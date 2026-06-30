Teleshow

Homero Pettinato habló de los rumores de reconciliación con Sofía Gonet: “Repito mucho la ropa”

A la salida de Olga, el humorista negó haber retomado su relación con la influencer y aseguró que el video es viejo

Guardar
Google icon
Pepe Ochoa contó que la pareja estaba apostando nuevamente por el amor y el conductor y cantante negó los rumores (Video: Intrusos-América TV)

La relación entre Homero Pettinato y Sofía “la Reini” Gonet terminó en medio de un escándalo que sumó varios capítulos a lo largo del tiempo, sin embargo, las cosas se calmaron poco a poco y cada uno siguió con su vida bajo los reflectores. Sin embargo, Pepe Ochoa contó al aire de El Ejército de la mañana (Bondi Live) que la dupla había decidió apostar nuevamente por el amor.

Ante esto las cámaras de Intrusos (América TV) interceptaron a Homero a la salida de Olga para aclarar la situación. Pettinato negó una y otra vez el reencuentro con Sofía, pero el video que mostraron al aire de Bondi lo dejó sin argumentos. Todo arrancó con la información que Ochoa lanzó sin filtro: los habían visto salir juntos de un departamento, a los besos y de la mano. El cronista Walle fue directo al punto cuando encontró a Homero: “En Bondi dijeron que vos habías vuelto. Se están volviendo a ver con la Reini”.

PUBLICIDAD

Ochoa sumó detalles desde el piso. “Los vieron salir del departamento de él, a los besos, de la mano”, precisó. Homero lo cortó con una sola palabra: “No”.

Oliver Quiroz intentó otra entrada. “¿Te puedo felicitar?”, preguntó. “No, no, no”, respondió Pettinato. Quiroz insistió: “Hay un video”. Homero frenó: “¿Un video de qué?”. “Sí, que están juntos”, dijo Quiroz. Walle completó: “De ustedes dos saliendo”. Quiroz agregó: “Charlando, tomando algo”.

PUBLICIDAD

La pareja terminó su relación en medio de un escándalo que terminó con la filtración de chats y acusaciones cruzadas (Video: El Ejército de la mañana-Bondi Live)

La respuesta de Homero fue inmediata: “No, no creo. Debe ser del año pasado. Del año pasado, de este año, de principio de año”. Cuando Walle volvió a preguntarle si se veían, la respuesta fue la misma de siempre: “No”.

Quiroz intentó un ángulo distinto, más personal: “¿Es una relación que te gustaría retomar o para vos ya es un cierre definitivo?”. Homero aflojó apenas la guardia: “Ah, no sé. Cortamos una banda, boludo, cortamos hace mucho tiempo. O sea, ni lo, ni lo pienso”.

La única concesión llegó cuando le preguntaron si había algún contacto entre ellos. “¿Algún mensajito buena onda hay o cortaron vínculo?”, preguntó Quiroz. Homero admitió: “En algún momento, hace unos meses, hace dos meses, por ahí”.

Fue entonces cuando Quiroz anunció que tenían imágenes recientes. “Vamos a ver unas imágenes después, hace una semana, confirmando la Reini saliendo”, dijo. Homero no cedió: “No creo. ¿De cuándo es? ¿Es de hoy el video?”.

El video apareció en pantalla. Ochoa señaló lo que se veía: “Ahí están ellos dos, ahí atrás, miren”. Homero lo observó y algo lo incomodó. “Qué raro, estoy vestido como ahora, boludo, rarísimo”, dijo. Intentó una última salida: “Yo repito mucho la ropa, eso es lo que pasa”.

Tras su separación, la influencer y el conductor se cruzaron en las redes (Instagram)
Tras su separación, la influencer y el conductor se cruzaron en las redes (Instagram)

Todo comenzó cuando Pepe lanzó el dato en modo enigmático. “Personajes muy, muy, muy famosos los dos”, anticipó, sin dar nombres. Junto a Cande Mazzone y Santi Riva Roy fue construyendo el rompecabezas de a una pista por vez: vivían en Palermo, habían pernoctado juntos, se habían mostrado en la vía pública.

Las pistas se fueron acumulando. Ella había participado de un reality, aunque no de Gran Hermano. Él había conducido. Uno de los dos pertenecía a una familia famosa. Cuando Riva Roy preguntó si el vínculo había quedado liquidado por una infidelidad, Ochoa respondió que no creía. Sobre el estado de la relación, fue más cauto: “No voy a decir que es una reconciliación oficialísima”.

