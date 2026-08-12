Otro ataque de un perro en Córdoba: un dogo mordió a un niño de 2 años que quedó internado

El niño fue derivado a la capital cordobesa por la gravedad de las lesiones provocadas por el dogo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un nene de dos años quedó internado en terapia intensiva tras ser atacado por un dogo argentino en Córdoba. Dos días después de la muerte de un niño de tres años que fue mordido por un pitbull, este nuevo hecho vuelve a poner el foco en los ataques de perros a niños en la provincia y en la responsabilidad de sus dueños.

El episodio ocurrió en Villa Caeiro, en el Valle de Punilla, durante la tarde del martes. De acuerdo con ElDoce.tv, el niño sufrió heridas en la cara y en el cráneo y tuvo que ser trasladado de urgencia. Primero lo trasladaron al hospital Domingo Funes y luego lo derivaron al Hospital de Niños en la ciudad de Córdoba, donde quedó internado bajo cuidados intensivos.

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El animal que lo atacó fue un dogo argentino que pertenecería a la familia del menor herido. La investigación quedó a cargo de la fiscal de turno, Silvana Pen, que deberá determinar cómo se produjo el ataque y en qué contexto ocurrió el episodio.

El niño de 2 años fue derivado al Hospital de Niños, en la ciudad de Córdoba

En la ciudad de Córdoba rige además un registro obligatorio para perros potencialmente peligrosos, creado por la Ordenanza 13.321 y puesto en marcha en abril de 2023. Entre las obligaciones previstas figuran la registración del perro y condiciones específicas para su circulación en la vía pública.

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Según informó la Municipalidad, la inscripción alcanza a perros considerados potencialmente peligrosos por su raza, por haber sido entrenados para defensa o ataque o por presentar antecedentes de agresividad. La categoría incluye ejemplares depitbull terrier,dogo argentino,rottweiler,doberman,bull terrier,presa canario,akita inuy sus cruzas, entre otros. En esos casos, la normativa prevé requisitos específicos para la tenencia y sanciones ante eventuales incumplimientos.

El antecedente fatal

El caso se conoció apenas dos días después de otro hecho en la capital cordobesa donde un nene de tres años murió tras ser atacado por el pitbull de un vecino. El episodio fatal ocurrió en la intersección de las calles José Baca y La Santa María, en barrio Villa La Lonja.

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El chico estaba junto a su padre en la vía pública cuando el perro lo atacó en la intersección de las calles José Baca y La Santa María. El niño sufrió graves heridas en el rostro y el cuello y fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos constataron su fallecimiento minutos después.

Por su parte, el dueño del perro que provocó el fallecimiento del niño fue imputado por el delito de homicidio culposo -penado con entre 1 y 5 años de prisión, aunque la situación procesal concreta depende de cómo quede acreditada la responsabilidad en la causa-, según confirmó la fiscal Celeste Blasco.

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Por el momento, no se dispuso la detención del hombre. La investigación avanza para definir las responsbilidades. Mientras tanto, la Fiscalía ordenó además la autopsia del menor y la toma de testimonios para reconstruir cómo ocurrió el ataque.

El hombre se presentó voluntariamente ante la Justicia de Córdoba y con el avance de la recolección de pruebas, también podrían ordenarse nuevas medidas en las próximas horas. La seguidilla de casos volvió a instalar la discusión sobre la tenencia responsable, los controles y las medidas de prevención frente a perros de gran porte o con antecedentes de agresividad.

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En paralelo, el episodio de Villa Caeiro abrió una nueva investigación judicial mientras el niño de dos años continúa internado en estado delicado en el Hospital de Niños. A la par de las investigaciones judiciales, la reiteración de episodios de este tipo volvió a exponer el debate sobre los mecanismos de prevención, los controles sobre animales ya identificados como riesgosos y la responsabilidad de los propietarios en casos de ataques graves.