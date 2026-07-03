El turismo en República Dominicana marca un récord con 6.6 millones de visitantes en el primer semestre de 2026

16/04/2025 Un crucero en República Dominicana ESPAÑA EUROPA DESDE ESPAÑA ECONOMIA MADRID TURISMO RD

El turismo en República Dominicana cerró el primer semestre con una cifra récord de 6.6 millones de visitantes, según datos oficiales divulgados este jueves por el Ministerio de Turismo y reportados por la agencia EFE.

Esta cantidad representa un incremento del 7.7 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo a los datos divulgados, durante los primeros seis meses del año, 4.96 millones de turistas arribaron por vía aérea y 1.65 millones lo hicieron en cruceros.

Los aeropuertos con mayor flujo fueron Punta Cana, que concentró el 53 % de los vuelos, seguido de Las Américas en Santo Domingo (28 %), Cibao (12 %), Puerto Plata y El Higüero (3 % cada uno), así como La Romana y Samaná (1 % cada uno).

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Principales mercados emisores y rutas de llegada

En junio, los países que más turistas aportaron al país caribeño fueron Estados Unidos (53 %), Colombia (8 %), Canadá (7 %), Puerto Rico y Argentina (5 % cada uno), así como Reino Unido y Chile (3 % cada uno) y México (2 %).

La mayoría de los vuelos internacionales provinieron de Estados Unidos (53 %), seguido por Panamá (7 %), Colombia y Puerto Rico (6 % cada uno) y Canadá (5 %).

El mes de junio destacó por la llegada de 816,517 turistas por avión y 158,495 cruceristas, lo que supuso incrementos del 6 % y 6.3 % respectivamente, frente al mismo mes del año previo.

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Solo en enero, República Dominicana recibió más de 120 cruceros internacionales en sus puertos, según la Autoridad Portuaria Dominicana, lo que lo consolidó como uno de los principales destinos del Caribe.

Turistas disfrutan de una piscina en el puerto de Cabo Rojo, en Pedernales (República Dominicana), en una fotografía de archivo. EFE/ Eddy Vittini

La secuencia continuó en febrero con más de 100 cruceros. De acuerdo con el organismo, esas operaciones abarcaron puertos de Puerto Plata, La Romana, Samaná y Cabo Rojo.

Entre las líneas que incorporaron a la República Dominicana en sus itinerarios para 2026 figuran Royal Caribbean, Carnival Cruises, Norwegian Cruise Line, MSC, Celebrity Cruises, Costa Cruises, Princess Cruises, Virgin Voyages y AIDA Cruises.

Una vieja embarcación flota en las aguas cristalinas de la costa de Enriquillo, en la provincia de Pedernales, República Dominicana, destacando la belleza natural de la región. (Cortesía)

Satisfacción y comportamiento del sector turístico

El sector hotelero reportó una ocupación del 71 % en el primer semestre. El nivel de satisfacción de quienes visitaron el país alcanzó un 4.4 sobre 5, según encuestas del Ministerio de Turismo divulgadas también por la agencia EFE.

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En respuesta a la pregunta sobre la percepción de los viajeros, el ministro de Turismo, David Collado, aseguró que el 92 % de los visitantes manifestaron su intención de regresar a República Dominicana y el 60 % la recomendaría como destino.

Balance turístico al cierre de 2025

Según el cierre estadístico de 2025, República Dominicana consolidó su posición como uno de los destinos más atractivos del Caribe, con un flujo anual superior a los 10 millones de visitantes.

El principal mercado emisor fue Estados Unidos, que aportó más de la mitad de los turistas internacionales. Le siguieron naciones como Canadá, Colombia, Argentina, Puerto Rico y el Reino Unido, todos ellos con cifras de crecimiento constante respecto a años anteriores.

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El presidente Luis Abinader inauguró el muelle turístico del Atelón y lanzó la construcción de un club de playa en Isla Catalina para potenciar el turismo de lujo en República Dominicana. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El auge del turismo de cruceros y la diversificación de la oferta han impulsado nuevas rutas y mayor conectividad aérea y marítima, permitiendo que regiones como Samaná y La Romana recibieran cada vez más visitantes internacionales.

Los datos oficiales muestran que la recuperación y crecimiento del turismo se sostienen, impulsados por la confianza de los viajeros y el aumento en la recomendación del destino, lo que posiciona a República Dominicana como referente en la región de cara a los próximos años.