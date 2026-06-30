Mercados: Wall Street mantuvo el alza en zona récord, pero cayeron las acciones argentinas

El Dow Jones de Industriales negocia en un máximo histórico sobre 52.000 puntos.

Las acciones estadounidenses subieron este martes, para mantenerse cerca de sus máximos, mientras los inversores evaluaron el notable repunte de las acciones de semiconductores en la primera mitad del año y la creciente fortaleza del dólar.

Los principales indicadores de las bolsas de Nueva York negociaban con subas en un rango de 0,3% a 1,5%. El S&P 500 (+0,8%) registró su mejor trimestre en seis años. El índice general ha protagonizado una impresionante recuperación desde sus mínimos del 30 de marzo, para repuntar aproximadamente un 14% en los últimos tres meses.

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Ajeno a la tendencia, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 0,3% en pesos, en los 3.168.608 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cayeron un 0,3% en promedio, aunque el riesgo país de JP Morgan bajó seis unidades para la Argentina, en los 426 puntos básicos, ante el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street, hubo mayoría de pérdidas. Destacó una nueva baja de Globant (-3,8%), mientras que en el otro extremo, Bioceres subió 5,3 por ciento. En la primera mitad de 2026, el panel Merval anotó una suba de 4% en pesos y de 2% en dólares.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Las acciones tecnológicas fueron el principal motor de las ganancias de Wall Street, con las empresas de semiconductores de alto rendimiento superando al resto del sector. El ETF de semiconductores (SOXX), que incluye al fabricante de memorias, está en camino de cerrar su mejor trimestre registrado.

Los inversores afrontaron la última jornada bursátil del segundo trimestre y la primera mitad de 2026 animados por un fallo del Tribunal Supremo de los EEUU que, por ahora, mantuvo intacta la independencia de la Reserva Federal, y por la perspectiva de posibles conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Qatar a partir del martes.

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El espectacular repunte del sector tecnológico este año se vio impulsado por un aumento del 105% en las acciones de fabricantes de chips en los últimos seis meses, aunque el sector ha experimentado una mayor volatilidad en las últimas semanas.

En el primer semestre de 2026, el panel Merval anotó una suba de 4% en pesos y de 2% en dólares

Mientras tanto, el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz se está recuperando más rápido de lo esperado, lo que provocó un cambio de los temores a la escasez de crudo a las advertencias de un posible exceso de oferta. Los precios del petróleo continuaron cayendo cerca del 1%, con una leve baja trimestral pese a la guerra en Oriente Medio, con los futuros del Brent del Mar del Norte que cotizaron a 73,40 dólares el barril y los futuros del WTI en los 70,06 dólares.

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El implacable alza del dólar también preocupaba a Wall Street, ya que empujó al yen a su nivel más bajo en 40 años, lo que provocó rumores de una posible intervención del Banco de Japón. HSBC advirtió que el repunte del dólar podría volverse “explosivo” si la Reserva Federal insinúa que está dispuesta a endurecer su política monetaria.

“La inflación medida por el Índice de precios del PCE núcleo, el indicador preferido de la Reserva Federal, aumentó 0,3% mensual y 3,4% interanual, alcanzando su nivel más alto desde fines de 2023, impulsado principalmente por el encarecimiento de los servicios. En tanto, el PCE general avanzó 0,4% mensual y 4,1% interanual, aunque el dato mensual resultó levemente inferior a lo esperado (0,5%), reflejando un impacto de los precios de la energía que podría moderarse tras la reciente caída del petróleo”, indicó IEB.

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“Más allá de que la postura más hawkish de la Fed aún continúa estando en las mentes de los operadores, Wall Street busca ir recuperando un mejor, e incluso volver a desafiar los máximos dado que confían que sigue prevaleciendo la premisa de buy the dip en el actual contexto", consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber..