El Salvador

Salvadoreños y hondureño, culpables de nueve asesinatos y secuestros en EE.UU.

Un jurado en Nevada declaró culpables a tres migrantes centroamericanos, miembros de la MS-13, de múltiples homicidios y privaciones ilegales de la libertad tras una investigación conjunta de autoridades federales

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Tres personas con uniformes de prisión naranjas. Sus brazos tienen tatuajes y sus manos están aseguradas con esposas de metal.
Un jurado federal en Nevada declaró culpables a tres miembros de la MS-13 por nueve asesinatos, secuestros y crimen organizado en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un jurado federal en el Distrito de Nevada declaró, este lunes, a dos salvadoreños y un hondureño, miembros de la MS-13, culpables de nueve asesinatos, secuestros y crimen organizado tras una investigación conjunta de las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los sentenciados enfrentan cadena perpetua obligatoria y serán condenados el próximo 10 de noviembre.

Los procesados son José Luis Reynaldo Reyes-Castillo, alias “Molesto”, de El Salvador; Joel Vargas-Escobar, alias “Momia”, también de El Salvador; y David Arturo Pérez-Manchame, alias “Herbi”, de Honduras.

Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, los tres formaban parte de la clica Parkview de la MS-13, una organización criminal transnacional que opera en múltiples estados del país.

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El Departamento de Justicia señaló que la MS-13 está compuesta principalmente por personas de origen centroamericano y que sus miembros suelen ascender dentro de la estructura cometiendo asesinatos contra rivales.

Los acusados participaron en una serie de hechos violentos en Las Vegas, Nevada, y en California, donde secuestraron y ejecutaron a sus víctimas en zonas remotas, empleando armas de fuego, machetes y cuchillos.

Tres siluetas de personas adultas sosteniendo barrotes metálicos frente a un muro de hormigón en un entorno oscuro.
José Luis Reynaldo Reyes-Castillo, David Arturo Pérez-Manchame y Joel Vargas-Escobar serán sentenciados el 10 de noviembre y enfrentan cadena perpetua sin libertad condicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estructura criminal operó con secuestros y torturas

Durante el proceso judicial, la fiscalía presentó pruebas sobre la brutalidad de los crímenes. En uno de los casos, Reyes-Castillo y otros integrantes de la organización secuestraron a una víctima en Mendota, California, la trasladaron a una zona rural y la asesinaron con tal violencia que el cuerpo resultó irreconocible. En otra ocasión, la banda ejecutó a una persona frente a una vivienda en Las Vegas por considerarla competencia en el tráfico de drogas.

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El juicio también documentó que los acusados, entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, cometieron otros asesinatos, a menudo tras identificar a las víctimas como miembros de pandillas rivales.

En varios casos, las víctimas fueron apuñaladas decenas de veces o recibieron disparos múltiples. Los cuerpos fueron hallados en parajes aislados semanas después de los crímenes.

Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el fiscal general interino Todd Blanche afirmó: “Estos miembros de la MS-13 rendirán cuentas por la terrible violencia que desataron en las comunidades estadounidenses durante su ola de asesinatos que duró un año”.

Cinta de seguridad amarilla con texto "CRIME SCENE DO NOT CROSS", dos oficiales de policía y un coche patrulla con luces encendidas en segundo plano.
Entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, los acusados mataron a miembros de pandillas rivales y los cuerpos aparecieron en sitios aislados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal general adjunto A. Tysen Duva destacó la gravedad de los hechos y la determinación de perseguir a las pandillas que generan terror y violencia en las comunidades.

Por su parte, la primera fiscal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito de Nevada, Sigal Chattah, señaló que “la violencia de la MS-13 será castigada con todo el peso de la justicia federal” y que el sur de Nevada no se convertirá en refugio para organizaciones de este tipo.

El director del FBI, Kash Patel, resaltó que la erradicación de pandillas violentas como la MS-13 es una prioridad. Según datos del organismo, desde el año pasado han sido arrestados más de 2,500 integrantes de distintos grupos criminales, lo que representa un aumento del 322%.

El Departamento de Justicia informó que la audiencia de sentencia se realizará ante la jueza federal Gloria M. Navarro. Los tres acusados, todos inmigrantes ilegales, enfrentan cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

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