Teleshow

Marcela Kloosterboer contó la verdad detrás de sus canciones en Chiquititas: “Me mandaron a mi casa”

La actriz recordó en Tapados de laburo su paso por la tira infantil de 1999. Cómo funcionaba el sistema de voces en la recordada tira infantil. La conocida cantante que habría sido su reemplazo en el estudio

Guardar
Google icon

La actriz confesó que no grabó las canciones de su personaje Candela en Chiquititas 1999, y detalló cómo funcionaba el sistema de voces en la recordada tira infantil (Video: Tapados de laburo/ Olga(

Durante su paso por el ciclo Tapados de laburo, Marcela Kloosterboer recordó sus primeros pasos en la televisión y confesó que, lejos de lo que muchos fanáticos creyeron durante años, no puso su voz en las icónicas canciones de Chiquititas en 1999. La revelación se dio en una charla distendida en el canal de streaming Olga, donde compartió anécdotas junto a Camila Fortunato y Nacho Elizalde.

La revelación se dio cuando la integrante del ciclo sorprendió a Kloosterboer al contarle que su personaje fue la imagen de su torta de cumpleaños a los cinco años. La actriz, que interpretó a Candela Mazza, relató cómo vivió la experiencia de ser parte de uno de los fenómenos televisivos más recordados de la televisión argentina, pero también desmitificó un aspecto central de su paso por la tira juvenil.

PUBLICIDAD

chiquititas 99 marcela kloosterboer
El elenco de Chiquititas 99 contaba con Grecia Colmenares y Marcela Kloosterboer. Además, fuero parte Benjamín Rojas, Camila Bordonaba, Nadia di Cello y Sebastián Francini

La sorpresa llegó cuando Kloosterboer reveló que, si bien su personaje tenía canciones propias en la serie, su voz no era la que se escuchaba en las grabaciones de estudio. “En su momento me dijeron que era Twiggy”, explicó sobre la cantante que ganó popularidad a principios de los años 90 con canciones como “Necesito un amigo” y “Bajo la luz de la luna”.

Marcela contó que intentó grabar en el estudio, pero que finalmente la producción le pidió que no continuara: “Un día fui a un estudio a cantar y después de ahí salí y me dijeron: ‘Andá, andá para tu casa’. Y claro, después dije: ‘Ah, no, no canto’”. Ante la reacción incrédula de Fortunato, Kloosterboer remató: “No, no era yo”.

PUBLICIDAD

La actriz recordó con humor el impacto que tuvo enterarse de que su voz no quedaría registrada en las grabaciones de la tira creada por Cris Morena: “Lo intenté, pero no me dio. Me lo dijo Cris”. La sinceridad de su relato permitió visibilizar el funcionamiento real de la industria televisiva infantil de esa época, donde la imagen y la interpretación escénica muchas veces no coincidían con la voz que se escuchaba en los discos.

La presentación de la actriz en 1999 interpretando junto a Mariano Bertolini la canción

La confesión derribó una creencia muy extendida entre los fans, que durante años asociaron su imagen y actuación a la voz de los clásicos musicales de la tira.

La dinámica de las grabaciones en Chiquititas distaba mucho de la interpretación en vivo que los televidentes suponían. Las canciones más recordadas de cada temporada eran grabadas mayormente por un coro profesional de estudio, encargado de lograr la calidad y uniformidad exigida por la producción discográfica.

En algunos casos, protagonistas como Romina Yan o Agustina Cherri sí grababan sus voces individualmente, que luego se mezclaban con los coros principales para mantener el tono característico de cada personaje. Sin embargo, los actores más jóvenes rara vez participaban en las grabaciones originales y se limitaban a hacer playback durante las filmaciones de los videoclips y en las temporadas teatrales.

chiquititas 99 marcela kloosterboer
Marcela Kloosterboer y Mariano Bertolini, la pareja que conformó la actriz en Chiquititas 99

Durante la charla, Camila Fortunato rememoró la importancia de la canción “Candela”, compuesta especialmente para el personaje de Kloosterboer. “Me la cantaban a mí”, recordó la actriz, divertida, aunque aclaró que nunca fue ella quien la interpretó en el disco oficial de la tira.

Otra de las canciones que marcaron esa temporada fue “Pajarito”, que interpretaba Marcela junto al actor Mariano Bertolini, precisamente el tema donde fue reemplazada en la grabación por una cantante profesional. En misma nota con Olga, Marcela relató cómo era la rutina diaria de aquella época entre ensayos, grabaciones y presentaciones teatrales cuando recién tenía 16 años.

