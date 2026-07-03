El fuerte comunicado de Valverde tras la eliminación de Uruguay en el Mundial y la exposición de Bielsa: “Me hago cargo del fracaso”

Federico Valverde hizo un posteo tras la eliminación de Uruguay en el Mundial

Federico Valverde asumió la responsabilidad por la eliminación de Uruguay en fase de grupos del Mundial 2026 con una carta publicada en sus redes sociales, a seis días de la derrota ante España. “Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida”, escribió el mediocampista del Real Madrid, capitán de la Celeste.

El mensaje del Pajarito llegó en medio de una tormenta que sacudió al fútbol uruguayo tras la salida de Marcelo Bielsa y las revelaciones que el técnico rosarino hizo en su conferencia de despedida. Valverde reconoció haberse preparado al máximo para el torneo: “Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó”.

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La eliminación tiene un peso doble para el capitán. Uruguay también quedó fuera en primera ronda en Qatar 2022, y Valverde calificó ese antecedente como “una espina que sigue clavada”. Y admitió: “Sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda”.

El comunicado de Valverde

A pesar del tono autocrítico, el jugador fue firme respecto a su futuro con la selección. “Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes”, escribió, para luego cerrar con un compromiso: “No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto”.

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El descargo de Valverde se produce en un clima de debate generalizado en Uruguay que abrió la conferencia de Bielsa. El técnico reveló que las charlas tácticas con el plantel “nunca eran superiores a 10 minutos, eran fraccionadas”, y que esa metodología respondió a una recomendación que recibió para adaptarse a las generaciones más jóvenes. Bielsa también contó que, a pedido de los propios jugadores, esas charlas se interrumpieron: “El destinatario de un mensaje tiene el derecho de decir ‘esto me sirve, esto no me sirve’”.

En cuanto a los rumores sobre un posible contrapunto con Valverde, Bielsa sostuvo: “Yo nunca tuve un problema y creo que nunca hice más concesiones con un jugador, porque las merece. Le dije que podía ser que lo necesite como lateral, que juegue de extremo, o puede que juegues en tu posición natural y la respuesta de él fue de absoluta generosidad: ‘En el puesto que necesite’. Creo que no lo expuse, le tuve un enorme respeto. Si existe algún conflicto, ignoro el origen”.

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Aunque por otro lado, aclaró: “Nunca dije que tenía buena relación con los jugadores. La relación no fue un obstáculo para que el equipo consiguiera merecer aquello que era necesario”.

“Por supuesto que hicimos lo máximo, tanto yo, los compañeros de trabajo y los jugadores. No alcanzó. Tengo la convicción de que si hubiera optado por caminos diferentes, no creo que pasara por esa opción revertir los resultados que obtuvimos”, sentenció el entrenador argentino.

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