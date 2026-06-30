Conmoción en una pequeña localidad de Santa Fe: un ex jefe comunal murió tras ser atacado por un toro en su campo

Un ex jefe comunal murió tras ser atacado por un toro en su campo

Un hecho trágico provocó la conmoción en una pequeña localidad al oeste de la provincia de Santa Fe después de que un ex jefe comunal fuera hallado muerto tras ser embestido por un toro en su campo. La víctima fue identificada como Adrián Alberto Alassia, quien actualmente se desempañaba como tesorero.

Según informaron medios locales, Alassia estaba en su campo de la pequeña comuna de Egusquiza, dentro del departamento Castellanos, que cuenta con una población de 526 habitantes y está a 30 kilómetros de Rafaela, cuando fue atacado por un toro. Debido a la gravedad de sus heridas, murió en el acto.

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Alassia era una figura ampliamente conocida en Egusquiza por su trayectoria tanto en el ámbito político como en el productivo. Además de haberse desempeñado como presidente comunal, integraba la gestión local encabezada por María Florencia Celis en el cargo de tesorero, y desarrollaba en paralelo su actividad como productor agropecuario. La noticia de su muerte generó un fuerte impacto en la pequeña localidad del departamento Castellanos, donde su figura estaba estrechamente ligada a la vida institucional y rural de la comunidad.

Tras conocerse el fallecimiento, Celis firmó la Resolución Comunal N° 01/2026 mediante la cual decretó 48 horas de duelo comunal a partir de este martes 30 de junio. La medida también dispuso la suspensión de todas las actividades oficiales previstas durante ese período, en señal de respeto hacia la familia del fallecido y en homenaje a su trayectoria.

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Adrián Alberto Alassia tenía 54 años al momento del incidente en el que perdió la vida

A través de un comunicado oficial, la comisión comunal expresó su pesar y acompañó a los allegados de Alassia. “Con profundo pesar despedimos a Adrián Alberto Alassia, ex presidente comunal y actual tesorero de esta gestión. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento”, señalaron desde la administración local.

En el cierre del comunicado, Celis y el conjunto de la administración local convocaron a la comunidad a sumarse al duelo: “La Sra. presidente, María Florencia Celis y toda la familia comunal acompaña con profundo respeto a la familia del Sr. Adrián Alberto Alassia, amigos y compañeros de las instituciones a las que pertenecía. Nos unimos en solidaridad y convocamos a toda la comunidad a compartir este sentimiento de duelo, ofreciendo consuelo y apoyo en este difícil momento”.

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Amenazó a su exnovia y a su exsuegra, les robó una camioneta y chocó contra un camión: murió y mató a dos hombres

El último fin de semana, un joven de 18 años agredió y amenazó de muerte a su exnovia y a su exsuegra, de inmediato les robó una camioneta y escapó. Durante el trayecto de su huida, cuando se dirigía por la Ruta Costera N° 2 en la provincia de Misiones, chocó con gran violencia contra un camión que permanecía detenido por un desperfecto mecánico. El muchacho murió lo mismo que otros dos hombres que revisaban el vehículo de carga.

De acuerdo con la reconstrucción que logró hacer la Policía de Misiones, la secuencia de hechos arrancó cerca de las 5 de la madrugada de este sábado en la localidad de Campo Viera. Allí, el joven identificado como Jonas Cristian Chiluk presuntamente atacó con un arma blanca a su expareja, también de 18 años, y a la madre de la joven, con quienes mantuvo una discusión que derivó en amenazas de muerte.

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Tras el episodio, Chiluk sustrajo una Toyota Hilux doble cabina de color bordó que estaba estacionada con la llave colocada y escapó por la Ruta Nacional 14. Durante la huida, publicó estados en WhatsApp en los que se lo veía al volante del vehículo y expresaba intenciones de quitarse la vida.

Aproximadamente a las 6 de la mañana, la misma camioneta apareció en una estación de servicio de la localidad de Leandro N. Alem: el conductor cargó combustible y se retiró sin pagar. El análisis de las cámaras de seguridad del lugar permitió a la Policía de Misiones confirmar que el vehículo era el mismo denunciado como robado en Campo Viera, lo que, una vez más, activó las actuaciones correspondientes.

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Dos horas y media después, alrededor de las 8:30, la Toyota Hilux embistió a toda velocidad a un camión Iveco con acoplado cargado con raleo de pino que permanecía detenido sobre la calzada de la Ruta Costera Nº 2, a la altura del kilómetro 18, en el distrito de Tres Capones. En ese momento, tres hombres realizaban tareas de reparación del rodado sobre la misma cinta asfáltica.

El choque fue devastador. Chiluk murió en el lugar, al igual que Alan Emanuel Moreira, de 18 años, uno de los hombres que trabajaba en la reparación del camión. Un tercer hombre, Referson Yovany Moreira, de 22 años, fue trasladado en estado grave al Hospital de Apóstoles, donde falleció horas más tarde a causa de las lesiones sufridas.

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