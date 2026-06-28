Tecno

Cómo saber si me bloquearon en WhatsApp: 5 señales que te sacarán de dudas

Los mensajes con una sola tilde gris durante mucho tiempo no siempre confirman el bloqueo, pero pueden ser una pista

Guardar
Google icon
La desaparición de la foto de perfil es una de las señales que puede indicar un bloqueo en WhatsApp. (Reuters)
La desaparición de la foto de perfil es una de las señales que puede indicar un bloqueo en WhatsApp. (Reuters)

WhatsApp no ofrece una herramienta oficial que confirme si una persona ha bloqueado a otra. Esta ausencia no es casual, sino una decisión basada en la protección de la privacidad de todos los usuarios. La plataforma evita proporcionar avisos explícitos sobre bloqueos para resguardar la confidencialidad y prevenir situaciones incómodas o conflictivas.

A pesar de esta política, existen diversas señales dentro de la aplicación que, cuando se presentan en conjunto, pueden aumentar las sospechas de que alguien ha restringido la comunicación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ninguna de estas pistas constituye una confirmación absoluta.

PUBLICIDAD

Una sola tilde gris: un indicio, no una prueba

Durante años, muchos usuarios creyeron que la presencia de una sola tilde gris junto a un mensaje era la evidencia definitiva de un bloqueo. En realidad, este símbolo solo indica que el mensaje fue enviado desde el dispositivo del emisor, pero aún no llegó al teléfono del destinatario.

No visualizar la última hora de conexión suele aumentar las sospechas sobre una posible restricción de contacto. (Reuters)
No visualizar la última hora de conexión suele aumentar las sospechas sobre una posible restricción de contacto. (Reuters)

La demora puede deberse a problemas de conexión, cobertura deficiente, un dispositivo apagado o batería descargada. Por esto, apoyarse exclusivamente en este detalle puede llevar a conclusiones erróneas.

PUBLICIDAD

Las 5 señales clave a observar

Aunque ninguna señal por sí sola garantiza un bloqueo, la aparición simultánea de varias aumenta las probabilidades. Las principales pistas son:

  • Desaparición o falta de actualización de la foto de perfil. Si la imagen de la persona desaparece o deja de cambiar, es posible que la cuenta haya sido bloqueada.
  • Última hora de conexión invisible. Ya no aparece el dato de la última vez que el usuario estuvo conectado.
  • Ausencia del estado “en línea”. Nunca se muestra el estado en tiempo real, incluso cuando se supone que la persona está usando WhatsApp.
  • Mensajes con una sola tilde gris por un tiempo prolongado. Los mensajes no logran entregarse, lo que puede interpretarse como una restricción.
  • Llamadas de voz y video que no se concretan. Los intentos de llamada permanecen en estado “Llamando” y nunca pasan a “Sonando”.
La ausencia del estado “en línea” puede sumarse a otros indicios de bloqueo en la plataforma. (Europa Press)
La ausencia del estado “en línea” puede sumarse a otros indicios de bloqueo en la plataforma. (Europa Press)

Cabe aclarar que muchas de estas señales pueden deberse a configuraciones de privacidad y no necesariamente a un bloqueo deliberado.

El método del grupo de WhatsApp

Una táctica extendida consiste en intentar añadir al contacto sospechoso a un grupo nuevo. Si la aplicación muestra un mensaje de error relacionado con la privacidad y no permite completar la acción, esta puede ser una señal adicional de bloqueo.

Este método no es infalible, ya que algunos usuarios limitan quiénes pueden agregarlos a grupos, independientemente de haber bloqueado o no a la persona que lo intenta.

Las llamadas de voz y video que nunca conectan refuerzan la posibilidad de haber sido bloqueado. (EFE)
Las llamadas de voz y video que nunca conectan refuerzan la posibilidad de haber sido bloqueado. (EFE)

Las llamadas como pista extra

Intentar establecer una llamada de voz o videollamada puede aportar otra pista. Si la comunicación se mantiene en estado “Llamando” durante varios segundos y nunca pasa a “Sonando”, podría sugerir un bloqueo. Sin embargo, este comportamiento también puede deberse a problemas de conexión o a un teléfono apagado.

