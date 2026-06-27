Tecno

Partidos de Mundial hoy sábado 27 de junio de 2026: cómo programarlos en tu celular con Google

La fase de grupos llega a su final, con una jornada que tendrá seis partidos

Guardar
Google icon
Argentina llega clasificada al partido ante Jordania por el Grupo J y Lionel Messi comenzaría en el banco de suplentes. (AP Foto/Charlie Riedel)
Argentina llega clasificada al partido ante Jordania por el Grupo J y Lionel Messi comenzaría en el banco de suplentes. (AP Foto/Charlie Riedel)

Seguir en tiempo real todos los partidos de una jornada del Mundial 2026 puede ser un desafío para cualquier aficionado. Especialmente por jornadas como las de hoy 27 de junio, en la que se cierra la fase de grupos por lo que habrá seis partidos durante el día y varios de ellos se jugarán de manera simultanea.

Para quienes no quieren perderse ningún encuentro, crear un calendario personalizado en Google Calendar con los partidos de la fecha es una solución práctica y efectiva.

PUBLICIDAD

Cuáles son los partidos del Mundial 2026 para hoy 27 de junio

Los partidos de hoy estarán llenos de definiciones para cada grupo y las futuras llaves de 16avos de final. La programación es la siguiente:

Colombia vs. Portugal
Colombia enfrenta a Portugal en Miami por el Grupo K con el liderato en juego durante la fecha del Mundial 2026. crédito Reuters
  • Panamá vs. Inglaterra (Grupo L): 4:00 p.m (Colombia), 3:00 p.m. (México), 6:00 p.m. (Argentina).
  • Croacia vs. Ghana (Grupo L): 4:00 p.m (Colombia), 3:00 p.m. (México), 6:00 p.m. (Argentina).
  • Colombia vs. Portugal (Grupo K): 6:30 p.m. (Colombia), 5:30 p.m (México) y 8:30 p.m. (Argentina)
  • RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K): 6:30 p.m. (Colombia), 5:30 p.m (México) y 8:30 p.m. (Argentina)
  • Jordania vs. Argentina (Grupo J): 9:00 p.m. (Colombia), 8:00 p.m. (México) y 11:00 p.m. (Argentina)
  • Argelia vs. Austria (Grupo J): 9:00 p.m. (Colombia), 8:00 p.m. (México) y 11:00 p.m. (Argentina)

Hoy, todos los partidos de un mismo grupo se juegan de forma simultánea, una medida de la FIFA para evitar especulaciones con los resultados. En el caso colombiano, el equipo nacional enfrenta a Portugal en Miami con el liderato del Grupo K en juego, mientras que Argentina llega con la clasificación asegurada y Lionel Messi comenzaría en el banco de suplentes ante Jordania.

PUBLICIDAD

Cómo crear un calendario en Google Calendar con los partidos del Mundial

  • Creación manual

Para quienes desean tener en su teléfono o computadora un calendario con los encuentros de hoy, Google Calendar ofrece una herramienta sencilla y accesible. El proceso de creación manual permite personalizar completamente la información y los recordatorios según las preferencias del usuario.

El primer paso es ingresar a Google Calendar desde un navegador web o la aplicación móvil. Una vez dentro, debes dirigirte a la sección “Otros calendarios” y seleccionar “Crear nuevo calendario”. Así podrás nombrarlo, por ejemplo, “Mundial 2026 – Partidos 27 de junio”.

A continuación, deberás añadir cada partido como un evento independiente. Para ello, selecciona el botón “Crear” o el símbolo “+”, elige la opción “Evento” y completa la información correspondiente: nombre del encuentro (por ejemplo, “Panamá vs. Inglaterra”), fecha y hora de inicio según tu zona horaria. Es posible agregar una descripción, como el estadio o detalles adicionales sobre el grupo al que pertenece el partido.

Esta plataforma de Google sirve para repartir el tiempo eficazmente. (Google)
Google Calendar permite crear un calendario manual con los partidos del Mundial 2026, agregar eventos, horarios y recordatorios.(Google)

Una función destacada es la posibilidad de añadir notificaciones o recordatorios. Puedes configurar alertas que se activen cinco minutos antes del comienzo de cada partido, facilitando que no se escape ningún detalle. Además, es posible asignar un color específico a estos eventos para diferenciarlos de otros compromisos personales.

Si utilizas varios dispositivos, el calendario se sincronizará automáticamente con tu cuenta de Google, permitiendo consultar los partidos desde tu teléfono, tableta o computadora. También puedes compartir el calendario con amigos o familiares enviando una invitación desde la propia plataforma.

