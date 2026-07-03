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Una figura de Francia le contestó al dardo de Lamine Yamal: “Me guardo esa frase en un rincón de mi cabeza”

Jules Koundé, lateral derecho de Les Bleus y compañero del delantero en el Barcelona, respondió desde Waltham a las declaraciones del español, quien afirmó que Francia no era mejor que España porque no les había ganado desde la Eurocopa

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Jules Koundé reconoció que los últimos resultados de Francia ante España quedaron guardados en su cabeza (REUTERS/Peter Cziborra)
Jules Koundé reconoció que los últimos resultados de Francia ante España quedaron guardados en su cabeza (REUTERS/Peter Cziborra)

Jules Koundé le salió a responder a su compañero en el Barcelona, Lamine Yamal, después de que el delantero de la selección española afirmara que Francia no era mejor que ellos en el Mundial 2026.

El defensor de Les Bleus no se molestó por las palabras del joven atacante, aunque sí reconoció que los resultados recientes contra La Roja pesan. “Los últimos partidos que hemos tenido contra España no han salido como queríamos. Nos guardamos esa frase en un rincón de nuestra cabeza, o al menos en un rincón de la mía”, admitió Koundé ante los medios en Waltham, el centro de entrenamiento de la selección francesa ubicado en las cercanías de Boston.

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El intercambio de declaraciones entre los dos compañeros en el FC Barcelona se convirtió en uno de los temas del día en el Mundial 2026. Todo arrancó cuando Yamal, en diálogo con el programa El Partidazo de COPE, fue consultado sobre si veía a algún equipo como favorito claro para llevarse la copa. “No creo que haya ninguna que digas: ‘es imposible que le gane’”, respondió el delantero de 18 años. Y cuando el periodista le preguntó puntualmente si Francia era mejor que España, fue directo: “No nos han ganado, desde la Eurocopa. ¿Cómo van a ser mejores que nosotros?”.

Más tarde, en el cuartel general español en Chattanooga, Tennessee, el propio Yamal matizó el alcance de sus palabras y extendió el argumento más allá de Francia. “La fase de grupos no significa nada, miren a Alemania“, señaló, en referencia a la eliminación de la Mannschaft en octavos de final ante Paraguay. “Francia está jugando a un nivel muy alto, está en plena forma, tiene buenos jugadores, pero no creo que esté por encima de nadie. Para mí, nadie está por encima de nadie”, precisó.

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Lamine Yamal y Koundé comparten vestuario en el Barcelona y protagonizaron un cruce de declaraciones desde los cuarteles generales de sus selecciones (REUTERS/Albert Gea)
Lamine Yamal y Koundé comparten vestuario en el Barcelona y protagonizaron un cruce de declaraciones desde los cuarteles generales de sus selecciones (REUTERS/Albert Gea)

La respuesta de Koundé llegó este jueves 2 de julio desde el centro de entrenamiento de Les Bleus. El lateral derecho del equipo francés dejó en claro que conoce bien al atacante con quien comparte vestuario en el Barcelona: “Sé que es un jugador muy fuerte, un chico ambicioso que dice las cosas como las piensa”. Sin molestia visible, el defensor francés optó por relativizar el peso de ser o no favorito. “Ser el favorito en una competición no significa mucho. No me molesta, me hace sonreír”, afirmó.

Con todo, Koundé no esquivó la incomodidad que dejan los últimos antecedentes entre ambas selecciones. La referencia a ese “rincón de la cabeza” donde guarda las derrotas ante España fue la admisión más directa de que las palabras de su compañero de club no caen en el vacío dentro del vestuario francés.

El contexto del cruce de declaraciones no es menor. Francia y España aún deben superar sus respectivos octavos de final, pero un eventual duelo entre ambas podría producirse en las semifinales del torneo, previstas para el 14 de julio en Arlington, Texas. Koundé está entre los cinco jugadores de campo que fueron titulares en todos los partidos de Francia en la fase de grupos, lo que da cuenta de su rol central en el esquema de Didier Deschamps.

Antes de que el periodista de la selección española le preguntara puntualmente sobre Francia, Yamal ya había anticipado su postura en una entrevista grabada junto a Nico Williams, el extremo del Athletic Club. En ese intercambio, el atacante del Barcelona expresó su preferencia por un cruce España-Francia en semifinales, al tiempo que Williams recordó con naturalidad: “Ya les hemos ganado”.

El próximo compromiso de Francia en el Mundial 2026 será este sábado 4 de julio ante Paraguay, en los octavos de final, con horario de inicio a las 18:00 (hora argentina) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Un triunfo ante los paraguayos pondría a Les Bleus en los cuartos de final del torneo, instancia en la que se medirían ante el ganador del cruce entre Canadá y Marruecos, previsto para el 9 de julio.

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