones. Esto es especialmente relevante si el trabajo depende de software especializado o de herramientas de productividad avanzadas, algo que sigue siendo terreno exclusivo de los portátiles.

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Las tablets usan iPadOS o Android, con interfaces táctiles y multitarea, pero sin el acceso completo a programas de Windows o macOS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rendimiento

Durante años, el mayor argumento a favor de la laptop era la potencia. Las tablets han acortado la brecha: modelos recientes pueden incluir hasta 12 GB de RAM y procesadores capaces de mover aplicaciones exigentes, edición de fotos y videos, y multitarea fluida.

Aun así, para tareas como edición de video profesional, diseño gráfico avanzado, programación o manejo de grandes bases de datos, la laptop sigue siendo insustituible.

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Según PCComponentes, en el rango de precios de 600 a 800 euros, las tablets premium pueden competir en rendimiento con portátiles de gama media, aunque quienes necesiten potencia sostenida o trabajar con archivos pesados seguirán prefiriendo un portátil.

En el uso diario, una tablet es suficiente para navegación, gestión de correos, videollamadas, edición ligera de fotos y creación de presentaciones. Muchos profesionales y estudiantes han migrado a un flujo de trabajo móvil, especialmente si dependen de la nube y no necesitan software de escritorio.

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El rendimiento de las tablets premium compite con portátiles de gama media en navegación, videollamadas, correos y edición ligera de fotos y videos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Teclado, ratón y accesorios

Un obstáculo tradicional de la tablet era la ausencia de teclado físico, pero hoy este problema está prácticamente resuelto. La mayoría de las tablets admite fundas con teclado, ratones bluetooth y lápices ópticos, lo que permite escribir textos largos, editar hojas de cálculo o dibujar con precisión.

Tanto Apple como Samsung y Microsoft ofrecen una amplia gama de accesorios oficiales y de terceros. La experiencia de escritura puede ser similar a la de un portátil en sesiones cortas o medias, aunque para quienes escriben muchas horas seguidas, el teclado de una laptop puede seguir resultando más cómodo.

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La autonomía es otro argumento fuerte a favor de la tablet. Modelos de gama alta pueden alcanzar entre 10 y 15 horas de uso real con una sola carga, superando a la mayoría de los portátiles medios, que suelen ofrecer entre 8 y 10 horas dependiendo del uso. En tareas intensivas, la laptop puede ver reducida su autonomía, mientras que las tablets mantienen un consumo más eficiente.

La batería de las tablets de gama alta alcanza entre 10 y 15 horas y supera en autonomía a muchos portátiles medios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo conviene una tablet y cuándo no

Una tablet puede reemplazar a un portátil en casos de movilidad extrema, tareas de productividad ligera, consumo de contenido, navegación, gestión de correo y redes sociales.

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Profesionales como comerciales, creativos que dibujan o toman notas manuscritas, y estudiantes que valoran la autonomía y la portabilidad pueden beneficiarse de una tablet con teclado y lápiz óptico.

Por el contrario, si el trabajo requiere instalar software profesional, manejar grandes volúmenes de datos, trabajar con archivos complejos, realizar edición de video o fotografía profesional, jugar a títulos exigentes o conectar múltiples periféricos simultáneamente, la laptop sigue siendo la mejor opción.