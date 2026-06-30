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El paseo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone por los parques de Disney

A la espera del partido de Argentina por los 16 avos del Mundial 2026 la pareja aprovechó para llevar al pequeño que tienen en común a los parques de Orlando

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La pareja aprovechó su viaje al Mundial 2026 para conocer los parques con el pequeño (Video: Instagram)

Gianluca Simeone y Eva Bargiela se encuentran en Estados Unidos alentando a Giuliano Simeone en su debut con la selección argentina en el Mundial 2026. La pareja siguió a la Scaloneta en Kansas y Dallas, y con el próximo partido programado en Miami contra Cabo Verde, aprovecharon la ventana entre fechas para cruzar a Orlando y llevar a Faustino, el hijo de 8 meses que tienen en común, a conocer los parques de Walt Disney World.

El camino al parque quedó registrado desde el auto. Gianluca filmó la entrada al complejo de Walt Disney World mientras avanzaban por la avenida flanqueada de palmeras que desemboca en el arco de bienvenida. El cartel, con las figuras de Mickey y Minnie a los costados y la leyenda “The Most Magical Place on Earth”, apareció en pantalla completa en la segunda story. De fondo, la música característica de Disneyland Paris acompañó las imágenes.

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Un hombre y una mujer sonríen con un bebé en brazos. La mujer usa orejas de Minnie Mouse; el bebé, sombrero blanco y camiseta de Mickey Mouse. Fondo amarillo y rojo
Eva se sumó a la moda de llevar las orejas de Mickey Mouse

Una vez adentro, Eva se puso la vincha de orejas de Minnie Mouse con moño rojo. Gianluca la retrató junto a Faustino en brazos en una selfie tomada dentro de una de las atracciones, con el característico fondo rojo y amarillo del parque. El bebé, que a sus 8 meses ya suma su primer viaje internacional, llevaba una remera gris con la cara de Mickey Mouse y un sombrero blanco que le cubría la cabeza.

La segunda foto del parque los mostró a los tres posando frente a la estatua del Rey Tritón, en la zona temática de La Sirenita. Eva sostenía a Faustino, que para entonces lucía un mameluco celeste con un pin del parque prendido en el pecho. Gianluca, con remera blanca y pantalón gris, apoyó una mano sobre el bebé mientras los tres miraban a cámara. Eva mantuvo la vincha de Minnie durante toda la jornada, y las imágenes que la pareja compartió en sus stories mostraron a una familia que supo combinar el fervor mundialista con una escapada al parque más visitado del mundo.

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Días atrás, con la selección argentina avanzando en el Mundial 2026 y la previa del partido frente a Austria como telón de fondo, Eva se convirtió en protagonista de una travesía familiar que combinó el aliento albiceleste con el color local de Texas. Recién llegada a Dallas junto a su pareja, su hijo y su suegra Carolina Baldini, la modelo viajó hasta Fort Worth.

Hombre, mujer y bebé posan junto a una estatua de madera del Rey Tritón. La mujer lleva orejas de Minnie Mouse. Edificaciones de piedra de fondo
Esta es la primera vez el pequeño en los parques

La primera parada fue Mule Alley, el tradicional corredor adoquinado de Fort Worth. Eva posó bajo el cartel del lugar con un look que fusionó la impronta country con notas urbanas: short de cuero marrón, chaleco blanco, botas tejanas y sombrero de ala ancha. Las guirnaldas de luces que atravesaban la calle enmarcaron la postal. Desde las redes, Gianluca reaccionó con un “Qué mujer” y Carolina sumó su propio mensaje: “Qué linda noche”.

El recorrido familiar incluyó una parada obligada en el Fort Worth Stock Yards, el corazón histórico de la ciudad donde la cultura del rodeo se respira en cada rincón. Las luces de neón, los comercios de botas artesanales y la bandera de Estados Unidos flameando en la avenida armaron el telón de fondo para una secuencia de imágenes que retratan la vida nocturna local.

Faustino, de 8 meses, se robó la atención con su propio atuendo: short de denim, camisa clara y un mini sombrero vaquero. El bebé siguió cada movimiento del entorno desde su cochecito, y en otra imagen apareció con una sonrisa amplia bajo un sombrero de fieltro que resumió el clima distendido de la noche. Carolina, siempre a tono, se sumó al dress code con botas y un look relajado a cuadros.

Hombre, mujer con sombrero cowboy y botas, y bebé en cochecito, posan de pie en calle de ladrillos frente a carteles iluminados de Hotel Drover y Mule Alley
Eva Bargiela posa con su familia y vestimenta estilo cowboy en Mule Alley, Dallas, Texas, ilustrando su llegada a la ciudad estadounidense (Instagram)

Eva volvió a posar sobre las escalinatas del edificio principal de los Stock Yards, con su cartera marrón cruzada y el sombrero bien calzado, lista para sumarse a la celebración mundialista con el sello argentino bien presente.

Ya entrada la noche, Gianluca y Eva se regalaron un momento más íntimo, caminando de la mano entre las luces colgantes del corredor principal. El bullicio de los fanáticos y la música country sirvieron de banda sonora mientras Faustino alternaba entre el cochecito y los brazos de sus padres, atento a cada detalle del entorno.

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Eva BargielaGianluca SimeoneGiuliano SimeoneMundial 2026

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