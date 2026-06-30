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Cómo ordenar los cables del televisor para ocultarlos sin hacer obras o agujeros en la pared

Las canaletas de plástico autoadhesivas son una opción y pueden pintarse para que no resalten

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TV - cables - Smart TV - tecnología - 28 de junio
Ocultar los cables del televisor sin perforar la pared permite mantener el orden y la armonía visual en el salón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, la presencia de dispositivos electrónicos ha crecido de forma exponencial en los últimos años. El televisor, centro de entretenimiento en la sala, suele ir acompañado de consolas, barras de sonido, decodificadores y otros equipos. Lo que genera un caos de cables y desorden difícil de getionar.

Lograr un ambiente moderno y ordenado no requiere realizar obras ni hacer agujeros en la pared. Existen métodos accesibles y funcionales que permiten ocultar los cables y mantener la armonía visual.

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Soluciones prácticas para ocultar cables sin perforar la pared

Uno de los métodos más populares y sencillos son las canaletas de plástico autoadhesivas. Este accesorio se fija directamente sobre la superficie deseada gracias al adhesivo incorporado, evitando cualquier daño en la pared. Para instalarla, basta con limpiar la zona, retirar la protección del adhesivo, presionar la canaleta sobre la pared y colocar los cables en su interior.

Una vez cerrada la tapa, los cables quedan completamente fuera de la vista. Además, muchos modelos permiten ser pintados del mismo color de la pared, lo que ayuda a integrarlos en la decoración y reducir aún más su impacto visual.

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cable coaxial - TV - señal - televisor - tecnología - 29 de junio
Los clips autoadhesivos sujetan los cables en la pared, el mueble o detrás del televisor y facilitan la organización. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las minicanaletas con codos ofrecen una variante flexible para trayectorias irregulares o esquinas. Gracias a su diseño articulado, se adaptan a diferentes recorridos, manteniendo siempre los cables agrupados y ocultos.

Estos sistemas son especialmente útiles cuando se necesita llevar el cableado desde el televisor a otros dispositivos ubicados en distintos puntos del salón.

Para quienes buscan soluciones aún más versátiles, los clips autoadhesivos representan una opción económica. Estos pequeños accesorios permiten sujetar los cables a lo largo de la pared, el mueble o incluso detrás del televisor, evitando enredos y facilitando la organización. Son ideales para espacios donde los cables deben moverse con frecuencia o para quienes desean evitar cualquier tipo de instalación permanente.

Otra alternativa que no requiere pegar ningún accesorio son las fundas y tubos organizadores. Los manguitos, tubos en espiral o fundas de tela permiten agrupar varios cables en un solo conducto. Esto reduce el desorden visual y facilita la gestión, ya que es posible extraer un cable por el punto necesario del recorrido.

TV - televisores - Smart TV - conectores - tecnología - 29 de junio
Las fundas, los tubos en espiral y los manguitos agrupan varios cables en un solo conducto y reducen el desorden visual. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las bandejas para cables cumplen la función de ocultar transformadores, regletas o el exceso de cableado que suele acumularse debajo del televisor. Deben fijarse a una mesa o superficie cercana, manteniendo fuera de la vista los elementos menos estéticos del sistema.

Por su parte, las cajas organizadoras ofrecen la posibilidad de guardar regletas y cables no utilizados, concentrando el cableado en un solo punto y manteniendo el orden.

Trucos decorativos para disimular el desorden de cables en la casa

No siempre es imprescindible utilizar accesorios específicos para ocultar los cables. Integrar el cableado en la decoración del salón puede ser una solución igual de eficaz. Por ejemplo, colocar libros de diseño, jarrones altos o elementos decorativos justo delante de los cables logra taparlos de forma sencilla y sin esfuerzo adicional.

El uso de plantas de interior también ofrece buenos resultados. Un Ficus o una Sansevieria, ubicados estratégicamente sobre el mueble o en el suelo, permiten camuflar los cables que bajan por la pared o se extienden sobre el suelo, aportando además frescura y vida al ambiente.

delay de audio - TV - audio - televisor - tecnología - 29 de junio
Un panel decorativo, cuadros alrededor del televisor o una balda inferior permiten esconder los cables colgantes sin obras. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra idea creativa consiste en instalar un panel decorativo de madera o tela detrás del televisor. Los cables pueden pasar ocultos por detrás de este panel, logrando un acabado limpio y moderno. También es posible rodear el televisor con cuadros u obras y disimular los cables dentro de la composición, o colocar una balda debajo del televisor para esconder los cables colgantes.

Existen alternativas para todos los gustos y necesidades, desde quienes desean soluciones temporales hasta aquellos que buscan una integración total con la decoración.

La clave está en elegir el método que mejor se adapte al espacio, el tipo de dispositivos y el estilo del hogar. Así, ocultar los cables del televisor y conseguir un ambiente ordenado es una tarea sencilla, sin necesidad de obras ni agujeros en la pared.

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