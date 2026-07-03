Policía panameña decomisa cargamento de cigarrillos de contrabando con un valor aproximado de $165 mil

El contrabando fue detectado en el céntrico barrio de Calidonia, en el centro de la ciudad capital. (PN)

En un operativo realizado en el corregimiento de Calidonia, en la ciudad capital, las autoridades panameñas incautaron 35 cajas de cigarrillos de diferentes marcas y hojas “feeling” presuntamente destinadas al tráfico ilegal, con un valor estimado de $165 mil en el mercado clandestino.

La acción, coordinada por unidades de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas, forma parte de una estrategia para combatir el contrabando y las redes del crimen organizado en el país.

El procedimiento, desarrollado en uno de los sectores más transitados de la capital panameña, tuvo como objetivo ubicar y asegurar mercancía ingresada de manera irregular al territorio nacional.

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Según detalló la Policía Nacional, la intervención se efectuó en el marco de un plan de acciones operativas y preventivas frente al aumento de delitos que afectan tanto la salud pública como la economía formal.

Durante la diligencia, los agentes confiscaron cajas con cigarrillos de varias marcas internacionales y hojas “feeling”, utilizadas para armar cigarrillos artesanales.

Las autoridades reportan anualmente varios decomisos de mercancía ilícita en distintos puntos del país. (PN)

Las autoridades estiman que este tipo de productos, al no cumplir con los controles sanitarios ni fiscales, representan un riesgo para los consumidores y contribuyen al fortalecimiento de estructuras criminales dedicadas al contrabando en la región.

El decomiso se realizó gracias a labores de inteligencia y seguimiento que permitieron identificar el punto de acopio de la mercancía.

De acuerdo con información proporcionada por la entidad de seguridad nacional, la colaboración entre instituciones resultó fundamental para ejecutar la operación sin incidentes y asegurar la evidencia.

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La mercancía quedó bajo custodia de la Autoridad Nacional de Aduanas, que inició los trámites correspondientes para la investigación del origen y destino de los productos.

Voceros de la entidad indicaron que las pesquisas buscan determinar la procedencia exacta de los cigarrillos y si existen vínculos con redes transnacionales de contrabando.

Varias cajas de cartón abiertas exhiben paquetes y cajetillas de cigarrillos sin marca, como evidencia de una operación policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones recogidas por medios locales, representantes del Ministerio Público destacaron la importancia de mantener la vigilancia sobre los puntos estratégicos de la ciudad, donde suelen detectarse movimientos irregulares de mercancía.

“Estos operativos son esenciales para frenar la entrada de productos ilícitos que atentan contra la salud de la población y afectan la economía nacional”, aseguraron fuentes judiciales.

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El mercado clandestino de cigarrillos, de acuerdo con estimaciones de la Policía Nacional, genera pérdidas millonarias al fisco cada año y constituye uno de los principales desafíos en materia de control aduanero.

Las autoridades han intensificado los patrullajes y los operativos de sorpresa en zonas consideradas de alto riesgo, con el objetivo de desarticular las rutas de distribución del contrabando.

Además del decomiso, la Policía informó que mantiene acciones permanentes para prevenir el ingreso y la comercialización de productos ilegales en todo el territorio panameño.

Los cigarrillos de contrabando representan un peligro para la salud de los consumidores, además de una defraudación fiscal.

Estas actividades incluyen campañas de concientización dirigidas a comerciantes y consumidores, así como la cooperación con organismos internacionales especializados en la lucha contra el crimen organizado.

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La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el contrabando de cigarrillos y otros productos sujetos a regulación estatal.

Según la institución, la participación ciudadana resulta clave para identificar nuevas modalidades de tráfico y fortalecer la respuesta institucional.

El caso de Calidonia se suma a una serie de operaciones recientes que evidencian la persistencia del contrabando en el país.

En lo que va del año, las autoridades han reportado varios decomisos de mercancía ilícita en distintos puntos de Panamá, reforzando su compromiso de enfrentar este fenómeno en coordinación con todas las instancias del Estado.

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