En ese contexto, muchos niños del elenco, especialmente los más pequeños, no tenían formación vocal profesional y su participación en los temas musicales se restringía a la sincronización de labios en cámara.

Temas Relacionados

Marcela KloosterboerChiquititascancionesTapados de laburoTwiggy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La charla de Coscu con Tinelli en Infobae Mundial: la pelea entre la televisión y el streaming, el cambio de época y el valor de la comunidad

El creador de contenido repasó junto al conductor cómo evolucionó el vínculo entre los medios tradicionales y las plataformas digitales, reflexionó sobre el peso de las nuevas audiencias y analizó el presente de la industria del entretenimiento

La charla de Coscu con Tinelli en Infobae Mundial: la pelea entre la televisión y el streaming, el cambio de época y el valor de la comunidad

Graciela Alfano sorprendió al revelar que se siente atraída por un streamer 43 años más joven: “Me gustó”

Durante un juego en un programa de streaming, la exvedette reaccionó al ver la foto de un influencer y explicó, entre risas, por qué prefiere parejas con otra energía

Graciela Alfano sorprendió al revelar que se siente atraída por un streamer 43 años más joven: “Me gustó”

El homenaje de Los Twist a Daniel Melingo, la banda que fundó y marcó los ‘80

Fundador de una de las banda claves de la “primavera alfonsinista” —junto a Pipo Cipolatti—, mientras la música alentaba el baile, sus letras marcadas por el sarcasmo pasaron a ser un crudo testimonio de los años oscuros de la dictadura cívico-militar

El homenaje de Los Twist a Daniel Melingo, la banda que fundó y marcó los ‘80

Evelyn Botto contó la cirugía a la que tuvo que someterse su papá: “Qué tranquilidad nos han dado”

La locutora mostró a Fabio Botto en una camilla junto a un médico y explicó la situación que atraviesa

Evelyn Botto contó la cirugía a la que tuvo que someterse su papá: “Qué tranquilidad nos han dado”

La emoción de Soledad Fandiño al contar el ritual que mantiene con las cenizas de su perra Pachi

La conductora relató que mantiene un pequeño rito doméstico con su hijo para saludar a su mascota antes de irse y al volver de su hogar, una confesión que despertó todo tipo de reacciones

La emoción de Soledad Fandiño al contar el ritual que mantiene con las cenizas de su perra Pachi

DEPORTES

Los elogios de Deschamps y Mbappé a Paraguay y su “ADN sudamericano” tras la clasificación de Francia a octavos del Mundial: “Son duros”

Los elogios de Deschamps y Mbappé a Paraguay y su “ADN sudamericano” tras la clasificación de Francia a octavos del Mundial: “Son duros”

Los mejores memes en la previa de Francia-Paraguay por los octavos del Mundial: de la “nueva utopía” a la revancha del ’98

La cruda confesión de la esposa de Orlando Gill luego de la consagración del arquero ante Alemania: “No teníamos para comer”

Todas las revelaciones de Bielsa tras el adiós de Uruguay: qué pasó con Muslera y Valverde, los roces con el plantel y su furia viral

Serena Williams volvió al tenis a los 44 años: luchó más de dos horas y perdió en la primera ronda de Wimbledon

TELESHOW

La charla de Coscu con Tinelli en Infobae Mundial: la pelea entre la televisión y el streaming, el cambio de época y el valor de la comunidad

La charla de Coscu con Tinelli en Infobae Mundial: la pelea entre la televisión y el streaming, el cambio de época y el valor de la comunidad

Graciela Alfano sorprendió al revelar que se siente atraída por un streamer 43 años más joven: “Me gustó”

El homenaje de Los Twist a Daniel Melingo, la banda que fundó y marcó los ‘80

Evelyn Botto contó la cirugía a la que tuvo que someterse su papá: “Qué tranquilidad nos han dado”

La emoción de Soledad Fandiño al contar el ritual que mantiene con las cenizas de su perra Pachi

INFOBAE AMÉRICA

Salvadoreños y hondureño, culpables de nueve asesinatos y secuestros en EE.UU.

Salvadoreños y hondureño, culpables de nueve asesinatos y secuestros en EE.UU.

Honduras: Alcaldía capitalina apoyará el envío de ayuda humanitaria recolectada para Venezuela

El equipo de El Salvador mantiene la búsqueda en Venezuela y rescata a siete sobrevivientes

Problemas gastrointestinales afectan de pronto a más de 450 personas en la provincia panameña de Chiriquí

La policía de Mónaco busca al autor del atentado: una explosión dejó heridos, entre ellos un magnate de origen ucraniano