Guatemala

El presidente Arévalo confirma que Guatemala coordina con Venezuela el envío de equipos de rescate

La coordinación se realiza por la vía diplomática, mientras los grupos de emergencia permanecen listos para partir en cuanto Caracas defina el lugar y la hora de despliegue, según explicó el mandatario

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Hombre con traje y gafas habla en un podio de madera con micrófono. Detrás, bajo un dosel azul y blanco, hay hombres uniformados sentados
Bernardo Arévalo confirmó que Guatemala mantiene comunicación directa con Venezuela para coordinar el envío de apoyo. (Diario de Centroamerica)

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que Guatemala mantiene comunicación directa con autoridades de Venezuela a través de la cancillería para coordinar el envío de apoyo, con equipos de rescate listos para salir cuando Caracas indique lugar y momento de despliegue.

Arévalo explicó que las autoridades venezolanas enfrentan “mucha presencia” y dificultades para procesar toda la asistencia disponible, por lo que su gobierno espera la instrucción oficial para “enviarlos inmediatamente”.

“Estamos en contacto con ellos continuo, pero estamos esperando que ellos nos digan en dónde y cuándo necesitan a los equipos de rescate”, dijo.

Consultado por el estado de la relación diplomática, el mandatario aseguró que la coordinación ya está en marcha “de cancillería a cancillería” y con el “grupo de emergencia” para el desplazamiento. “En este momento lo fundamental es poder ser de utilidad, aportar y apoyar a los hermanos venezolanos en este momento de tragedia”, afirmó.

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Sobre versiones en redes sociales que señalan que el país sería un “puente aéreo” para ayuda, Arévalo sostuvo que es posible que otras naciones requieran que Guatemala funcione como punto de avituallamiento, con combustible y gasolina, y señaló que su gobierno está dispuesto a facilitar la movilización de apoyo al pueblo venezolano.

El ministro Henry Sáenz anuncia que Guatemala prepara apoyo técnico para Venezuela

Previo a la confirmación del presidente Arévalo. El ministro de la Defensa Nacional Henry Sáenz afirmó que Guatemala organiza el envío de apoyo a Venezuela después de los terremotos del 24 de junio, con personal “certificado” y “muy técnico”, después de la recertificación de su capacidad nacional de búsqueda y rescate y de la reacreditación del equipo USAR-GUA 11, un proceso que refuerza la respuesta del país ante emergencias de gran magnitud.

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Oficial del ejército con uniforme de gala azul marino y medallas, hablando en un atril de madera. Dos hombres de traje desenfocados en el fondo
Henry Sáenz afirmó que Guatemala organiza apoyo a Venezuela con personal certificado y técnico tras la recertificación de búsqueda y rescate. (Diario de Centroamerica)

Según el canal de Gobierno, Sáenz dijo que Guatemala cuenta con la primera brigada humanitaria y de rescate a escala de brigada en desastres naturales, cuando en otros países de la región esas capacidades operan a nivel de compañía o en grupos de menor tamaño. El funcionario agregó que esa estructura reúne a más de 600 rescatistas.

En la misma declaración, el ministro envió sus condolencias al pueblo venezolano y sostuvo que el país ya se encuentra en fase de organización para brindar apoyo. “Sepan que ya nos estamos organizando para ir a apoyar, pero apoyar de una forma certificada y una forma muy técnica en donde más se necesite”, expresó.

Para ampliar la información del anuncio hecho por el titular de la Defensa Nacional, se realizó la consulta a comunicación social de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, por lo cual, dieron a conocer que: “Aún se están haciendo las coordinaciones para encontrar el mecanismo idóneo que permita apoyar a Venezuela”.

La reacreditación de USAR-GUA 11 mantuvo los estándares nacionales e internacionales

Durante el fin de semana se realizó la entrega del reconocimiento por la recertificación de INSARAG y la reacreditación del Grupo Nacional Especializado USAR-GUA 11.

El proceso, de acuerdo con la información oficial, reafirma el compromiso del sistema CONRED con el fortalecimiento de las capacidades nacionales de búsqueda y rescate urbano.

El reconocimiento, añadió la información difundida por el canal oficial, refleja el profesionalismo, la preparación y el trabajo coordinado de los equipos de respuesta.

El Equipo Nacional de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas desarrolló una serie de ejercicios operativos como parte del procedimiento que le permitirá conservar los estándares requeridos para atender emergencias de gran magnitud.

Esas evaluaciones pusieron a prueba capacidades de organización, logística, atención médica, coordinación y operaciones de búsqueda y rescate en escenarios diseñados para simular situaciones reales. El objetivo fue verificar que el personal, los procedimientos y el equipamiento continúan alineados con los estándares fijados por el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate y por el Proceso Nacional de Acreditación Reconocido Internacionalmente.

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