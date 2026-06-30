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Las Guerreras K-pop en español completo: dónde verla de forma legal y sin riesgos

En Netflix, la película está disponible en varios idiomas: español, inglés, coreano, entre otros

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Netflix anuncia la secuela de K-pop Demon Hunters
Las Guerreras K-pop es una película animada disponible en Netflix en varios idiomas, entre ellos español, inglés y coreano. (Netflix)

Las Guerreras K-pop es una popular película animada que puedes ver en Netflix en diversos idiomas, incluidos español, inglés y coreano. Necesitas una suscripción para acceder a esta plataforma streaming.

Debes evitar por completo buscar y ver esta película en plataformas como Cuevana, Xuper TV, Magis TV y similares, dado que estos sitios no cuentan con los derechos de autor, no están disponibles en tiendas de apps oficiales y requieren permisos que pueden poner en peligro tu ciberseguridad.

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Por qué es seguro solo ver Las Guerreras K-pop en Netflix

Ver Las Guerreras K-pop solo en Netflix es la única opción segura porque reduce al mínimo los riesgos que suelen aparecer cuando se consume contenido desde páginas no oficiales.

Esta película se encuentra disponible en Netflix y ha sido nominada a dos premios Oscar. (Netflix)
Ver Las Guerreras K-pop únicamente en Netflix es la opción más segura para minimizar riesgos. (Netflix)

En primer lugar, la plataforma ofrece un entorno controlado: la reproducción se realiza dentro de una aplicación o sitio con medidas de protección y políticas claras, lo que disminuye la exposición a anuncios engañosos, ventanas emergentes o descargas involuntarias.

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Además, al tratarse de un servicio legal, Netflix garantiza una experiencia estable: el audio, los subtítulos y la calidad de imagen se mantienen sin “copias” de origen dudoso que puedan incluir cortes, enlaces falsos o redirecciones.

Asimismo, protege tus datos de acceso mediante sistemas de autenticación y permite administrar perfiles, historial y controles parentales desde un único panel.

Un televisor muestra el logo de Netflix con retroiluminación cálida, junto a un smartphone con el logo de Netflix sobre una mesa de centro y una taza.
Netflix asegura audio, subtítulos e imagen de calidad, sin los problemas propios de copias no autorizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, los portales no autorizados suelen monetizar con publicidad agresiva o formularios que buscan capturar información personal.

Incluso cuando el video “funciona”, el costo puede ser invisible: malware, robo de contraseñas o suplantación de identidad.

“Una de las señales de maliciosidad de estas apps, es la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos, en el dispositivo. Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal”, advierte David Gonzalez Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica.

Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.
Una señal de alerta en apps maliciosas es que solicitan permisos excesivos o críticos en el dispositivo.

Las Guerreras K-pop: el fenómeno global

Un año después de su estreno, Las Guerreras K-pop acumuló más de 600 millones de visualizaciones en Netflix y se convirtió en el título original más visto en la historia del servicio.

Es, además, la única producción que permaneció durante un año consecutivo en el Top 10 Global, con presencia en los 93 países donde se publica esa clasificación y el primer lugar en 76 de ellos.

En Estados Unidos, Las Guerreras K-pop fue la película más vista de 2025 con 20.500 millones de minutos vistos, según datos anuales de Nielsen.

Las Guerreras K-pop se convirtió en el título original más visto de la historia de Netflix. REUTERS/Dado Ruvic
Las Guerreras K-pop se convirtió en el título original más visto de la historia de Netflix. REUTERS/Dado Ruvic

Los usuarios de Netflix guardaron 1,5 millones de momentos únicos de la película; la escena más guardada fue la interpretación de “Soda Pop” por los Saja Boys.

En Corea del Sur, donde transcurre la historia, las reservas de vuelos al país aumentaron un 25% desde el estreno, mientras que la plataforma de comercio electrónico Bunjang registró un crecimiento del 78% en ventas internacionales de productos relacionados con el k-pop.

En Estados Unidos, Duolingo reportó un aumento del 22% en usuarios que comenzaron a aprender coreano durante el último año.

Según el reporte El año en búsquedas 2025 de Google, fue la película más buscada del año. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo
Según el reporte El año en búsquedas 2025 de Google, fue la película más buscada del año. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo

El impacto también se midió en buscadores. Según el reporte El año en búsquedas 2025 de Google, la película fue la más buscada del año, tres de sus canciones entraron al Top 10 anual y sus personajes ocuparon los cinco primeros puestos entre los disfraces de Halloween más buscados.

La banda sonora oficial permaneció dos semanas en el número uno del Billboard 200, superó los 15.000 millones de reproducciones en todo el mundo y se convirtió en la banda sonora más escuchada de la década.

Golden se mantuvo 18 semanas en el primer lugar del Billboard Global 200 y lideró ocho semanas el Billboard Hot 100, lo que la convirtió en la primera canción de un grupo femenino de k-pop en alcanzar ese logro.

Soda Pop, de los Saja Boys, llegó al puesto tres del Billboard Hot 100, y cuatro canciones de la banda sonora ingresaron simultáneamente al Top 10.

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