  • Alternativas automatizadas

Para quienes buscan una opción aún más rápida, existen calendarios creados por la comunidad de aficionados y actualizados en tiempo real. Un ejemplo es el calendario difundido por el usuario de X @augustonarvaez8, que permite añadir todos los partidos del Mundial a Google Calendar con un solo clic.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Los calendarios de terceros para el Mundial 2026 pueden añadirse con un clic a Google Calendar, pero exigen revisar la seguridad de los enlaces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Basta con ingresar al enlace proporcionado en la publicación y pulsar “Añadir” en la ventana emergente que aparece. Todos los encuentros se incorporarán automáticamente en la sección “Otros calendarios”, actualizándose de forma automática conforme avancen las fases del torneo.

Sin embargo, es fundamental tener precaución al usar calendarios de terceros. Se recomienda emplear solo enlaces de fuentes conocidas y evitar hacer clic en enlaces desconocidos dentro de los eventos. La seguridad de tu cuenta y tus dispositivos debe ser prioritaria: revisa periódicamente el contenido importado y no aceptes notificaciones adicionales de procedencia dudosa.

Temas Relacionados

Mundial 2026Google CalendarCelularSelección ColombiaSelección ArgentinaPartidos Mundial 2026 hoyLionel MessiCristiano RonaldoFútbolTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo funcionan la alertas sísmicas: la tecnología detrás de esta herramienta capaz de salvar vidas

La clave del sistema está en las ondas P, las primeras que genera un terremoto. Son detectadas tanto por redes de sensores sísmicos como por los acelerómetros de los celulares

Cómo funcionan la alertas sísmicas: la tecnología detrás de esta herramienta capaz de salvar vidas

Los empleos del futuro también están en el campo: las cuatro profesiones Agrotech que pagan miles de dólares al año

Empresas agroindustriales buscan especialistas en automatización, análisis de datos y drones para aumentar la productividad y enfrentar los efectos del cambio climático

Los empleos del futuro también están en el campo: las cuatro profesiones Agrotech que pagan miles de dólares al año

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este sábado 27 de junio

Las criptomonedas han tenido un auge recientemente y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este sábado 27 de junio

Exempleada de Meta que publicó libro sobre su experiencia en la empresa ahora los demanda por intentar “silenciarla”

La demanda de Sarah Wynn-Williams cuestiona la legalidad de las medidas adoptadas por la compañía para bloquear su testimonio

Exempleada de Meta que publicó libro sobre su experiencia en la empresa ahora los demanda por intentar “silenciarla”

Anthropic ofrece USD 85.000 anuales por usar su IA mientras trabajas para otra empresa

La iniciativa no exige título universitario y está dirigida a personas mayores de 18 años con menos de dos años de experiencia laboral

Anthropic ofrece USD 85.000 anuales por usar su IA mientras trabajas para otra empresa

DEPORTES

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Antes de la clasificación, Franco Colapinto finalizó 14° en la última práctica libre del GP de Austria

La polémica tras la reacción de Federico Valverde al ser reemplazado y el pedido de disculpas de Fernando Muslera en la derrota de Uruguay ante España

“Es mi ídolo”: la confesión de uno de los Mernosketti que reavivó el debate Messi vs. Cristiano en Infobae Mundial

No tenía botines, lo premiaron con un fusil y se retiró a los 28 años: Just Fontaine, el dueño del récord imposible que Messi busca romper

TELESHOW

El día que Ernestina Pais se convirtió en la primera y única mujer en conducir CQC

El día que Ernestina Pais se convirtió en la primera y única mujer en conducir CQC

Osvaldo Laport, a punto de cumplir 70 años, habla sobre Billy Elliot: “Esta obra desenmascara a las almas oscuras”

Dalia Gutmann lleva su caos cotidiano al escenario: “Me encanta que se me suelte la cadena”

Sebastián Mendoza: “Rechacé una propuesta de Ráfaga para cantar con los míos”

Así se enteraron los compañeros de Ernestina Pais de su muerte: el dolor del elenco de “El divorcio del año”

INFOBAE AMÉRICA

Un buque petrolero fue atacado por un proyectil “no identificado” en el estrecho de Ormuz

Un buque petrolero fue atacado por un proyectil “no identificado” en el estrecho de Ormuz

China defiende controles a buques panameños y eleva el tono contra el gobierno de Mulino

El presidente Abinader dispone un plan especial para la infraestructura escolar en Independencia en República Dominicana

Rawayana pospone concierto en Costa Rica tras terremotos en Venezuela: nueva fecha será en diciembre

Gobierno de Honduras destinará 2 millones de dólares para asistencia alimentaria en el Corredor Seco