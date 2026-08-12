La historia detrás del profesor que usa dibujos para comunicarse con las familias: “Si te divertís, los chicos aprenden mejor”

La vocación de Mariano Ochoa llegó antes que cualquier título. “Ya de chiquito yo tenía facilidad para el dibujo", cuenta en diálogo con Infobae

Guardar

Mariano Ochoa abre el cuaderno de comunicados de sus alumnos de primaria y, en lugar de escribir, toma un lápiz y empieza a dibujar.

Hace un Homero Simpson, o Goku, o Pikachu, o Mafalda, mirando al lector con un mensaje en la mano. Puede ser desde una felicitación, un llamado de atención o un recordatorio para la próxima clase. Del otro lado de ese cuaderno, en alguna casa un padre o una madre lo abre y, por primera vez en mucho tiempo, no lo cierra de inmediato. Eso era exactamente lo que Mariano Ochoa buscaba. Llegar con su mensaje.

PUBLICIDAD

El cuaderno de comunicados como una herramienta pedagógica

La vocación de Mariano Ochoa llegó antes que cualquier título. “Ya de chiquito yo tenía facilidad para el dibujo -cuenta en diálogo con Infobae-. De hecho mi maestra de primer grado le había dicho a mi mamá que me mande a una escuela con especialidad en arte, pero mis padres nunca pudieron hacerlo”.

Los dibujos del profe Mariano no siempre son para felicitar a sus alumnos

Lo que no pudo ser de chico, lo construyó después. Estudió en la Universidad Nacional de las Artes y, antes de recibirse, ya daba clases allí. Luego se sumó también a escuelas primarias, el territorio donde desarrollaría su método más conocido.

PUBLICIDAD

Mariano describe su llegada a la docencia como algo que ya estaba escrito. Antes de tener un aula propia, ya les explicaba cosas a sus compañeros de grado e incluso a alumnos mayores. “Desde muy temprana edad pensaba en dar clases”, explica.

Pero fue dentro del aula donde encontró el problema que lo llevó a su solución más conocida. El cuaderno de comunicados no funcionaba.

“Desde muy temprana edad pensaba en dar clases”, explica Mariano

El canal más antiguo de la escuela y el más ignorado

El cuaderno de comunicados existe desde que existe la escuela pública argentina. Es un objeto de circulación de mensajes, un soporte para vehiculizar pedidos y el primer documento de uso oficial compartido entre la organización escolar y la familia. En teoría, los padres deben revisarlo y firmarlo todos los días. En la práctica, es uno de los objetos más ignorados del hogar.

PUBLICIDAD

Las razones son múltiples. La llegada de los grupos de WhatsApp por curso desplazó buena parte de la comunicación urgente hacia los teléfonos. Los avisos administrativos compiten con notificaciones digitales de todo tipo. Y el formato del cuaderno no cambió en décadas.

Mariano lo vivió en carne propia. “Me aburría escribir de manera tradicional y me daba cuenta de que no era escuchado escribiendo nada más”, sostiene. Los mensajes se perdían entre hojas y carpetas. Las familias no respondían.

PUBLICIDAD

Mariano Ochoa da clases desde hace 18 años

Los 18 años de dibujos que empezaron con un chico y sus gatos

El método tiene fecha de origen precisa. Mariano lleva 18 años dibujando en cuadernos de comunicadoss.

El primer destinatario fue un alumno con problemas de conducta. “Le gustaban los gatitos y le hice un dibujo con muchos gatos”, recuerda. La reacción del chico lo sorprendió: el dibujo funcionó donde las palabras habían fallado. Entonces Mariano encontró la palanca. “Le decía que si se portaba bien le hacía más dibujos y así fue mejorando”.

PUBLICIDAD

Lo que había nacido como un recurso de emergencia se convirtió, con el tiempo, en una marca personal. Hoy lo usa para todo tipo de comunicados. Desde felicitaciones, llamados de atención hasta pedidos de materiales. “La idea es que el mensaje llegue a los chicos y a las familias de forma mucho más linda y divertida. Pero siempre estoy dando un mensaje”, explicó.

Una felicitación para un alumno expresada con un dibujo

Los Simpson, Dragon Ball y Mafalda en el cuaderno escolar

Los universos que Mariano convoca en sus dibujos no son aleatorios. Los Simpsons y Dragon Ball son los que más aparecen, aunque también recurre a Pokémon, Looney Tunes y Mafalda. En cada caso, el personaje elegido dialoga con el mensaje que quiere transmitir. No es lo mismo usar a Goku para felicitar a un alumno que elegir al director Skinner para hablar de disciplina. La elección es estética y estratégica.

