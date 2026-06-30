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Cómo probar Starlink gratis en México durante 30 días y recuperar tu dinero si no quedas satisfecho

Para activar la prueba, hay que visitar el sitio oficial de Starlink en México y localizar la sección ‘Prueba de 30 días’

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Starlink permite probar su plan residencial en México durante 30 días con reembolso completo si el usuario no queda satisfecho. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Starlink permite probar su plan residencial en México durante 30 días con reembolso completo si el usuario no queda satisfecho. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Starlink ofrece en México una prueba gratuita de 30 días en su plan residencial, con reembolso completo si el usuario no queda satisfecho.

Para acceder, hay que ingresar al sitio oficial del servicio en México, desplazarse hasta la sección ‘Prueba de 30 días’, seleccionar ‘Comenzar’ e ingresar la dirección del domicilio. La prueba aplica exclusivamente al plan residencial.

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Cómo es el plan residencial de Starlink en México

Starlink dispone en México de dos modalidades dentro de su plan residencial, con precios y velocidades diferenciadas según el perfil de uso.

(Starlink)
Para acceder, hay que ingresar al sitio oficial, ir a la sección "Prueba de 30 días", seleccionar "Comenzar" e ingresar el domicilio. (Starlink)

El plan Residencial Lite ofrece velocidades de descarga de hasta 200 Mb/s y está orientado al uso diario en el hogar. Su precio parte de MXN 1.050 por mes.

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El plan Residencial estándar eleva la velocidad de descarga a más de 400 Mb/s y está diseñado para quienes demandan el mayor rendimiento disponible en conexión doméstica. Su costo comienza en MXN 1.350 por mes.

Qué otros planes tiene Starlink en México

Starlink ofrece en México dos planes de conectividad itinerante para quienes necesitan acceso a internet fuera del hogar, con velocidades de hasta 300 Mb/s en ambos casos.

El plan Itinerante de 100 GB está pensado para viajes ocasionales, campamentos y escapadas. Incluye datos de alta velocidad suficientes para aproximadamente una semana de uso típico; una vez consumidos, el servicio continúa con datos ilimitados a baja velocidad. Su precio parte de MXN 950 por mes.

En México, Starlink ofrece dos modalidades residenciales con precios y velocidades distintos según el uso. (Starlink)
En México, Starlink ofrece dos modalidades residenciales con precios y velocidades distintos según el uso. (Starlink)

El plan Itinerante Ilimitado elimina el tope de datos de alta velocidad y se posiciona como la opción de mayor rendimiento para uso en tránsito. Ofrece velocidades de hasta 300 Mb/s sin restricciones de consumo, con un costo desde MXN 2.150 por mes.

Cómo funciona Starlink

Starlink es una constelación de miles de satélites en órbita baja terrestre (LEO, por sus siglas en inglés) que provee internet de alta velocidad y baja latencia a usuarios de todo el mundo, incluido México.

A diferencia de los sistemas tradicionales de internet satelital, que dependen de uno o dos satélites geoestacionarios ubicados a unos 35.786 km de la Tierra, los satélites de Starlink orbitan a aproximadamente 550 km de altura.

Esa proximidad reduce la latencia a entre 20 y 40 ms, frente a los más de 600 ms que registran los sistemas convencionales, lo que hace viable el streaming, las videollamadas y los videojuegos en línea.

Un teléfono móvil con el logo de Starlink en la pantalla se apoya sobre rocas, con montañas y niebla de fondo bajo un cielo claro al amanecer.
Starlink es una red de satélites en órbita baja terrestre (LEO) que provee internet de alta velocidad y baja latencia en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio llega al usuario a través de una terminal compacta, una antena de arreglo en fase, que se instala con vista despejada al cielo y se orienta de manera automática.

Esa antena rastrea los satélites a medida que cruzan el horizonte y mantiene la conexión sin interrupciones mediante transferencias continuas entre satélites.

La señal viaja desde la terminal del usuario hasta el satélite más cercano, luego a través de la red de estaciones terrestres conectadas a la infraestructura de fibra óptica, y de regreso al usuario.

Algunos satélites de la constelación cuentan además con enlaces láser entre sí, llamados enlaces ópticos intersatelitales, que permiten transmitir datos sin depender de estaciones en tierra.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Starlink tiene desventajas que conviene evaluar antes de contratar el servicio. (Imagen ilustrativa Infobae)

La constelación opera con más de 10.000 satélites activos en órbita baja, organizados en planos inclinados que garantizan cobertura superpuesta y continua.

Cada satélite cubre un área de aproximadamente 1.900 km y tiene una vida útil de entre cinco y siete años, tras la cual se reemplaza con nuevos lanzamientos.

Cuáles pueden ser las desventajas de Starlink

Las principales desventajas de Starlink se concentran en áreas que conviene evaluar antes de contratar el servicio.

El costo es el factor más determinante: tanto el equipo, antena y router, como la suscripción mensual son significativamente más caros que los proveedores de internet por fibra óptica o cable.

A eso se suman posibles caídas de conexión por obstáculos físicos o clima extremo, la congestión de la red en horas pico que reduce la velocidad, y un consumo energético superior al del internet tradicional.

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