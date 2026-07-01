Cuánto aumentarán el gas y la electricidad en julio y qué pasará con los hogares con subsidios

Las nuevas resoluciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial fijan incrementos del 1,5% en electricidad para el AMBA y del 3,01% en gas a nivel nacional

El Gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas para julio, con aumentos promedio del 1,5% en electricidad para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del 3,01% en gas a nivel nacional, según informó la Secretaría de Energía. Al mismo tiempo, prorrogó la bonificación extraordinaria del 25% para usuarios con subsidios focalizados en gas y elevó el beneficio adicional en electricidad del 11,97% al 16,59%, con el objetivo de amortiguar el impacto del pico de consumo invernal.

Las medidas quedaron instrumentadas a través de las resoluciones 205/2026 y 206/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) para electricidad, y la resolución 175/2026 para Metrogas y la 204/2026 para Naturgy BAN, en el caso del gas.

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Para el cálculo de los ajustes en luz, el organismo tomó como referencia la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en el mes de referencia arrojaron variaciones de 2,51% y 2,15% respectivamente, con un ajuste base del componente de distribución del 2,39 por ciento.

A partir de ese punto de partida, cada distribuidora registró un ajuste diferenciado en su Costo Propio de Distribución (CPD): Edenor llegó al 2,95% y Edesur al 2,76%. El promedio de ambas empresas se traduce en el incremento del 1,5% que verán reflejado los usuarios en sus facturas. Quienes reciben subsidio del Estado tendrán consignado el monto correspondiente bajo el rótulo “Subsidio Estado Nacional”.

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Los nuevos valores de Edesur para hogares sin subsidio fijan un cargo variable de $153,935 por kWh en la franja de menor consumo —hasta 150 kWh mensuales— y un cargo fijo de $1.674,55 por mes. En el caso de Edenor, para los hogares con subsidio, el cargo variable en la franja más baja es de $69,303 por kWh, valor que prácticamente se duplica a $155,504 por kWh para el consumo que supera ese umbral en la categoría R2. Los clubes de barrio, entidades de bien público y organizaciones sin fines de lucro acceden a un cuadro tarifario propio equiparado al de los hogares con subsidio.

Las nuevas tarifas de luz y gas rigen desde este miércoles 1° de julio, en el mes de mayor consumo invernal del año

En gas, los nuevos cuadros diferencian a los usuarios residenciales en categorías según el consumo mensual (R1, R2, R3 y R4). Para los usuarios sin subsidio de Metrogas en Capital Federal, el cargo fijo mensual es de $22.606,14 para las categorías R1 a R3, y de $85.449,38 para R4. En Naturgy BAN, zona Buenos Aires Norte, el cargo fijo mensual sin subsidio es de $19.694,91 para R1 a R3, y de $74.776,64 para R4.

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Se amplían los subsidios para hogares vulnerables

La prórroga de la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas alcanza a los hogares beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) e incluye tanto a usuarios de gas natural como de gas propano indiluido por redes. La resolución justificó la medida en la necesidad de “asegurar la gradualidad de la reestructuración del régimen de subsidios energéticos y la previsibilidad de los montos de facturación”. En electricidad, la bonificación adicional del 16,59% —elevada desde el 11,97% previo— aplica sobre un consumo base de 300 kWh mensuales.

El contexto tarifario de julio se da en un momento de alto consumo estacional. Según el Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $282.758 en junio para cubrir sus gastos en energía, transporte y agua potable, un 10,1% más que en mayo y un 54% por encima de junio de 2025. La canasta de servicios públicos acumula un alza del 919% desde diciembre de 2023, frente al 236% que registró el índice general de precios en el mismo período. El ENReGE deberá implementar los cambios en los cuadros tarifarios y notificar a distribuidoras y licenciatarias.

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