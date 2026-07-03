República Dominicana

El turismo en República Dominicana marca un récord con 6.6 millones de visitantes en el primer semestre de 2026

Los registros del Ministerio de Turismo indican un alza del 7.7 % interanual, con 4.96 millones de llegadas por avión y 1.65 millones por cruceros durante los primeros seis meses del año

Guardar
Google icon
16/04/2025 Un crucero en República Dominicana ESPAÑA EUROPA DESDE ESPAÑA ECONOMIA MADRID TURISMO RD
16/04/2025 Un crucero en República Dominicana ESPAÑA EUROPA DESDE ESPAÑA ECONOMIA MADRID TURISMO RD

El turismo en República Dominicana cerró el primer semestre con una cifra récord de 6.6 millones de visitantes, según datos oficiales divulgados este jueves por el Ministerio de Turismo y reportados por la agencia EFE.

Esta cantidad representa un incremento del 7.7 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo a los datos divulgados, durante los primeros seis meses del año, 4.96 millones de turistas arribaron por vía aérea y 1.65 millones lo hicieron en cruceros.

Los aeropuertos con mayor flujo fueron Punta Cana, que concentró el 53 % de los vuelos, seguido de Las Américas en Santo Domingo (28 %), Cibao (12 %), Puerto Plata y El Higüero (3 % cada uno), así como La Romana y Samaná (1 % cada uno).

PUBLICIDAD

Principales mercados emisores y rutas de llegada

En junio, los países que más turistas aportaron al país caribeño fueron Estados Unidos (53 %), Colombia (8 %), Canadá (7 %), Puerto Rico y Argentina (5 % cada uno), así como Reino Unido y Chile (3 % cada uno) y México (2 %).

La mayoría de los vuelos internacionales provinieron de Estados Unidos (53 %), seguido por Panamá (7 %), Colombia y Puerto Rico (6 % cada uno) y Canadá (5 %).

El mes de junio destacó por la llegada de 816,517 turistas por avión y 158,495 cruceristas, lo que supuso incrementos del 6 % y 6.3 % respectivamente, frente al mismo mes del año previo.

PUBLICIDAD

Solo en enero, República Dominicana recibió más de 120 cruceros internacionales en sus puertos, según la Autoridad Portuaria Dominicana, lo que lo consolidó como uno de los principales destinos del Caribe.

Turistas disfrutan de una piscina en el puerto de Cabo Rojo, en Pedernales (República Dominicana), en una fotografía de archivo. EFE/ Eddy Vittini
Turistas disfrutan de una piscina en el puerto de Cabo Rojo, en Pedernales (República Dominicana), en una fotografía de archivo. EFE/ Eddy Vittini

La secuencia continuó en febrero con más de 100 cruceros. De acuerdo con el organismo, esas operaciones abarcaron puertos de Puerto Plata, La Romana, Samaná y Cabo Rojo.

Entre las líneas que incorporaron a la República Dominicana en sus itinerarios para 2026 figuran Royal Caribbean, Carnival Cruises, Norwegian Cruise Line, MSC, Celebrity Cruises, Costa Cruises, Princess Cruises, Virgin Voyages y AIDA Cruises.

Vista panorámica de una playa con arena clara y aguas poco profundas. Un barco oscuro flota en el mar. Cielo azul con nubes y vegetación en la orilla
Una vieja embarcación flota en las aguas cristalinas de la costa de Enriquillo, en la provincia de Pedernales, República Dominicana, destacando la belleza natural de la región. (Cortesía)

Satisfacción y comportamiento del sector turístico

El sector hotelero reportó una ocupación del 71 % en el primer semestre. El nivel de satisfacción de quienes visitaron el país alcanzó un 4.4 sobre 5, según encuestas del Ministerio de Turismo divulgadas también por la agencia EFE.

En respuesta a la pregunta sobre la percepción de los viajeros, el ministro de Turismo, David Collado, aseguró que el 92 % de los visitantes manifestaron su intención de regresar a República Dominicana y el 60 % la recomendaría como destino.

Balance turístico al cierre de 2025

Según el cierre estadístico de 2025, República Dominicana consolidó su posición como uno de los destinos más atractivos del Caribe, con un flujo anual superior a los 10 millones de visitantes.

El principal mercado emisor fue Estados Unidos, que aportó más de la mitad de los turistas internacionales. Le siguieron naciones como Canadá, Colombia, Argentina, Puerto Rico y el Reino Unido, todos ellos con cifras de crecimiento constante respecto a años anteriores.

