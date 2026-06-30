iPhone 18 llegaría con más RAM: la apuesta de Apple para impulsar la IA en iOS 27

El iPhone 18 tendría más memoria RAM para procesar mejor la IA de iOS 27. (Bloomberg)

Apple estaría preparando un aumento en la memoria RAM de los modelos estándar del iPhone 18 como parte de su estrategia para reforzar las funciones de inteligencia artificial que llegarán con iOS 27. Según una nueva proyección del analista Ming-Chi Kuo, los próximos iPhone 18 e iPhone 18e incorporarían 9 GB de RAM, un incremento de 1 GB respecto a la generación actual, con el objetivo de ofrecer un mejor rendimiento para Apple Intelligence.

De concretarse esta información, el cambio no estaría orientado a mejorar el desempeño general del teléfono en tareas tradicionales, sino a facilitar la ejecución de funciones de IA que, cada vez más, operan directamente desde el dispositivo.

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La memoria adicional permitiría gestionar con mayor fluidez los procesos en segundo plano y las nuevas herramientas inteligentes que Apple planea integrar de forma más profunda en su sistema operativo.

Aunque Apple no ha confirmado estos cambios, la información proviene de Ming-Chi Kuo, uno de los analistas con mayor historial de aciertos sobre la cadena de suministro de la compañía.

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El analista Ming-Chi Kuo reveló que Apple aumentaría la memoria RAM del iPhone 18.

El iPhone 18 estándar daría un pequeño salto en memoria

De acuerdo con Kuo, las verificaciones realizadas en la cadena de suministro indican que el iPhone 18 y el iPhone 18e, ambos equipados con el futuro procesador A20, pasarían de los actuales 8 GB de RAM a 9 GB.

Se trata de un incremento modesto si se compara con otros fabricantes de teléfonos inteligentes, que actualmente ofrecen modelos con 16 GB o incluso 24 GB de memoria RAM. Sin embargo, Apple suele adoptar una estrategia diferente, priorizando la optimización entre hardware y software antes que competir por especificaciones más elevadas.

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Por ello, el aumento de memoria respondería principalmente a las necesidades de Apple Intelligence, el conjunto de funciones de inteligencia artificial presentado por la compañía y que continuará expandiéndose durante los próximos años.

El iPhone 18 pasaría de tener 8 GB de RAM a 9 GB. (Apple)

La inteligencia artificial exige más recursos

La previsión apunta a que iOS 27 incorporará una integración mucho más profunda de Apple Intelligence dentro del sistema operativo.

Esto significa que más funciones inteligentes podrían ejecutarse directamente desde el dispositivo, sin depender constantemente de servidores externos. Entre ellas podrían encontrarse herramientas de asistencia, procesamiento de lenguaje, edición de texto, generación de imágenes y otras capacidades basadas en modelos de IA.

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Para ejecutar estas tareas de manera eficiente, el sistema necesita disponer de más memoria disponible.

En ese contexto, el gigabyte adicional permitiría que el iPhone 18 gestione mejor múltiples procesos relacionados con inteligencia artificial al mismo tiempo, reduciendo posibles ralentizaciones durante el uso cotidiano.

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Apple aumentaría la memoria RAM del iPhone 18 para ejecutar mejor las tareas de IA. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / REUTERS/Priyanshu Singh)

Los modelos Pro mantendrían la ventaja

Mientras los modelos estándar recibirían 9 GB de RAM, Kuo sostiene que Apple mantendría los 12 GB de memoria en los futuros iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y en el esperado iPhone plegable que la compañía desarrollaría para esa generación.

Según el analista, Apple considera que los 12 GB son suficientes para las cargas de trabajo de inteligencia artificial más exigentes.

Esta decisión también refleja la estrategia habitual de la empresa, que busca diferenciar la gama Pro mediante componentes más avanzados sin dejar atrás la experiencia de los modelos estándar.

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En este caso, el incremento de memoria acercaría el rendimiento del iPhone 18 convencional al de los dispositivos más avanzados cuando se utilicen funciones de IA, aunque estos seguirían conservando una mayor capacidad para tareas intensivas.

Los modelos Pro del iPhone 18 mantedrían sus 12 GB de RAM. (Reuters)

Un cambio pequeño con impacto en el uso diario

Sobre el papel, pasar de 8 GB a 9 GB puede parecer una mejora poco significativa. Sin embargo, en dispositivos donde el sistema operativo está diseñado específicamente para el hardware disponible, incluso un pequeño incremento puede traducirse en una experiencia más fluida.

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Apple históricamente ha evitado aumentar las especificaciones únicamente por razones comerciales. En cambio, suele incorporar nuevos recursos cuando el software realmente los necesita.

En este caso, el objetivo no sería ofrecer un iPhone considerablemente más rápido para abrir aplicaciones o navegar por internet, sino asegurar que Apple Intelligence funcione correctamente a medida que sus capacidades crezcan.

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El aumento de la memoria RAM del iPhone 18 no busca mejorar el rendimiento de las aplicaciones, sino, unicamente el de Apple Intelligence. (MacRumors)

Apple todavía no confirma las especificaciones

Por el momento, Apple no ha revelado detalles oficiales sobre la familia iPhone 18 ni sobre iOS 27. Las especificaciones mencionadas corresponden a estimaciones basadas en información obtenida de la cadena de suministro y podrían modificarse antes del lanzamiento de los dispositivos.

No obstante, la proyección coincide con la estrategia que la compañía ha seguido durante los últimos años, en la que la inteligencia artificial adquiere un papel cada vez más importante dentro del ecosistema del iPhone.

Si la información se confirma, el aumento a 9 GB de RAM representará una actualización discreta desde el punto de vista técnico, pero con un papel clave para sostener la evolución de Apple Intelligence y las nuevas funciones que llegarán con futuras versiones de iOS.