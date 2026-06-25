La forma correcta de limpiar la pantalla del televisor antes de ver los partidos del Mundial 2026

El mantenimiento periódico del TV permite prolongar su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentarse frente al televisor para disfrutar de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 es un ritual esperado por millones de personas, pero la calidad de la imagen y la experiencia visual pueden verse afectadas por algo tan cotidiano como el polvo, las huellas o las manchas en la pantalla.

Por esta razón, diferentes fabricantes sugieren realizar una limpieza cuidadosa y adecuada antes de cada partido del Mundial 2026 para evitar daños y asegurar la mejor visibilidad.

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Utilizar productos inadecuados o aplicar técnicas incorrectas puede provocar rayaduras, manchas permanentes o incluso fallos en el funcionamiento del electrodoméstico. Por eso, seguir los pasos sugeridos por los fabricantes se vuelve esencial para preservar la vida útil del dispositivo.

Cuáles pasos seguir antes de limpiar la pantalla del televisor

El televisor debe estar apagado y desconectado de la electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar la limpieza, los fabricantes insisten en la importancia de preparar el espacio y las manos para evitar la transferencia de suciedad y proteger los componentes electrónicos.

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TCL y LG sugieren desinfectar las manos con gel antibacterial o lavarlas con agua y jabón, lo que ayuda a eliminar bacterias y residuos grasos que pueden quedar en la superficie del televisor o en el control remoto.

Además, sugieren apagar el televisor y desconectarlo de la toma eléctrica. Esta medida facilita la inspección de la pantalla al reducir reflejos y permitir ver mejor el polvo y las manchas, y disminuye el riesgo de accidentes eléctricos.

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Qué productos se deben usar para limpiar la pantalla del televisor

Hay que evitar usar productos usados para limpiar la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del paño y los productos de limpieza es determinante para evitar daños en la superficie de la pantalla. Se debe utilizar un paño de microfibra, que es suave, no abrasivo y capaz de atrapar el polvo sin rayar la pantalla.

Este tipo de paño es reutilizable y se puede lavar fácilmente, lo que lo convierte en una opción económica y segura para el mantenimiento regular.

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Si la suciedad es persistente, se puede humedecer levemente el paño con agua o aplicar una mezcla de agua y jabón neutro. Se debe evitar el uso de productos químicos agresivos, alcoholes no sugeridos o limpiadores multiuso, porque pueden dañar los recubrimientos de la pantalla.

En casos de manchas difíciles, se sugiere emplear una pequeña cantidad de alcohol isopropílico aplicada sobre el paño, nunca directamente sobre la pantalla, para asegurar la integridad del dispositivo.

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Cuál es la técnica ideal para limpiar la pantalla sin dañarla

La presión sobre la pantalla debe ser mínima para evitar daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión aplicada y la dirección de los movimientos son aspectos clave durante la limpieza. Según las pautas de fabricantes, la pantalla debe limpiarse con movimientos suaves, preferentemente en sentido horizontal o con movimientos circulares para evitar la formación de rayas.

Aplicar mucha presión puede provocar deformaciones o daños en las capas de la pantalla, afectando la calidad de la imagen. Es importante no rociar líquidos directamente sobre la pantalla, porque la humedad puede filtrarse hacia los componentes internos y ocasionar fallas.

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Cómo se deben limpiar los bordes, esquinas y rejillas de ventilación del televisor

Las zonas periféricas del Smart TV, como los bordes, las esquinas y las rejillas de ventilación, suelen acumular polvo y suciedad con facilidad. Los fabricantes destacan la necesidad de prestar especial atención a estos sectores durante la limpieza.

Se deben desconectar los cables externos y proceder a despejar la suciedad del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debe usar un paño de microfibra seco para retirar residuos en los marcos y las esquinas, procurando llegar a todos los recovecos donde suelen acumularse partículas. Para las rejillas de ventilación, se sugiere utilizar un aspirador con un cepillo pequeño o una lata de aire comprimido.

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Mantener limpias estas áreas es esencial para garantizar una adecuada circulación de aire, lo que permite que el Smart TV funcione a una temperatura óptima y evita sobrecalentamientos que podrían afectar su desempeño cotidiano.

Asimismo, según las indicaciones de fabricantes, una limpieza anual de las rejillas es suficiente en la mayoría de los casos, aunque puede ser necesaria una mayor frecuencia en ambientes polvorientos.

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