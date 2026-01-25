Tecno

Por qué no deberías abrazar a tu perro según la IA, puede ser peligroso

Investigaciones de universidades en Irlanda, Estados Unidos y Canadá detectan que la mayoría de los perros experimenta estrés y señales de incomodidad ante el abrazo

El análisis de datos y estudios recientes revela que el abrazo puede bloquear el instinto de huida y generar ansiedad en los perros, recomendando el uso de caricias suaves y juegos interactivos como formas de expresión afectiva

La pregunta sobre si es seguro abrazar a un perro ha cobrado relevancia en plataformas de búsqueda y tendencias digitales. Análisis de Google Trends revela que cada vez más personas consultan si esta muestra de afecto es apropiada o si puede resultar perjudicial para su mascota.

Aunque la IA puede recopilar datos y responder a inquietudes frecuentes, los principales argumentos en contra de abrazar a los perros provienen de estudios y especialistas en comportamiento animal.

Un estudio reciente dirigido por Elizabeth Ann Walsh, de la Animal Behaviour Clinic en Cork, Irlanda, y otro realizado por la Universidad de British Columbia en Canadá, han puesto en tela de juicio la costumbre de abrazar a los perros. Ambas investigaciones coinciden en que, lejos de ser un acto inofensivo, el abrazo puede provocar estrés, ansiedad e incluso reacciones defensivas en los animales.

Expertos insisten en observar el lenguaje corporal y respetar los límites individuales, promoviendo gestos de afecto que no impliquen restricción física y favorezcan la confianza entre humano y animal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio liderado por Walsh se centró en descifrar el lenguaje corporal canino y las señales no verbales que manifiestan incomodidad. Los perros comunican su bienestar o malestar a través de movimientos de orejas, cola, hocico y posturas corporales. Señales como apartar la cabeza, relamerse el hocico, bostezar o evitar el contacto visual suelen indicar incomodidad ante el abrazo.

Por qué no resulta tan bueno abrazar a los perros

La investigación de la Universidad de British Columbia analizó 250 fotografías de perros siendo abrazados. El resultado fue contundente: más del 80% de los perros presentaba signos de incomodidad, solo un 7,6% mostraba relajación y, en el 10,8% restante, el estado era indeterminado.

Según expertos, este comportamiento se explica porque los perros no interpretan los abrazos como los humanos; para ellos, la inmovilización de su cuerpo puede resultar estresante o amenazante.

Veterinarios y especialistas, como Evan MacLean de la Universidad de Arizona, advierten que los abrazos bloquean el instinto natural de huida de los perros, aumentando el nivel de estrés y favoreciendo respuestas agresivas. El animal puede reaccionar con mordiscos, gruñidos o intentos de escapar si se siente atrapado.

Además, prácticas como acariciar las patas, tocar la espalda, cubrir el hocico o sujetar el collar pueden incrementar la incomodidad y el malestar.

Estudios internacionales desaconsejan los abrazos a perros y proponen nuevas formas de demostrar cariño - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan observar atentamente las reacciones de los perros y aprender a reconocer las señales de estrés. Bajar las orejas, romper el contacto visual o bostezar durante una interacción son signos claros de que el animal no se siente cómodo.

En casos extremos, el estrés puede derivar en comportamientos agresivos o autolesivos, como morderse las patas, romper objetos o intentar huir.

Cuáles son los síntomas y consecuencias del estrés en los perros

De acuerdo con servicios de asistencia veterinaria y clínicas especializadas, los síntomas de estrés en los perros pueden variar, pero suelen incluir:

  • Tendencia a huir o esconderse
  • Jadeo intenso sin ejercicio
  • Temblores y nerviosismo
  • Lamido compulsivo y salivación excesiva
  • Ladridos prolongados
  • Aumento de la frecuencia cardíaca
  • Pupilas dilatadas y erizamiento del pelo
  • Comportamiento destructivo
  • Relajación del esfínter urinario
  • Falta de atención y alteraciones del sueño
  • Síntomas digestivos como diarrea o vómitos
El cruce entre inteligencia artificial y estudios conductuales permite a los dueños identificar síntomas de malestar y ajustar la interacción diaria, evitando prácticas que puedan afectar la salud emocional de las mascotas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar estos comportamientos es clave para actuar con rapidez y evitar que el animal desarrolle problemas crónicos de salud física o emocional.

Cómo demostrar de manera segura cariño a los perros

Los especialistas coinciden en que existen formas más seguras y naturales de mostrar afecto a los perros sin provocarles estrés. Las caricias suaves, los juegos interactivos y las recompensas con golosinas fortalecen el vínculo sin restringir los movimientos del animal. Estas alternativas permiten al perro mantener su sentido de control y seguridad.

Además, si un perro busca el contacto físico, mueve la cola, se muestra relajado y duerme cerca de su dueño, son señales de confianza y afecto. Los expertos recomiendan respetar el espacio y las señales de cada mascota, adaptando la interacción a su personalidad y experiencias previas.

Aunque puede resultar tentador abrazar a un perro como muestra de cariño, la ciencia y la experiencia veterinaria sugieren que esta práctica puede ser contraproducente. Entender el lenguaje corporal canino y optar por demostraciones de afecto que no impliquen restricción es fundamental para mantener una relación armoniosa y segura con las mascotas.