PUBLICIDAD

Los chicos reconocen a esos personajes antes de leer una sola palabra. Y eso cambia todo. El cuaderno de comunicados deja de ser un objeto administrativo para convertirse en algo que se espera abrir. “Los alumnos y padres se divierten mucho, los nenes sobre todo, porque esperan y me exigen que les haga una nota a veces por cosas que no deberían ser nota”, cuenta el docente.

Detrás de esa dinámica hay una convicción pedagógica que Mariano sostiene con claridad: “Si un docente se divierte en el aula es la mejor forma de transmitir los conocimientos. Porque también lo hace divertido para los chicos”.

PUBLICIDAD

El cuaderno de comunicaciones y mensajes con dibujos del profesor Mariano Ochoa

La queja de la madre y la hija del Reverendo Alegría

En todo ese recorrido, Mariano recibió una sola queja. Y no fue sobre sus dibujos.

Una madre no aceptaba que le dijeran que su hija golpeaba a las compañeras. Mariano le respondió con un dibujo. El personaje que eligió fue la hija del Reverendo Alegría, de Los Simpsons, un personaje que en la serie encarna la contradicción entre la imagen que proyecta una familia y la conducta real de sus integrantes. Esa respuesta ilustrada se volvió viral.

PUBLICIDAD

No fue el único docente argentino en ganar visibilidad por un método creativo en los últimos años. Un profesor de matemática acumuló millones de seguidores en TikTok explicando ecuaciones con humor. Una maestra de primaria usó stickers de jugadores de la Selección Argentina para calificar exámenes. Otra tomó lista pidiendo a cada alumno que respondiera como si fuera un vendedor ambulante. En todos los casos, el patrón es la cultura popular como puente entre el docente y el alumno.

La viralización y el realismo mágico de la tortuga voladora

La exposición que trajo la viralización tuvo un efecto que Mariano no esperaba del todo. Las redes pusieron luz sobre el resto de su trabajo. “La viralización me ayudó a darme exposición a mi proyecto artístico”, reconoce ante Infobae.

Un mensaje para llamar la atención de una familia pero con humor

Ese trabajo va mucho más allá de los cuadernos escolares. Mariano trabaja en lo que describe como realismo mágico, una corriente con raíces profundas en la plástica latinoamericana que coloca objetos o criaturas fantásticas dentro de escenas de apariencia cotidiana, sin que esa convivencia parezca forzada. Ahora mismo tiene entre manos un proyecto con una tortuga voladora como protagonista.

La bandera de Jujuy y el recuerdo que no se borra

Antes de que sus cuadernos de comunicados circularan por redes, Mariano ya había vivido una experiencia que definió su manera de entender el arte como herramienta colectiva.

Durante los veranos en Jujuy dictaba un taller de dibujo para chicos del lugar. En uno de esos talleres impulsó la creación de una bandera ilustrada entre todos los alumnos. El proceso fue colectivo. Cada chico aportó su trazo, su personaje, su color. Cuando la comunidad la hizo desfilar en una celebración local, algo inesperado sucedió. Todos los niños llegaron con sus mejores ropas.

Ese día, el arte no era una materia ni un comunicado ilustrado. Era el centro de algo que una comunidad entera decidió celebrar.

Un dibujo para recordar materiales y que ningún alumno se olvide

Por qué el método funciona donde el texto solo no alcanza

El cuaderno de comunicados es uno de los canales más antiguos de la relación entre la escuela y las familias. También es uno de los más resistidos.

Lo que Mariano descubrió, casi por accidente, es que la imagen recupera la atención que el texto perdió. No porque el contenido cambie, sino porque el formato obliga a detenerse. Un dibujo de Goku sosteniendo una felicitación llama la atención. Y cuando un chico ve ese dibujo, lo primero que hace es mostrárselo a alguien.

El método no requiere tecnología, no depende de plataformas y no tiene costo adicional. Solo necesita a alguien dispuesto a tomarse el tiempo de dibujar. En un sistema educativo que discute sin pausa cómo incorporar pantallas al aula, Mariano propone lo contrario. Volver al lápiz, pero hacerlo de otra manera.