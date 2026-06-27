Partidos de Mundial hoy sábado 27 de junio de 2026: cómo programarlos en tu celular con Google

Argentina llega clasificada al partido ante Jordania por el Grupo J y Lionel Messi comenzaría en el banco de suplentes. (AP Foto/Charlie Riedel)

Seguir en tiempo real todos los partidos de una jornada del Mundial 2026 puede ser un desafío para cualquier aficionado. Especialmente por jornadas como las de hoy 27 de junio, en la que se cierra la fase de grupos por lo que habrá seis partidos durante el día y varios de ellos se jugarán de manera simultanea.

Para quienes no quieren perderse ningún encuentro, crear un calendario personalizado en Google Calendar con los partidos de la fecha es una solución práctica y efectiva.

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Cuáles son los partidos del Mundial 2026 para hoy 27 de junio

Los partidos de hoy estarán llenos de definiciones para cada grupo y las futuras llaves de 16avos de final. La programación es la siguiente:

Colombia enfrenta a Portugal en Miami por el Grupo K con el liderato en juego durante la fecha del Mundial 2026. crédito Reuters

Panamá vs. Inglaterra (Grupo L): 4:00 p.m (Colombia), 3:00 p.m. (México), 6:00 p.m. (Argentina).

Croacia vs. Ghana (Grupo L): 4:00 p.m (Colombia), 3:00 p.m. (México), 6:00 p.m. (Argentina).

Colombia vs. Portugal (Grupo K): 6:30 p.m. (Colombia), 5:30 p.m (México) y 8:30 p.m. (Argentina)

RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K): 6:30 p.m. (Colombia), 5:30 p.m (México) y 8:30 p.m. (Argentina)

Jordania vs. Argentina (Grupo J): 9:00 p.m. (Colombia), 8:00 p.m. (México) y 11:00 p.m. (Argentina)

Argelia vs. Austria (Grupo J): 9:00 p.m. (Colombia), 8:00 p.m. (México) y 11:00 p.m. (Argentina)

Hoy, todos los partidos de un mismo grupo se juegan de forma simultánea, una medida de la FIFA para evitar especulaciones con los resultados. En el caso colombiano, el equipo nacional enfrenta a Portugal en Miami con el liderato del Grupo K en juego, mientras que Argentina llega con la clasificación asegurada y Lionel Messi comenzaría en el banco de suplentes ante Jordania.

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Cómo crear un calendario en Google Calendar con los partidos del Mundial

Creación manual

Para quienes desean tener en su teléfono o computadora un calendario con los encuentros de hoy, Google Calendar ofrece una herramienta sencilla y accesible. El proceso de creación manual permite personalizar completamente la información y los recordatorios según las preferencias del usuario.

El primer paso es ingresar a Google Calendar desde un navegador web o la aplicación móvil. Una vez dentro, debes dirigirte a la sección “Otros calendarios” y seleccionar “Crear nuevo calendario”. Así podrás nombrarlo, por ejemplo, “Mundial 2026 – Partidos 27 de junio”.

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A continuación, deberás añadir cada partido como un evento independiente. Para ello, selecciona el botón “Crear” o el símbolo “+”, elige la opción “Evento” y completa la información correspondiente: nombre del encuentro (por ejemplo, “Panamá vs. Inglaterra”), fecha y hora de inicio según tu zona horaria. Es posible agregar una descripción, como el estadio o detalles adicionales sobre el grupo al que pertenece el partido.

Google Calendar permite crear un calendario manual con los partidos del Mundial 2026, agregar eventos, horarios y recordatorios.(Google)

Una función destacada es la posibilidad de añadir notificaciones o recordatorios. Puedes configurar alertas que se activen cinco minutos antes del comienzo de cada partido, facilitando que no se escape ningún detalle. Además, es posible asignar un color específico a estos eventos para diferenciarlos de otros compromisos personales.

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Si utilizas varios dispositivos, el calendario se sincronizará automáticamente con tu cuenta de Google, permitiendo consultar los partidos desde tu teléfono, tableta o computadora. También puedes compartir el calendario con amigos o familiares enviando una invitación desde la propia plataforma.

Alternativas automatizadas

Para quienes buscan una opción aún más rápida, existen calendarios creados por la comunidad de aficionados y actualizados en tiempo real. Un ejemplo es el calendario difundido por el usuario de X @augustonarvaez8, que permite añadir todos los partidos del Mundial a Google Calendar con un solo clic.

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Los calendarios de terceros para el Mundial 2026 pueden añadirse con un clic a Google Calendar, pero exigen revisar la seguridad de los enlaces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Basta con ingresar al enlace proporcionado en la publicación y pulsar “Añadir” en la ventana emergente que aparece. Todos los encuentros se incorporarán automáticamente en la sección “Otros calendarios”, actualizándose de forma automática conforme avancen las fases del torneo.

Sin embargo, es fundamental tener precaución al usar calendarios de terceros. Se recomienda emplear solo enlaces de fuentes conocidas y evitar hacer clic en enlaces desconocidos dentro de los eventos. La seguridad de tu cuenta y tus dispositivos debe ser prioritaria: revisa periódicamente el contenido importado y no aceptes notificaciones adicionales de procedencia dudosa.

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