Mazzone quiso saber si, como amigos de la pareja, deberían preocuparse por la vuelta. Ochoa no dudó: “Un poco sí”. Y cuando le preguntaron a quién le caerían mejor en una juntada, la respuesta fue directa: a ella. Sobre él, eligió una sola palabra: “Raro”.

El motivo de la preocupación quedó claro cuando Ochoa detalló el historial del vínculo. “Lo menos grave que se han dicho es tóxico, violento, me haces mal, sos una rata, vividor, vago, mala gente”, enumeró. La lista siguió: “Le dijo gato cascoteado, le dijo mersa, mugriento, pulgoso, adicto”. Mazzone cerró ese tramo con una palabra: “Horrible”.

Fue entonces cuando Ochoa reveló los nombres y mostró el video. “Los vieron salir del departamento de él a los besos, de la mano. Se subieron juntos a un coche de alquiler”, contó, y confirmó que tenían imágenes del momento previo a subirse al auto. “Ahí están ellos dos, ahí atrás, miren”, señaló mientras las imágenes aparecían en pantalla.

Temas Relacionados

Homero PettinatoSofía GonetSofía la Reini Gonetreconciliación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El paseo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone por los parques de Disney

A la espera del partido de Argentina por los 16 avos del Mundial 2026 la pareja aprovechó para llevar al pequeño que tienen en común a los parques de Orlando

El paseo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone por los parques de Disney

La emotiva despedida de los músicos por la muerte de Daniel Melingo: “¡Se nos fue un artista total!”

Así arranca el homenaje de Fito Páez ante la partida del gran músico. Fabi Cantilo, Leo García, Richard Coleman, otros colegas que le rinden tributo

La emotiva despedida de los músicos por la muerte de Daniel Melingo: “¡Se nos fue un artista total!”

La reacción de Matías Martin y los Ratones Paranoicos al enterarse en vivo de la muerte de Daniel Melingo

La noticia desconcertó tanto al conductor como a los integrantes de la banda, que se enteraron al aire y no pudieron ocultar la emoción

La reacción de Matías Martin y los Ratones Paranoicos al enterarse en vivo de la muerte de Daniel Melingo

Moria Casán y Pato Galmarini disfrutaron del show de Fito Páez: complicidad, romance y una noche a pura música

La pareja vivió a pleno el quinto recital del músico en el Movistar Arena, en medio de gestos de afecto

Moria Casán y Pato Galmarini disfrutaron del show de Fito Páez: complicidad, romance y una noche a pura música

La última entrevista de Daniel Melingo: “Digamos que soy una suerte de Charlie Chaplin que canta tangos”

Hace poco menos de un mes, nos ofrecía esta nota, que aquí reproducimos. Tras su paso por Los abuelos de la nada y Los Twist, imposible no considerarlo rockero. Tras treinta años milongueando, imposible no considerarlo un renovador del tango...

La última entrevista de Daniel Melingo: “Digamos que soy una suerte de Charlie Chaplin que canta tangos”

DEPORTES

Un investigador publicó una lista con los 10 mejores atajadores de penales del Mundial: en qué puesto está Dibu Martínez

Un investigador publicó una lista con los 10 mejores atajadores de penales del Mundial: en qué puesto está Dibu Martínez

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: Mbappé será titular en Nueva Jersey

Leandro Petersen, el impulsor de la marca AFA que quiere ser presidente de Boca Juniors

EN VIVO: Marcelo Bielsa habla en conferencia de prensa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026

Franco Colapinto vuelve a salir a pista en el Gran Premio de Gran Bretaña de F1: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW

El paseo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone por los parques de Disney

El paseo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone por los parques de Disney

La emotiva despedida de los músicos por la muerte de Daniel Melingo: “¡Se nos fue un artista total!”

La reacción de Matías Martin y los Ratones Paranoicos al enterarse en vivo de la muerte de Daniel Melingo

Moria Casán y Pato Galmarini disfrutaron del show de Fito Páez: complicidad, romance y una noche a pura música

La última entrevista de Daniel Melingo: “Digamos que soy una suerte de Charlie Chaplin que canta tangos”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu advirtió que Israel no retirará sus tropas del sur de Líbano mientras persista la amenaza de Hezbollah

Netanyahu advirtió que Israel no retirará sus tropas del sur de Líbano mientras persista la amenaza de Hezbollah

Alertan en Honduras sobre creciente uso de mujeres como “mulas” del narcotráfico

El presidente Arévalo defendió el fortalecimiento del Ejército en el Día del Ejército de Guatemala

Costa Rica gestiona USD 5.77 millones para modernizar la planta de aguas residuales de Corcovado

Guatemala: La Corte de Constitucionalidad ordena a una sala enviar en cuatro horas el expediente del amparo contra la posesión en la Usac