La confirmación, solo por parte del contacto

La razón por la que WhatsApp no permite comprobar de manera directa si se ha producido un bloqueo es la protección de las decisiones personales de los usuarios. La única forma de obtener una confirmación absoluta sería que la persona lo comunique directamente. Hasta entonces, las señales disponibles solo permiten reunir indicios, pero nunca ofrecen respuestas definitivas.

Temas Relacionados

WhatsappCelularBloqueo en WhatsappAplicacionesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lo mejor de YouTube España: lista de los videos del momento

Tal es la popularidad de la plataforma de YouTube que se trata del segundo sitio más buscado sólo detrás del propio Google

Lo mejor de YouTube España: lista de los videos del momento

Ver Argentina vs. Jordania gratis en sitios ilegales te expone a estos peligros digitales

Las páginas piratas suelen pedir datos personales, lo que facilita fraudes y robo de información financiera

Ver Argentina vs. Jordania gratis en sitios ilegales te expone a estos peligros digitales

El tiempo frente a las pantallas puede dañar el desarrollo de niños menores de 2 años, según estudio

Los autores alertan sobre riesgos en el lenguaje, la socialización y el bienestar físico, y llaman a revisar las recomendaciones oficiales

El tiempo frente a las pantallas puede dañar el desarrollo de niños menores de 2 años, según estudio

Windows 10 se resiste a morir: Microsoft extiende sus actualizaciones de seguridad hasta octubre de 2027

La compañía restringe las actualizaciones extendidas a seguridad crítica, sin nuevas funciones ni soporte técnico

Windows 10 se resiste a morir: Microsoft extiende sus actualizaciones de seguridad hasta octubre de 2027

A qué hora juega Colombia vs. Portugal y dónde verlo de forma legal: lo más buscado en Google

El evento reúne la atención de aficionados de ambos continentes, con figuras como Luis Díaz y Cristiano Ronaldo en busca del liderato

A qué hora juega Colombia vs. Portugal y dónde verlo de forma legal: lo más buscado en Google

DEPORTES

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: Scaloni confirmó la formación con nueve cambios

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: Scaloni confirmó la formación con nueve cambios

Con un gol sobre la hora del hijo de Diego Milito, Racing eliminó a Independiente en el clásico de Reserva y avanzó a semifinales

El enojo en España con Uruguay por los dos lesionados tras el partido en el Mundial: “Una batalla extrema”

Tras la victoria de Inglaterra, así quedaron los cruces de 16avos de final del Mundial: días, horarios y la agenda completa

¿Castigo? La contundente decisión de la Federación uruguaya con el plantel tras quedar eliminados en fase de grupos del Mundial

TELESHOW

El desgarrador posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais: “Yo era tu todo y, aunque me costaba admitirlo, vos el mío”

El desgarrador posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais: “Yo era tu todo y, aunque me costaba admitirlo, vos el mío”

Mirtha Legrand impactó con un vestido aguamarina y dejó un guiño para la Selección Argentina: “Celeste, por el partido”

Lali Espósito suma otro hito en su carrera y será una de las figuras del Madrid Orgullo 2026 tras su año récord

El adiós a Ernestina Pais: así será el emotivo velatorio que reunirá a sus seres queridos

El día de relax de Isabel Macedo: bikini y spa frente a la laguna

INFOBAE AMÉRICA

El examen de la Universidad de Costa Rica detecta brechas en inglés que limitan el acceso laboral de sus egresados

El examen de la Universidad de Costa Rica detecta brechas en inglés que limitan el acceso laboral de sus egresados

Operativos antidrogas en República Dominicana dejan incautaciones de 400 plantas y 1,743 paquetes de una narcolancha

Donald Trump advirtió que Irán “dejará de existir” si EEUU decide escalar los ataques contra el régimen

El Registro Social de Hogares de Guatemala se acerca a censar un millón de hogares

Las mype salvadoreñas aceleran la adopción de energías verdes con respaldo financiero