Costa Rica destina cien millones de dólares a la renovación de su infraestructura educativa

El Ministerio de Educación Pública prevé entregar aproximadamente cien centros educativos completamente nuevos en todas las provincias del país antes de finalizar el año. Crédito: MEP

La inversión en infraestructura educativa en Costa Rica llegará a cien millones de dólares al cierre de 2026, según informó el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez. El plan contempla la construcción y entrega de aproximadamente cien centros educativos totalmente nuevos en todas las provincias del país, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para estudiantes, docentes y personal administrativo.

La renovación de la infraestructura escolar representa uno de los compromisos centrales de las autoridades costarricenses en materia de educación. El jerarca de educación detalló que solo en el mes de junio la inversión sumó “una cifra cercana a los veinticinco millones de dólares”. De acuerdo con el ministro, el ritmo de ejecución permitirá alcanzar los cien millones de dólares antes de finalizar el año. “Esto implica que cien centros educativos, aproximadamente totalmente nuevos, van a estar a lo largo y ancho de todo el país”.

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El impacto de estas obras se extiende a toda la comunidad educativa. Según explicó Sánchez, la mejora en las escuelas y colegios no solo favorece a los niños y jóvenes, sino que también beneficia al personal docente y administrativo que desarrolla sus labores en instalaciones renovadas. “Estas inversiones son una preocupación muy importante de todos los costarricenses, de los padres de familia, de las mejoras en los centros educativos, tan importantes para los niños y los jóvenes y también para la población docente y administrativa que trabajan en el Ministerio de Educación Pública”, señaló el ministro.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destacó el valor de estas acciones para el sistema educativo nacional. “Esto es una buenísima noticia para todo nuestro país. Seguimos sacando adelante la tarea y poniendo a estos centros educativos con las condiciones adecuadas para que los niños y los jóvenes tengan una educación de mejor calidad. Lo felicito”, expresó.

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La inversión en infraestructura educativa durante el primer semestre de 2026 alcanzó cerca de veinticinco millones de dólares, según informó el ministro Leonardo. Cortesía: Federación de Estudiantes UNED

El plan de infraestructura contempla intervenciones en todas las provincias del país. La estrategia busca reducir las brechas existentes en el acceso a espacios educativos modernos, seguros y equipados para las exigencias actuales. Según el Ministerio de Educación Pública (MEP), se priorizan regiones con mayor necesidad de renovación y expansión, de modo que la cobertura y la calidad lleguen de manera equitativa a todas las comunidades.

La ejecución de estas obras responde a una demanda persistente de la sociedad costarricense. La mejora de la infraestructura escolar se ha mantenido como uno de los temas más relevantes en la agenda educativa, tanto para padres de familia como para sindicatos de docentes y organismos internacionales. El proceso de inversión involucra la coordinación entre el MEP, autoridades locales y las juntas administrativas de los centros educativos.

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Además del beneficio directo para los estudiantes, la modernización de los planteles escolares contribuye a fortalecer la calidad de la enseñanza. Espacios adecuados, acceso a servicios básicos y nuevas tecnologías elevan la experiencia educativa y crean condiciones propicias para el aprendizaje. Las autoridades recalcan que una infraestructura moderna incide en la motivación, la permanencia y el rendimiento académico de los estudiantes, así como en el bienestar de los trabajadores del sector.

La renovación de escuelas y colegios beneficiará tanto a estudiantes como a docentes y personal administrativo, mejorando las condiciones para toda la comunidad educativa. Crédito: MEP

El ministro enfatizó que la meta de entregar cien centros educativos nuevos antes de finalizar el año es alcanzable gracias al esfuerzo conjunto de todas las instancias involucradas. “En todas las provincias del país”, reiteró el funcionario, al subrayar la cobertura nacional del programa. El Ministerio de Educación Pública continuará informando sobre el avance de estas obras y los próximos pasos en la agenda de modernización.

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