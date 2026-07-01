Economía

Cuánto aumentarán el gas y la electricidad en julio y qué pasará con los hogares con subsidios

Las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un ajuste promedio del 1,5% en electricidad, mientras que las facturas de gas acumularán un incremento del 3,01% a nivel nacional en pleno pico de consumo invernal

Guardar
Google icon
Imagen partida que muestra una bombilla de luz encendida a la izquierda y una hornalla de cocina a gas con llama azul y una olla a la derecha.
Las nuevas resoluciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial fijan incrementos del 1,5% en electricidad para el AMBA y del 3,01% en gas a nivel nacional

El Gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas para julio, con aumentos promedio del 1,5% en electricidad para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del 3,01% en gas a nivel nacional, según informó la Secretaría de Energía. Al mismo tiempo, prorrogó la bonificación extraordinaria del 25% para usuarios con subsidios focalizados en gas y elevó el beneficio adicional en electricidad del 11,97% al 16,59%, con el objetivo de amortiguar el impacto del pico de consumo invernal.

Las medidas quedaron instrumentadas a través de las resoluciones 205/2026 y 206/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) para electricidad, y la resolución 175/2026 para Metrogas y la 204/2026 para Naturgy BAN, en el caso del gas.

PUBLICIDAD

Para el cálculo de los ajustes en luz, el organismo tomó como referencia la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en el mes de referencia arrojaron variaciones de 2,51% y 2,15% respectivamente, con un ajuste base del componente de distribución del 2,39 por ciento.

A partir de ese punto de partida, cada distribuidora registró un ajuste diferenciado en su Costo Propio de Distribución (CPD): Edenor llegó al 2,95% y Edesur al 2,76%. El promedio de ambas empresas se traduce en el incremento del 1,5% que verán reflejado los usuarios en sus facturas. Quienes reciben subsidio del Estado tendrán consignado el monto correspondiente bajo el rótulo “Subsidio Estado Nacional”.

PUBLICIDAD

Los nuevos valores de Edesur para hogares sin subsidio fijan un cargo variable de $153,935 por kWh en la franja de menor consumo —hasta 150 kWh mensuales— y un cargo fijo de $1.674,55 por mes. En el caso de Edenor, para los hogares con subsidio, el cargo variable en la franja más baja es de $69,303 por kWh, valor que prácticamente se duplica a $155,504 por kWh para el consumo que supera ese umbral en la categoría R2. Los clubes de barrio, entidades de bien público y organizaciones sin fines de lucro acceden a un cuadro tarifario propio equiparado al de los hogares con subsidio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las nuevas tarifas de luz y gas rigen desde este miércoles 1° de julio, en el mes de mayor consumo invernal del año

En gas, los nuevos cuadros diferencian a los usuarios residenciales en categorías según el consumo mensual (R1, R2, R3 y R4). Para los usuarios sin subsidio de Metrogas en Capital Federal, el cargo fijo mensual es de $22.606,14 para las categorías R1 a R3, y de $85.449,38 para R4. En Naturgy BAN, zona Buenos Aires Norte, el cargo fijo mensual sin subsidio es de $19.694,91 para R1 a R3, y de $74.776,64 para R4.

Se amplían los subsidios para hogares vulnerables

La prórroga de la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas alcanza a los hogares beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) e incluye tanto a usuarios de gas natural como de gas propano indiluido por redes. La resolución justificó la medida en la necesidad de “asegurar la gradualidad de la reestructuración del régimen de subsidios energéticos y la previsibilidad de los montos de facturación”. En electricidad, la bonificación adicional del 16,59% —elevada desde el 11,97% previo— aplica sobre un consumo base de 300 kWh mensuales.

El contexto tarifario de julio se da en un momento de alto consumo estacional. Según el Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $282.758 en junio para cubrir sus gastos en energía, transporte y agua potable, un 10,1% más que en mayo y un 54% por encima de junio de 2025. La canasta de servicios públicos acumula un alza del 919% desde diciembre de 2023, frente al 236% que registró el índice general de precios en el mismo período. El ENReGE deberá implementar los cambios en los cuadros tarifarios y notificar a distribuidoras y licenciatarias.