El presidente Luis Abinader inauguró el muelle turístico del Atelón y lanzó la construcción de un club de playa en Isla Catalina para potenciar el turismo de lujo en República Dominicana. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)
El presidente Luis Abinader inauguró el muelle turístico del Atelón y lanzó la construcción de un club de playa en Isla Catalina para potenciar el turismo de lujo en República Dominicana. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El auge del turismo de cruceros y la diversificación de la oferta han impulsado nuevas rutas y mayor conectividad aérea y marítima, permitiendo que regiones como Samaná y La Romana recibieran cada vez más visitantes internacionales.

Los datos oficiales muestran que la recuperación y crecimiento del turismo se sostienen, impulsados por la confianza de los viajeros y el aumento en la recomendación del destino, lo que posiciona a República Dominicana como referente en la región de cara a los próximos años.

Temas Relacionados

TurismoCrucerosPunta CanaRepública DominicanaVisitantes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Investigan la muerte de un bebé de cuatro meses tras sufrir una severa deshidratación en Choluteca

Las autoridades sanitarias y el Ministerio Público investigan las circunstancias del caso, mientras médicos advierten sobre los riesgos de administrar remedios caseros y sustancias no indicadas a menores de edad.

Honduras: Investigan la muerte de un bebé de cuatro meses tras sufrir una severa deshidratación en Choluteca

El régimen de Ortega y Murillo elimina el pago de horas extras en el INSS y el Ministerio de Salud en Nicaragua

La decisión, aplicada ya en esas dependencias según 100% Noticias, fue comunicada de forma interna y podría extenderse de manera gradual a otras instituciones estatales, con un recorte directo en los ingresos mensuales

El régimen de Ortega y Murillo elimina el pago de horas extras en el INSS y el Ministerio de Salud en Nicaragua

Ministerio de Salud de Panamá reporta 10 muertes y 3,122 casos de dengue en el primer semestre de 2026

El último balance del Minsa contabiliza 395 internaciones durante los primeros seis meses del año, con una caída del 24% frente a 2025, aunque la transmisión del virus continúa activa

Ministerio de Salud de Panamá reporta 10 muertes y 3,122 casos de dengue en el primer semestre de 2026

Banco Central de Honduras mantiene sin cambios la tasa de política monetaria y destaca respaldo del FMI a la economía del país

La autoridad monetaria decidió conservar su tasa de referencia en el mismo nivel actual, al considerar que la estabilidad económica y la alineación con la Reserva Federal de Estados Unidos no requieren ajustes inmediatos.

Banco Central de Honduras mantiene sin cambios la tasa de política monetaria y destaca respaldo del FMI a la economía del país

En Panamá, la provincia de Colón abre diálogo sobre revitalización y desarrollo económico apostando a la apertura minera

La mina de cobre de First Quantum, que opera en esa región, fue clausurada en 2023 por un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia

En Panamá, la provincia de Colón abre diálogo sobre revitalización y desarrollo económico apostando a la apertura minera

TECNO

Cómo abrir WhatsApp Web en tu celular en menos de 1 minuto

Cómo abrir WhatsApp Web en tu celular en menos de 1 minuto

Señales de que estás viendo el Mundial 2026 en un sitio ilegal

Estás guardando mal tu comida: por qué un refrigerador desordenado se descompone más rápido

Pasos para hacer mantenimiento a tu WhatsApp y mejorar su rendimiento

Despidos por la IA afecta más a trabajadores con mayor nivel educativo

ENTRETENIMIENTO

‘Minions & Monsters’: el director de la película revela detalles sobre el verdadero origen de los minions

‘Minions & Monsters’: el director de la película revela detalles sobre el verdadero origen de los minions

Ed Sheeran, Selena Gomez y más: los posibles invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Dwayne Johnson revela que “Moana 3” está entre los planes de Disney

“Ni siquiera pensamos que el programa iba a llegar a la televisión”, dijo Johnny Knoxville sobre el origen de Jackass

“Creo que mi herencia podría darme un rasgo distintivo”, afirmó Charli XCX sobre su origen indio

MUNDO

Reino Unido se disculpa por papel del Estado al forzar a madres solteras a dar bebés en adopción

Reino Unido se disculpa por papel del Estado al forzar a madres solteras a dar bebés en adopción

La Unión Europea genera más del 45% de su electricidad con renovables, el nivel más alto registrado en su historia

Cuando la memoria deja de ser mérito y el pensamiento crítico se vuelve requisito: “Memorizar lo que la IA ya sabe dejó de tener valor”

Se registran más de 100 casos de salmonela asociados a fideos instantáneos en Europa

Estados Unidos e Irán se enfrentaron en el Consejo de Seguridad por los ataques en el Golfo: “La paciencia de Trump no es ilimitada”