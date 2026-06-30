El Salvador

Una gaseosa tras salir viva de la vivienda derrumbada: el relato de Marlene Santana, el mensaje de Nayib Bukele y la búsqueda que no termina

Tras casi tres días atrapada, pidió una bebida y el gesto llegó a redes del mandatario salvadoreño. Los médicos insistieron en otro paso para estabilizarla. Mientras tanto, la familia que estaba con ella sigue sin aparecer

Guardar
Google icon
AME6002. CARACAS (VENEZUELA), 29/06/2026.- Marlene Santana, sobreviviente de los dos terremotos en Venezuela, posa durante una entrevista con EFE este lunes, en el Hospital Domingo Luciani, en Caracas (Venezuela). EFE/ Raúl Martínez
AME6002. CARACAS (VENEZUELA), 29/06/2026.- Marlene Santana, sobreviviente de los dos terremotos en Venezuela, posa durante una entrevista con EFE este lunes, en el Hospital Domingo Luciani, en Caracas (Venezuela). EFE/ Raúl Martínez

Bajo los restos de una vivienda derrumbada en La Guaira, una mujer venezolana de 69 años logró sobrevivir tras quedar atrapada durante casi tres días.

Su caso- retomado por la agencia EFE- se ha convertido en uno de los relatos más impactantes tras los dos terremotos que sacudieron el país y provocaron cientos de muertes y miles de heridos.

El dramático episodio comenzó cuando Marlene Santana recibió un golpe en la cabeza durante el colapso de su casa de cuatro pisos. La vivienda, que había resistido el deslave de 1999, no soportó la fuerza de los recientes movimientos telúricos. Mientras permanecía bajo los escombros, Santana experimentó “lagunas” en su memoria y largos silencios que la hicieron temer lo peor para su comunidad.

PUBLICIDAD

El rescate y la reacción de Marlene Santana

Durante su encierro forzado, Santana escuchó a su hermana quejarse y luego, el silencio. En la misma casa estaban también su esposo y su hija, cuyos paraderos desconoce desde entonces.

En medio de la oscuridad total, intentó orientarse al tocar objetos a su alrededor, identificando una taza de café familiar, lo que la llevó a pensar que se encontraba en la cocina.

Desde su cama de hospital, Marlene Santana, sobreviviente de dos terremotos, relata con una sonrisa el momento en que los rescatistas le dieron agua a través de una manguera, y a la peculiar petición de una Coca Cola. (Infobae Centroamérica/EFE)

El rescate se produjo cuando un equipo internacional, compuesto por rescatistas de El Salvador, llegó al lugar. Santana asegura haber sentido la presencia de un perro rastreador, un indicio de la llegada del grupo salvadoreño, que formó parte de la ayuda internacional desplegada tras la catástrofe.

PUBLICIDAD

Los rescatistas le pidieron que se arrastrara para facilitar su extracción, pero la mujer tenía la espalda lastimada y apenas podía moverse. “Me decían: ‘Señora Marlene, haga un sacrificio más’”, relató. Tras pedir unos minutos para recobrar fuerzas, finalmente logró desplazarse hasta alcanzar al personal de rescate.

La historia de Marlene Santana como muchas otras, de la enorme fuerza de voluntad de cientos de venezolanos que han esperado por horas bajo pesados bloques de cemento, oscuros y fríos, es casi heroica.

Miembros del equipo USAR de El Salvador inspeccionan estructuras colapsadas durante las labores de rescate nocturnas en zonas afectadas por los terremotos en Venezuela (Cortesía Secretaría de Prensa).
Miembros del equipo USAR de El Salvador inspeccionan estructuras colapsadas durante las labores de rescate nocturnas en zonas afectadas por los terremotos en Venezuela (Cortesía Secretaría de Prensa).

La salvadoreña se mantuvo con fe y atenta a las indicaciones de la brigada salvadoreña y se convirtió en uno de los siete rescatados que hasta ahora ha reportado el contingente salvadoreño, historias que rayan en lo milagroso y que conmueven hasta las lágrimas.

El primer pedido tras la tragedia

Una vez fuera de los escombros, Santana sorprendió al equipo al solicitar una Coca-Cola, gesto que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mencionó en sus redes sociales.

“Nuestros médicos le explicaron que, por el momento, lo más importante era hidratarla por vía intravenosa para estabilizarla”, detalló el mandatario sobre el procedimiento seguido tras el rescate.

Actualmente, la sobreviviente se encuentra en un hospital en el este de Caracas, donde recibe atención médica. A pesar de estar a salvo, permanece la incertidumbre sobre el destino de su hija, esposo y hermana, quienes también se encontraban en la vivienda al momento del derrumbe.

