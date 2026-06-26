La alternativa a ChatGPT que conquista las redes sociales: es gratis y responde con personas reales

Un chatbot que contiene respuesta realizadas por humanos viene ganando popularidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente fatiga por los contenidos generados con inteligencia artificial ha impulsado el éxito de una propuesta tan sencilla como inusual: una plataforma donde las respuestas no las escribe un algoritmo, sino otra persona conectada desde cualquier parte del mundo. El sitio, llamado “Your AI Slop Bores Me”, se ha convertido en un fenómeno viral tras superar los 50 millones de visitas en apenas una semana.

A diferencia de asistentes como ChatGPT, Gemini o Claude, esta plataforma no utiliza modelos de lenguaje ni inteligencia artificial para responder preguntas. En su lugar, conecta de forma anónima a dos usuarios: uno realiza la consulta y el otro asume el papel de una IA, respondiendo con su propio conocimiento, creatividad o sentido del humor.

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La propuesta surge en un momento en que cada vez más usuarios muestran cansancio frente a respuestas que consideran excesivamente similares, previsibles o impersonales, y buscan recuperar la interacción humana en internet.

'Your AI Slop Bores Me' es una plataforma gratuita que simula ser un chatbot, pero es respondido por humanos.

Un chatbot donde no existe la inteligencia artificial

A primera vista, el sitio resulta familiar. Su diseño imita la interfaz minimalista de los chatbots más populares del mercado, con una caja de texto donde el usuario escribe cualquier consulta.

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Sin embargo, detrás de esa apariencia no existe ningún modelo de inteligencia artificial procesando la información.

Cada pregunta enviada es redirigida automáticamente a otra persona conectada en la plataforma. Ese usuario recibe la consulta y dispone de un tiempo limitado para elaborar una respuesta intentando simular el comportamiento de una IA.

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El sistema funciona de forma completamente anónima. Ninguno de los participantes conoce la identidad del otro, lo que convierte cada conversación en un intercambio espontáneo entre desconocidos.

Una nueva plataforma busca ser una opción más humana a ChatGPT y Gemini. (Composición Infobae)

Así funciona la plataforma

Para mantener la rapidez de las conversaciones y evitar largas esperas, los desarrolladores incorporaron un sistema de reglas que añade un componente similar al de un videojuego. En condiciones normales, quien recibe la consulta dispone de 75 segundos para responder.

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No obstante, cuando la pregunta requiere un análisis más complejo —como resolver un problema matemático, traducir un texto o desarrollar una idea extensa— el usuario puede activar el denominado “Modo Pensamiento”. Esta función amplía el tiempo disponible para que la persona al otro lado pueda preparar una respuesta más elaborada.

Actualmente, la plataforma reúne a más de 16.000 usuarios conectados simultáneamente, cifra que continúa creciendo conforme aumenta su popularidad en redes sociales.

La nueva plataforma que quiere reemplazar a la IA ya cuenta con 16 mil usuarios conectados en simultáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es completamente gratuita

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el servicio no incluye publicidad, suscripciones ni pagos. Tampoco exige crear una cuenta, proporcionar datos personales o registrar un perfil.

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El acceso funciona mediante un sistema de colaboración. Para poder realizar una pregunta, cada usuario debe haber respondido previamente la consulta de otra persona. En otras palabras, el servicio se sostiene gracias a un intercambio de ayuda entre desconocidos.

Esta mecánica ha permitido crear una comunidad donde los participantes colaboran voluntariamente sin recibir ninguna compensación económica.

'Your AI Slop Bores Me' es total gratuita para los que quieren usarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del humor a los consejos personales

Aunque inicialmente el proyecto nació como una crítica al exceso de contenido generado por inteligencia artificial, rápidamente evolucionó hacia algo distinto.

Muchos usuarios comenzaron a utilizar la plataforma para plantear dudas personales, pedir consejos sentimentales, solicitar apoyo emocional o simplemente conversar con alguien.

El anonimato absoluto favorece respuestas más espontáneas que las generadas por un algoritmo entrenado para mantener un tono neutral y políticamente correcto.

En lugar de encontrar respuestas estandarizadas, los participantes reciben opiniones, experiencias personales e incluso bromas elaboradas por personas reales. Ese componente humano es precisamente uno de los principales factores detrás de su éxito.

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Usuarios pueden usar plataforma libre de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cansancio frente a la IA impulsa nuevas propuestas

La popularidad de “Your AI Slop Bores Me” refleja un fenómeno que comienza a observarse en distintos ámbitos tecnológicos.

Tras varios años marcados por la rápida expansión de herramientas de inteligencia artificial generativa, algunos usuarios empiezan a mostrar signos de saturación frente a textos, imágenes y respuestas creadas automáticamente.

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El fenómeno responde a un patrón habitual en la evolución de las tecnologías digitales: después de una etapa inicial de entusiasmo masivo suele aparecer una fase de mayor exigencia, en la que los usuarios buscan alternativas que ofrezcan experiencias diferentes. En este caso, la alternativa consiste precisamente en eliminar la inteligencia artificial.

Mientras las grandes empresas tecnológicas continúan desarrollando modelos cada vez más avanzados, esta plataforma apuesta por lo contrario: convertir a las personas en el verdadero motor del chatbot.

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Su éxito demuestra que, pese al enorme avance de la IA, todavía existe un espacio importante para la interacción humana, especialmente cuando los usuarios buscan empatía, creatividad o simplemente una conversación que no haya sido escrita por un algoritmo.