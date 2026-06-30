Estados Unidos

Fiebre por la camiseta de Estados Unidos en el Mundial: Nike se queda sin stock y miles de hinchas buscan cómo conseguirla antes del próximo partido

El fenómeno coincide con el mejor momento comercial del seleccionado y expone demoras de abastecimiento en plena competencia, con un ejecutivo del sector que advierte que el inventario podría terminarse en días si no llegan más unidades

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La Selección de Estados Unidos llega a los cruces del Mundial 2026 con camisetas de Nike cerca de agotarse en los principales comercios del país (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
La Selección de Estados Unidos llega a los cruces del Mundial 2026 con camisetas de Nike cerca de agotarse en los principales comercios del país (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

La Selección de Estados Unidos llega a los cruces del Mundial 2026 con un problema fuera de la cancha: las camisetas de Nike están cerca de agotarse en los principales comercios del país y la reposición adicional recién estará disponible el 1 de julio, antes del partido ante Bosnia y Herzegovina, según The Athletic.

La falta de stock aparece cuando el equipo atraviesa un fuerte impulso comercial. De acuerdo con la federación, las ventas electrónicas de la tienda oficial de U.S. Soccer ya superaron más del doble de camisetas vendidas durante la fase de grupos del Mundial de 2022.

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The Athletic informó que cadenas y plataformas como Dick’s Sporting Goods, Fanatics, Soccer.com y la tienda oficial de la federación muestran disponibilidad limitada, sobre todo de la camiseta titular con franjas rojas.

Un ejecutivo del sector minorista dijo a la publicación, bajo condición de anonimato, que el abastecimiento podría agotarse por completo en los próximos días.

Cómo está el stock en las tiendas

En el sitio de Nike, hasta la mañana del viernes la camiseta local solo aparecía en algunas versiones asociadas a jugadores y con talles limitados para adultos y jóvenes. La alternativa estaba agotada en talles de adultos y solo seguía disponible en algunas medidas juveniles.

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Nike mantiene talles limitados de la camiseta titular de Estados Unidos y la versión alternativa ya está agotada en talles de adultos (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
Nike mantiene talles limitados de la camiseta titular de Estados Unidos y la versión alternativa ya está agotada en talles de adultos (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Dick’s Sporting Goods ofrece talles limitados de las camisetas de Christian Pulisic y Weston McKennie en la versión titular, además de algunas opciones juveniles de la suplente.

Fanatics mantiene pocas unidades de la camiseta local para adultos y algunas de la alternativa para jóvenes, mientras que Soccer.com y la tienda digital de la federación solo tenían un talle pequeño en ambos modelos.

Un portavoz de Nike señaló que habrá más unidades de las camisetas USMNT Stadium de USD 100 desde el 1 de julio en su propia web, en Fanatics y en la tienda de U.S. Soccer.

Qué dice U.S. Soccer sobre la demanda

El director ejecutivo de U.S. Soccer JT Batson dijo al medio que la federación conoce por Nike el ritmo de ventas y que otros vendedores también le transmitieron el mismo escenario de alta demanda.

Sabemos, por Nike, lo bien que se están vendiendo nuestras camisetas. Sabemos por otros minoristas que estamos arrasando en ventas en todo el país; la gente agotó nuestros productos”, afirmó.

Mundial 2026 - Turquia - Estados Unidos
La reposición de camisetas de la Selección de Estados Unidos estará disponible desde el 1 de julio, antes del partido ante Bosnia y Herzegovina (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)

Según U.S. Soccer, los uniformes del Mundial registraron ventas récord en las primeras dos semanas desde su lanzamiento en marzo.

Un portavoz de la federación agregó el viernes que la mercadería de Estados Unidos está disponible en una red de puntos de venta 10 veces mayor que en el Mundial de 2022 y que trabajan con los comercios para localizar inventario adicional.

El antecedente de otros faltantes

La escasez no es un caso aislado. El diario recordó que Nike atravesó una situación similar en febrero, cuando el seleccionado masculino de hockey sobre hielo de Estados Unidos ganó el oro olímpico por primera vez desde el “Milagro sobre Hielo” de 1980 y disparó un salto repentino en la demanda de camisetas.

El mecanismo detrás del faltante, según el artículo, responde a cómo las marcas calculan cuántas camisetas producir antes de grandes torneos como los Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo.

Fabrican un volumen determinado con la intención de no quedar con excedentes cuando termina el evento y el interés cae de manera abrupta.

Ese cálculo puede fallar cuando el rendimiento deportivo acelera la demanda. El ejecutivo minorista citado por la publicación sostuvo que en una Copa del Mundo siempre habrá mucha demanda y que una buena campaña la multiplica todavía más.

El primer puesto de Estados Unidos en el Grupo D del Mundial 2026 impulsó la demanda de camisetas en un torneo jugado en casa (AP Foto/Mark J. Terrill)
El primer puesto de Estados Unidos en el Grupo D del Mundial 2026 impulsó la demanda de camisetas en un torneo jugado en casa (AP Foto/Mark J. Terrill)

El problema es que te vas a quedar sin stock antes de salir de la primera ronda y no tienes un sistema para reponer con rapidez. Ese es realmente el problema”, dijo.

El avance de Estados Unidos y el impacto en el mercado

El artículo añadió que el desempeño de Estados Unidos en un Mundial jugado en casa, dentro de un grupo compartido con Australia, Paraguay y Turquía, hacía más previsible un crecimiento del interés que el título olímpico del hockey ante Canadá. El equipo estadounidense terminó primero del Grupo D con dos victorias y una derrota.

La presión sobre el mercado de camisetas no se limita a Nike. Según The Athletic, Adidas también tiene dificultades para sostener el ritmo de la demanda de las camisetas de Alemania y de algunos éxitos inesperados del torneo, como la de Curazao y la suplente de Japón, aunque ninguna de esas selecciones participa en la competencia.

Cuando la camiseta de Curazao se agotó incluso antes del inicio del Mundial, Adidas dijo al medio que planeaba reponer existencias en algún momento de este verano.

Estados Unidos jugará el miércoles ante Bosnia y Herzegovina a las 20:00, hora del Este, por los dieciseisavos de final.

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