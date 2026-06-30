Impulsadas por remesas y exportaciones, las economías de Centroamérica y República Dominicana registran un crecimiento robusto

El organismo señala que ambos países bajaron sus ratios frente al Producto Interno Bruto mediante una estrategia gradual de ajuste, apoyada en reglas de gasto, superávits primarios y medidas orientadas a la sostenibilidad macroeconómica (Imagen de referencia IA).

Las economías de Centroamérica y República Dominicana han presentado un desempeño dinámico en el contexto regional de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe “Panorama económico de América Latina y el Caribe. Revisitando la política industrial: opciones estratégicas para la actualidad” del Banco Mundial.

El informe destaca que países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras mantienen un crecimiento robusto, impulsado por el flujo de remesas, la expansión de exportaciones de servicios y una integración creciente en cadenas de valor regionales. Costa Rica sobresale por el desarrollo de servicios de alto valor y dispositivos médicos, así como por la atracción de inversiones relacionadas con el “nearshoring”.

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En El Salvador, la mejora en la seguridad, la formalización económica y un entorno macroeconómico más predecible han favorecido el turismo, el comercio minorista y la inversión en sectores exportadores, apoyados por remesas sólidas que han fortalecido la liquidez interna.

Estas experiencias muestran que marcos normativos creíbles, apertura comercial y ventajas sectoriales pueden generar resultados de crecimiento superiores al promedio en la región.

Desempeño fiscal y evolución de la deuda pública

La dinámica de la deuda pública se mantiene heterogénea en Centroamérica y el Caribe. La data del informe ilustra la evolución del stock de deuda del gobierno general como porcentaje del PIB en distintos países de la región.

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La gráfica ilustra la evolución del stock de deuda del gobierno general como porcentaje del PIB en distintos países de la región. (Gráfica Infobae)

Costa Rica y Belice, por ejemplo, han logrado disminuir sus ratios de deuda pública a través de una consolidación fiscal gradual y políticas orientadas a la credibilidad y la sostenibilidad macroeconómica.

En Costa Rica, la aplicación de una regla fiscal y controles de gasto, respaldados por superávits primarios, ha estabilizado las finanzas públicas tras el aumento de la deuda provocado por la pandemia. Belice, por su parte, redujo su deuda externa mediante un canje por conservación marina.

República Dominicana presenta un nivel de deuda pública intermedio en la región, mostrando una tendencia a la estabilización para 2026 tras los incrementos de la pandemia. El Salvador también exhibe avances en la reducción de la deuda, combinando crecimiento económico y consolidación fiscal, aunque mantiene valores relativamente elevados en comparación con otros países centroamericanos.

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Guatemala y Honduras registran niveles de deuda pública más bajos y estables respecto al PIB, mientras que Nicaragua muestra una trayectoria de reducción paulatina en los años recientes.

Desafíos y perspectivas

El informe advierte que, pese a estos avances, subsisten desafíos estructurales en materia de productividad y movilidad laboral, especialmente en países como Haití. La región enfrenta además vulnerabilidades asociadas a la demanda externa, los altos costos de energía e importaciones y los riesgos climáticos. A pesar de que las economías basadas en el turismo han recuperado los niveles previos a la pandemia, se prevé una moderación en el sector servicios.

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Una infografía del Banco Mundial presenta el crecimiento económico dinámico en Centroamérica y República Dominicana, destacando motores de desarrollo como remesas, exportaciones y estrategias diferenciadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En síntesis, Centroamérica y República Dominicana continúan superando el desempeño promedio regional gracias a una combinación de políticas fiscales prudentes, apertura comercial y aprovechamiento de ventajas sectoriales, aunque el entorno global y las limitaciones de largo plazo exigen mantener el enfoque en la gestión fiscal responsable y el fortalecimiento institucional.