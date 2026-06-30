Una gaseosa tras salir viva de la vivienda derrumbada: el relato de Marlene Santana, el mensaje de Nayib Bukele y la búsqueda que no termina

AME6002. CARACAS (VENEZUELA), 29/06/2026.- Marlene Santana, sobreviviente de los dos terremotos en Venezuela, posa durante una entrevista con EFE este lunes, en el Hospital Domingo Luciani, en Caracas (Venezuela). EFE/ Raúl Martínez

Bajo los restos de una vivienda derrumbada en La Guaira, una mujer venezolana de 69 años logró sobrevivir tras quedar atrapada durante casi tres días.

Su caso- retomado por la agencia EFE- se ha convertido en uno de los relatos más impactantes tras los dos terremotos que sacudieron el país y provocaron cientos de muertes y miles de heridos.

El dramático episodio comenzó cuando Marlene Santana recibió un golpe en la cabeza durante el colapso de su casa de cuatro pisos. La vivienda, que había resistido el deslave de 1999, no soportó la fuerza de los recientes movimientos telúricos. Mientras permanecía bajo los escombros, Santana experimentó “lagunas” en su memoria y largos silencios que la hicieron temer lo peor para su comunidad.

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El rescate y la reacción de Marlene Santana

Durante su encierro forzado, Santana escuchó a su hermana quejarse y luego, el silencio. En la misma casa estaban también su esposo y su hija, cuyos paraderos desconoce desde entonces.

En medio de la oscuridad total, intentó orientarse al tocar objetos a su alrededor, identificando una taza de café familiar, lo que la llevó a pensar que se encontraba en la cocina.

Desde su cama de hospital, Marlene Santana, sobreviviente de dos terremotos, relata con una sonrisa el momento en que los rescatistas le dieron agua a través de una manguera, y a la peculiar petición de una Coca Cola. (Infobae Centroamérica/EFE)

El rescate se produjo cuando un equipo internacional, compuesto por rescatistas de El Salvador, llegó al lugar. Santana asegura haber sentido la presencia de un perro rastreador, un indicio de la llegada del grupo salvadoreño, que formó parte de la ayuda internacional desplegada tras la catástrofe.

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Los rescatistas le pidieron que se arrastrara para facilitar su extracción, pero la mujer tenía la espalda lastimada y apenas podía moverse. “Me decían: ‘Señora Marlene, haga un sacrificio más’”, relató. Tras pedir unos minutos para recobrar fuerzas, finalmente logró desplazarse hasta alcanzar al personal de rescate.

La historia de Marlene Santana como muchas otras, de la enorme fuerza de voluntad de cientos de venezolanos que han esperado por horas bajo pesados bloques de cemento, oscuros y fríos, es casi heroica.

Miembros del equipo USAR de El Salvador inspeccionan estructuras colapsadas durante las labores de rescate nocturnas en zonas afectadas por los terremotos en Venezuela (Cortesía Secretaría de Prensa).

La salvadoreña se mantuvo con fe y atenta a las indicaciones de la brigada salvadoreña y se convirtió en uno de los siete rescatados que hasta ahora ha reportado el contingente salvadoreño, historias que rayan en lo milagroso y que conmueven hasta las lágrimas.

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El primer pedido tras la tragedia

Una vez fuera de los escombros, Santana sorprendió al equipo al solicitar una Coca-Cola, gesto que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mencionó en sus redes sociales.

“Nuestros médicos le explicaron que, por el momento, lo más importante era hidratarla por vía intravenosa para estabilizarla”, detalló el mandatario sobre el procedimiento seguido tras el rescate.

Actualmente, la sobreviviente se encuentra en un hospital en el este de Caracas, donde recibe atención médica. A pesar de estar a salvo, permanece la incertidumbre sobre el destino de su hija, esposo y hermana, quienes también se encontraban en la vivienda al momento del derrumbe.

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AME6002. CARACAS (VENEZUELA), 29/06/2026.- Marlene Santana, sobreviviente de los dos terremotos en Venezuela, posa durante una entrevista con EFE este lunes, en el Hospital Domingo Luciani, en Caracas (Venezuela). EFE/ Raúl Martínez

El contexto de la catástrofe y la respuesta internacional

Los recientes terremotos provocaron una situación de emergencia en Venezuela, con un saldo oficial de 1,719 fallecidos y 5,034 personas heridas hasta el momento. Las operaciones de búsqueda y rescate siguen activas, superando ya las 120 horas desde el primer sismo.

La historia de Marlene Santana refleja tanto la devastación causada por el desastre como la coordinación internacional en tareas de salvamento.

El caso también destaca la fortaleza mental de la víctima, quien atribuye a las recomendaciones de su neumonólogo la capacidad para controlar la respiración y soportar la escasez de aire durante el encierro.

Mientras el país continúa con las labores de búsqueda, el testimonio de Santana se suma a las voces de quienes esperan reunir información sobre sus familiares desaparecidos, en medio de una tragedia que ha dejado una marca profunda en la región de La Guaira.

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