AME6002. CARACAS (VENEZUELA), 29/06/2026.- Marlene Santana, sobreviviente de los dos terremotos en Venezuela, posa durante una entrevista con EFE este lunes, en el Hospital Domingo Luciani, en Caracas (Venezuela). EFE/ Raúl Martínez
AME6002. CARACAS (VENEZUELA), 29/06/2026.- Marlene Santana, sobreviviente de los dos terremotos en Venezuela, posa durante una entrevista con EFE este lunes, en el Hospital Domingo Luciani, en Caracas (Venezuela). EFE/ Raúl Martínez

El contexto de la catástrofe y la respuesta internacional

Los recientes terremotos provocaron una situación de emergencia en Venezuela, con un saldo oficial de 1,719 fallecidos y 5,034 personas heridas hasta el momento. Las operaciones de búsqueda y rescate siguen activas, superando ya las 120 horas desde el primer sismo.

La historia de Marlene Santana refleja tanto la devastación causada por el desastre como la coordinación internacional en tareas de salvamento.

El caso también destaca la fortaleza mental de la víctima, quien atribuye a las recomendaciones de su neumonólogo la capacidad para controlar la respiración y soportar la escasez de aire durante el encierro.

Mientras el país continúa con las labores de búsqueda, el testimonio de Santana se suma a las voces de quienes esperan reunir información sobre sus familiares desaparecidos, en medio de una tragedia que ha dejado una marca profunda en la región de La Guaira.

Temas Relacionados

TerremotosVenezuelaRescateNayib BukeleEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Cepal alerta por el estancamiento de nuevos proyectos de capital extranjero en Nicaragua

El estudio de la Cepal, citado por Artículo 66, señala que la mayor parte de los fondos provino de ganancias retenidas por compañías ya presentes, una pauta que también domina Centroamérica con 51%.

La Cepal alerta por el estancamiento de nuevos proyectos de capital extranjero en Nicaragua

El enemigo mide menos de cinco milímetros y Panamá quiere saber hasta dónde ha llegado

La UTP inauguró un laboratorio especializado para investigar la presencia de microplásticos en los ecosistemas del país y aportar evidencia para proteger el agua y la salud.

El enemigo mide menos de cinco milímetros y Panamá quiere saber hasta dónde ha llegado

Casi 200 mil salvadoreños en Estados Unidos siguen bajo TPS mientras se evalúa su continuidad

La consultora internacional Celia Medrano explicó que la vigencia del Estatus de Protección Temporal depende del proceso de reinscripción y de futuras decisiones migratorias en Estados Unidos, mientras organizaciones recomiendan a los beneficiarios prepararse ante posibles cambios

Casi 200 mil salvadoreños en Estados Unidos siguen bajo TPS mientras se evalúa su continuidad

¿Por qué hace tanto calor en Panamá? Tres fenómenos coinciden y elevan la sensación térmica

La disminución temporal de las precipitaciones coincide con un aviso por temperaturas elevadas y condiciones que favorecen la exposición al calor extremo

¿Por qué hace tanto calor en Panamá? Tres fenómenos coinciden y elevan la sensación térmica

La nicaragüense con ojos de lince que tumbó el gol de la victoria de Alemania en el Mundial 2026

El gigante de 1,95 metros, Jonathan Tah, ya celebraba el 2-1 que metía a Alemania en la siguiente fase, pero no contaba con la mirada clínica de Tatiana Guzmán

La nicaragüense con ojos de lince que tumbó el gol de la victoria de Alemania en el Mundial 2026

TECNO

¿Necesitas tomar notas en tus reuniones de Google Meet? Así puede hacerlo Gemini por ti

¿Necesitas tomar notas en tus reuniones de Google Meet? Así puede hacerlo Gemini por ti

Cómo organizar los cables en el espacio de trabajo: soluciones prácticas y efectivas

Tener varias apps abiertas al mismo tiempo si agota la batería de iPhone y Android

Steam activa sus rebajas de julio 2026: GTA V, Cyberpunk 2077, EA SPORTS FC 26 y más juegos para PC

GTA 6 requerirá un gran espacio en disco: estas son las cifras estimadas para PS5 y Xbox Series

ENTRETENIMIENTO

La autora de El diario de la princesa habló sobre una posible tercera película: “Estoy 100 % detrás de la propuesta”

La autora de El diario de la princesa habló sobre una posible tercera película: “Estoy 100 % detrás de la propuesta”

Zendaya revela la razón por la que ha mantenido su romance con Tom Holland en privado: “Hemos crecido frente a la gente”

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: se reporta la construcción de un castillo dentro del Madison Square Garden para el magno evento

Murió Michael Byrne, actor de “Indiana Jones 3” y “Harry Potter”

La reacción de Kristen Stewart ante un hombre en el escenario que desató la polémica en redes

MUNDO

Reino Unido lanza un plan de defensa de 20.000 millones de dólares para modernizar sus fuerzas armadas

Reino Unido lanza un plan de defensa de 20.000 millones de dólares para modernizar sus fuerzas armadas

Israel actualizó la Cúpula de Hierro tras la guerra con Irán para enfrentar drones y misiles de crucero

Alemania y Países Bajos asumirán el mando terrestre de la OTAN en Estonia y Letonia y reforzarán la defensa del flanco oriental

El petróleo cierra junio con su mayor desplome mensual desde la pandemia

El 75% de los adolescentes en Inglaterra rechaza la prohibición de celulares en las escuelas, según un nuevo informe