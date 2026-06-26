Cómo reservar GTA 6 en PlayStation y más consolas

El juego se lanzará en noviembre de 2026. (Rockstar Games)

Rockstar Games dio apertura de reservas de Grand Theft Auto VI. Si no quieres perderte el videojuego más esperado de 2026, aquí te explicamos cómo reservar el título en PlayStation y en Xbox.

Cómo reservar GTA 6 en PlayStation 5

Si eres usuario de la consola de última generación de Sony, el proceso es muy rápido e intuitivo. Sigue estos sencillos pasos para asegurar tu copia digital:

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Enciende tu consola PS5 y dirígete a la aplicación de la PlayStation Store desde el menú principal.

Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior y escribe “Grand Theft Auto VI”.

Selecciona la edición que mejor se adapte a tus necesidades (usualmente Estándar, Especial o Ultimate).

Haz clic en el botón de Reservar o Pre-order.

Completa el proceso de pago con tu tarjeta o saldo.

Los usuarios intereresados ya pueden reservar el juego. (PlayStation)

Cómo asegurar tu copia en Xbox Series X|S

Para los dedicados jugadores del ecosistema de Microsoft, apartar el juego es exactamente igual de sencillo. Solo necesitas seguir este rápido proceso:

Desde el panel principal de tu consola Xbox, navega directamente hasta la Microsoft Store.

Selecciona el icono de la lupa para iniciar una búsqueda y escribe el nombre del juego.

Explora las distintas versiones disponibles y elige la que ofrezca tus bonificaciones favoritas.

Presiona el botón de Reservar.

Confirma tu método de pago preferido.

De qué trata GTA 6

Grand Theft Auto VI marca el esperado regreso de la franquicia y promete ser una sátira masiva y explosiva de la cultura moderna estadounidense. Ambientado en el ficticio estado de Leonida (una parodia directa de Florida), el juego deja atrás las clásicas historias del ascenso de un criminal solitario para centrarse en una dinámica mucho más íntima, fuertemente inspirada en la leyenda de Bonnie y Clyde.

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Grand Theft Auto VI sigue la vida Lucia Caminos y Jason Duval. ROCKSTAR GAMES

La historia gira en torno a una pareja de jóvenes delincuentes que intentan hacerse un hueco en el mundo. Según la sinopsis oficial de Rockstar, la trama arranca cuando “un golpe fácil” sale terriblemente mal. Este fracaso arrastra a los protagonistas a una masiva conspiración criminal que se extiende por todo el estado.

Atrapados en el lado más oscuro y peligroso de la soleada Leonida, tendrán que lidiar con la policía, bandas rivales y organizaciones criminales de alto nivel. El núcleo narrativo del juego es la confianza y la dependencia mutua: para salir con vida de esta red de corrupción y peligro, tendrán que estar más unidos que nunca.

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Conoce a los Protagonistas

Por primera vez en la era tridimensional de GTA, la campaña principal está protagonizada por un dúo que controlaremos de forma alternada:

Lucia Caminos: Originaria de la fría Liberty City, es una superviviente nata. Tras pasar un tiempo en la penitenciaría de Leonida por proteger a su familia, Lucia acaba de salir de prisión. Está decidida a tomar las riendas de su vida y conseguir el futuro con el que siempre soñó, cueste lo que cueste. Ha aprendido a base de golpes y ahora prioriza las decisiones inteligentes.

El juego ya se puede reservar en Xbox. (YouTube: Rockstar Games)

Jason Duval: Un exmilitar que creció en un entorno difícil rodeado de estafadores. Tras su paso por el ejército, terminó trabajando como matón para traficantes de drogas en los cayos de Leonida. Aunque en el fondo busca una vida más estable y quiere dejar atrás su pasado, las circunstancias y su vínculo con Lucia lo empujan inevitablemente de vuelta al mundo criminal.

Asimismo, las regiones principales incluyen:

Vice City: La joya de la corona. Una versión moderna y deslumbrante de Miami, llena de luces de neón, playas lujosas (Ocean Beach), barrios vibrantes (Little Cuba) y un puerto masivo.

Grassrivers: Una enorme e indómita zona de humedales basada en los Everglades, infestada de caimanes, pantanos traicioneros y criminales ocultos en la naturaleza.

Port Gellhorn: Un antiguo pueblo vacacional en decadencia, ahora dominado por moteles baratos, tiendas de empeño y una cultura al margen de la ley.

Leonida Keys: Un archipiélago costero y tropical, ideal para relajarse con una cerveza, pero sede de operaciones de contrabando.