Temas Relacionados

luzgasboletín oficialsubsidioscanasta de serviciosedenoredesuraumentotarifasserviciosenergíaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno eliminó las retenciones para 1.000 productos industriales: cuáles son los sectores beneficiados

Tal como se había anunciado en mayo, el Decreto 566/2026 fija tres esquemas diferenciados que van desde la exención inmediata hasta un cronograma de reducción gradual que vence en junio del año próximo

El Gobierno eliminó las retenciones para 1.000 productos industriales: cuáles son los sectores beneficiados

Cuáles fueron los 10 autos 0 km más vendidos de junio y qué modelo lideró el ranking

El mercado cerró el sexto mes del año con casi 46.000 operaciones. Las camionetas mantuvieron un papel central y los SUV ganaron presencia entre las preferencias de los compradores

Cuáles fueron los 10 autos 0 km más vendidos de junio y qué modelo lideró el ranking

Qué es la “enfermedad holandesa”: Fausto Spotorno explicó cuál es el mal económico que puede aquejar a la Argentina

El economista explicó las problemáticas que genera la apreciación del tipo de cambio. También destacó el perjuicio de ciertas restricciones sobre la moneda extranjera: “Sin crédito en dólares, no tenés el ahorro de los argentinos para financiar al sector productivo”

Qué es la “enfermedad holandesa”: Fausto Spotorno explicó cuál es el mal económico que puede aquejar a la Argentina

El gasto en servicios públicos ya representa una porción cada vez mayor del ingreso de las familias del AMBA

El costo de la electricidad, el gas y el transporte volvió a ganar peso en el presupuesto de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires

El gasto en servicios públicos ya representa una porción cada vez mayor del ingreso de las familias del AMBA

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 1 de julio

El billete al público sube a $1.505 para la venta en el Banco Nación, un precio máximo en ocho meses. El blue es pactado a $1.515

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 1 de julio

DEPORTES

Inglaterra-RD Congo, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-RD Congo, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Euforia en Francia tras la goleada a Suecia en el Mundial: “favoritos”, “exhibición” y “potencial muy alto”

“Problemas con esposas y familias”: el escándalo que se desató en Alemania tras la eliminación contra Paraguay del Mundial

Cómo se fabrican los balones que se utilizan en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y qué controles deben superar

Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de Ecuador tras ser eliminado por México en el Mundial: “Los resultados mandan”

TELESHOW

Criticaron a Manu Urcera por opinar sobre la belleza de las mujeres y Nicole Neumann lo defendió: “Lo hacen todos”

Criticaron a Manu Urcera por opinar sobre la belleza de las mujeres y Nicole Neumann lo defendió: “Lo hacen todos”

La Joaqui contó cómo cambió su vida gracias a una enseñanza de Cazzu: “Yo era una persona muy tonta”

Oriana Sabatini lanzó una pregunta a sus seguidores y la respuesta de Paulo Dybala causó furor: “Hacelo por favor”

Gran Hermano frenó el emotivo reencuentro de Yanina Zilli y su hijo con una firme advertencia

Las vacaciones en velero de Valeria Mazza por el Mediterráneo oriental “Celebrando con familia y amigos”

INFOBAE AMÉRICA

Las monedas antiguas de ₡5, ₡10 y ₡25 dejan de ser válidas en comercios desde este 1 de julio en Costa Rica

Las monedas antiguas de ₡5, ₡10 y ₡25 dejan de ser válidas en comercios desde este 1 de julio en Costa Rica

La asociación Poder Ciudadano inicia el 4 de julio la recolección de firmas para una reforma judicial en Guatemala

Del sol abrasador a las tormentas: el brusco giro del clima que vivirá Panamá

Los pagos transfronterizos se convierten en la nueva batalla por las pymes en América Latina

Nicaragüenses nacidos en Estados Unidos mantienen derecho a la ciudadanía tras fallo de la Corte Suprema