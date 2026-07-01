La charla de Coscu con Tinelli en Infobae Mundial: la pelea entre la televisión y el streaming, el cambio de época y el valor de la comunidad

Coscu y Marcelo Tinelli analizaron en Infobae Mundial cómo conviven la televisión y el streaming en un escenario de audiencias con nuevos hábitos de consumo

La discusión sobre el lugar que ocupan hoy el streaming y la televisión ya no gira alrededor de cuál de los dos formatos prevalecerá, sino de cómo conviven en un escenario donde las audiencias cambiaron sus hábitos de consumo. Ese fue uno de los ejes de la charla que Marcelo Tinelli mantuvo con Martín “Coscu” Pérez Di Salvo en Infobae Mundial, donde repasaron el crecimiento del streaming, las resistencias que enfrentó en sus primeros años y el cambio de mirada que, según el creador de contenido, terminó imponiéndose con el paso del tiempo.

Al recordar aquellos comienzos, Coscu aseguró que la llegada de los streamers a los medios tradicionales estuvo marcada por la desconfianza. “Resistimos mucho. Hubo mucha resistencia y yo la viví en el momento donde sentía: ‘Loco, no puede ser’”, afirmó, antes de contar algunas situaciones que reflejaban el desconocimiento que existía sobre ese nuevo fenómeno.

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Entre risas, recordó que en más de una oportunidad ni siquiera lograban identificarlo correctamente cuando era invitado a un programa. “Me ponían ‘Azumakeup’ en vez de Coscu. O directamente escribían ‘Socu’ en el zócalo. Ni sabían quién era”.

Coscu recordó que los streamers enfrentaron desconfianza y resistencia en los medios tradicionales durante los primeros años del streaming argentino (Infobae Mundial)

Tinelli quiso ubicar ese momento en el tiempo. “¿Qué año era eso más o menos?”, preguntó. La respuesta permitió dimensionar el recorrido que hizo el streaming argentino. “Hace entre ocho y diez años. Yo llevo 15 años streameando y en esa época hasta me daba miedo ir a la televisión porque sentía que me iban a ningunear”, respondió.

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Para Coscu, aquella actitud no respondía solamente al desconocimiento del fenómeno, sino también al temor que despertaba una industria emergente que comenzaba a disputar audiencias. “Nosotros sentíamos que estábamos creciendo muy fuerte y que cuando íbamos a la tele era como: ‘Que estos no sigan subiendo porque se vienen y nos van a comer a nosotros’”, sostuvo.

Como ejemplo de ese clima recordó una experiencia que vivió su colega Gerónimo “Momo” Benavides. “Fue a un programa y lo trataron muy mal. Yo pensaba: ‘Si invitás a alguien, por lo menos respetalo’”, señaló.

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Con el paso de la conversación, el foco se trasladó hacia las diferencias culturales entre ambos mundos. Para Coscu, la televisión históricamente construyó un modelo donde la competencia era parte de la lógica cotidiana.

El creador de contenido contó que hace entre ocho y diez años en televisión confundían su nombre, una muestra del desconocimiento sobre Coscu y el streaming (Infobae Mundial)

“Siento que la televisión desarrolló una forma de crecer mucho más competitiva. Ahí muchas veces terminás compitiendo hasta con tus propios compañeros”, planteó.

Tinelli coincidió con ese diagnóstico y reconoció que, durante décadas, la competencia entre canales hizo prácticamente imposible cualquier tipo de colaboración. A diferencia de esa dinámica, Coscu explicó que el streaming se consolidó sobre un esquema mucho más colectivo.

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“Hay una comunidad que retroalimenta todo. Cuando termina La Cobra le manda la gente a Davo; cuando termina Davo la manda de nuevo. Todos empujan para el mismo lado. Es muy parecido a lo que pasó con el trap cuando empezó”, explicó.

Según el streamer, esa forma de trabajo colaborativa fue determinante para que Argentina se transformara en uno de los principales polos del streaming en la región. “Arrancamos antes que el resto de Latinoamérica. En otros países hay creadores enormes, pero empezaron más tarde y eso hizo una diferencia.”

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Coscu sostuvo que la comunidad y la colaboración entre streamers impulsaron a la Argentina como uno de los principales polos del streaming en la región (Infobae Mundial)

Ese crecimiento, consideró, también modificó la relación con los medios tradicionales. Si en los primeros años predominaban el recelo y la indiferencia, hoy muchas producciones buscan incorporar figuras digitales para conectar con nuevas audiencias.

“Ahora vas a una premiación y te ponen la alfombra roja. Porque si no están los streamers... no nos ve nadie”, ironizó, sintetizando un cambio de época que, para él, terminó reconfigurando el vínculo entre ambas industrias.

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En el tramo final de la entrevista, la conversación derivó hacia la exposición pública y el impacto de las redes sociales. Al hablar de las críticas que reciben las figuras públicas, Coscu puso como ejemplo a la periodista deportiva Morena Beltrán y lamentó la facilidad con la que muchas veces se instala el hostigamiento. “Se bancó un montón de cosas y siempre hay alguien que le quiere poner un palo en la rueda”, comentó.

El streamer señaló que hoy las producciones y las premiaciones incorporan figuras digitales para conectar con nuevas audiencias en redes y streaming (Infobae Mundial)

Tinelli aprovechó ese punto para reconocer que con los años aprendió a relativizar el peso de los comentarios en redes sociales. “Me cuesta estar mirando lo que dicen porque también hay que preguntarse quién está del otro lado escribiendo”, reflexionó.

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Coscu coincidió y aseguró que esa experiencia también le permitió mirar con otra perspectiva las opiniones sobre su carrera. “Cuando me dicen que ya no estoy en mi mejor momento, me río. La vida tiene etapas. Hay momentos muy buenos y otros no tanto”, sostuvo.

Antes de cerrar la charla, el streamer le dedicó un reconocimiento al conductor por la influencia que tuvo sobre varias generaciones de comunicadores. “Yo aprendí de vos. Los que tenemos mi edad crecimos viéndote y te tenemos como un referente de los medios”.

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Con esa idea enlazó una reflexión que atravesó buena parte de la entrevista: la necesidad de sostener una identidad propia incluso cuando cambian las tendencias. “Todo da la vuelta. Lo que hoy parece que pasó de moda mañana vuelve. Lo importante es bancarse, seguir siendo uno mismo y confiar en la comunidad, porque al final eso es lo que la gente termina valorando.”