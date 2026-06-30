Homero Pettinato habló de los rumores de reconciliación con Sofía Gonet: “Repito mucho la ropa”

Pepe Ochoa contó que la pareja estaba apostando nuevamente por el amor y el conductor y cantante negó los rumores (Video: Intrusos-América TV)

La relación entre Homero Pettinato y Sofía “la Reini” Gonet terminó en medio de un escándalo que sumó varios capítulos a lo largo del tiempo, sin embargo, las cosas se calmaron poco a poco y cada uno siguió con su vida bajo los reflectores. Sin embargo, Pepe Ochoa contó al aire de El Ejército de la mañana (Bondi Live) que la dupla había decidió apostar nuevamente por el amor.

Ante esto las cámaras de Intrusos (América TV) interceptaron a Homero a la salida de Olga para aclarar la situación. Pettinato negó una y otra vez el reencuentro con Sofía, pero el video que mostraron al aire de Bondi lo dejó sin argumentos. Todo arrancó con la información que Ochoa lanzó sin filtro: los habían visto salir juntos de un departamento, a los besos y de la mano. El cronista Walle fue directo al punto cuando encontró a Homero: “En Bondi dijeron que vos habías vuelto. Se están volviendo a ver con la Reini”.

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Ochoa sumó detalles desde el piso. “Los vieron salir del departamento de él, a los besos, de la mano”, precisó. Homero lo cortó con una sola palabra: “No”.

Oliver Quiroz intentó otra entrada. “¿Te puedo felicitar?”, preguntó. “No, no, no”, respondió Pettinato. Quiroz insistió: “Hay un video”. Homero frenó: “¿Un video de qué?”. “Sí, que están juntos”, dijo Quiroz. Walle completó: “De ustedes dos saliendo”. Quiroz agregó: “Charlando, tomando algo”.

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La pareja terminó su relación en medio de un escándalo que terminó con la filtración de chats y acusaciones cruzadas (Video: El Ejército de la mañana-Bondi Live)

La respuesta de Homero fue inmediata: “No, no creo. Debe ser del año pasado. Del año pasado, de este año, de principio de año”. Cuando Walle volvió a preguntarle si se veían, la respuesta fue la misma de siempre: “No”.

Quiroz intentó un ángulo distinto, más personal: “¿Es una relación que te gustaría retomar o para vos ya es un cierre definitivo?”. Homero aflojó apenas la guardia: “Ah, no sé. Cortamos una banda, boludo, cortamos hace mucho tiempo. O sea, ni lo, ni lo pienso”.

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La única concesión llegó cuando le preguntaron si había algún contacto entre ellos. “¿Algún mensajito buena onda hay o cortaron vínculo?”, preguntó Quiroz. Homero admitió: “En algún momento, hace unos meses, hace dos meses, por ahí”.

Fue entonces cuando Quiroz anunció que tenían imágenes recientes. “Vamos a ver unas imágenes después, hace una semana, confirmando la Reini saliendo”, dijo. Homero no cedió: “No creo. ¿De cuándo es? ¿Es de hoy el video?”.

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El video apareció en pantalla. Ochoa señaló lo que se veía: “Ahí están ellos dos, ahí atrás, miren”. Homero lo observó y algo lo incomodó. “Qué raro, estoy vestido como ahora, boludo, rarísimo”, dijo. Intentó una última salida: “Yo repito mucho la ropa, eso es lo que pasa”.

Tras su separación, la influencer y el conductor se cruzaron en las redes (Instagram)

Todo comenzó cuando Pepe lanzó el dato en modo enigmático. “Personajes muy, muy, muy famosos los dos”, anticipó, sin dar nombres. Junto a Cande Mazzone y Santi Riva Roy fue construyendo el rompecabezas de a una pista por vez: vivían en Palermo, habían pernoctado juntos, se habían mostrado en la vía pública.

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Las pistas se fueron acumulando. Ella había participado de un reality, aunque no de Gran Hermano. Él había conducido. Uno de los dos pertenecía a una familia famosa. Cuando Riva Roy preguntó si el vínculo había quedado liquidado por una infidelidad, Ochoa respondió que no creía. Sobre el estado de la relación, fue más cauto: “No voy a decir que es una reconciliación oficialísima”.

Mazzone quiso saber si, como amigos de la pareja, deberían preocuparse por la vuelta. Ochoa no dudó: “Un poco sí”. Y cuando le preguntaron a quién le caerían mejor en una juntada, la respuesta fue directa: a ella. Sobre él, eligió una sola palabra: “Raro”.

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El motivo de la preocupación quedó claro cuando Ochoa detalló el historial del vínculo. “Lo menos grave que se han dicho es tóxico, violento, me haces mal, sos una rata, vividor, vago, mala gente”, enumeró. La lista siguió: “Le dijo gato cascoteado, le dijo mersa, mugriento, pulgoso, adicto”. Mazzone cerró ese tramo con una palabra: “Horrible”.

Fue entonces cuando Ochoa reveló los nombres y mostró el video. “Los vieron salir del departamento de él a los besos, de la mano. Se subieron juntos a un coche de alquiler”, contó, y confirmó que tenían imágenes del momento previo a subirse al auto. “Ahí están ellos dos, ahí atrás, miren”, señaló mientras las imágenes aparecían en pantalla.

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