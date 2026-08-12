Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Comenzó el juicio contra un sargento del Ejército acusado de abusar de tres soldadas en un cuartel de Azul

Las denunciantes aseguraron haber sufrido tocamientos y hostigamientos durante diferentes períodos de 2022. Por este motivo, el acusado será juzgado en relación a tres hechos de abuso sexual simple

El acusado junto a su abogado defensor durante la primera audiencia del juicio (Gentileza: Fiscales)
El acusado junto a su abogado defensor durante la primera audiencia del juicio (Gentileza: Fiscales)
Guardar

Un sargento primero del Ejército Argentino comenzó a ser juzgado este lunes en Mar del Plata, tras haber sido procesado por presuntamente haber abusado sexualmente de tres soldadas voluntarias bajo su mando. Según el expediente, los casos ocurrieron a lo largo del 2022.

El proceso quedó a cargo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, con la intervención del fiscal general subrogante Carlos Fioriti y el auxiliar fiscal Alejandro Borawski Chanes. Asimismo, el acusado se trata de Héctor Lorenzo Andersen, quien estaba encargado del puesto de mantenimiento del cuartel de Azul.

PUBLICIDAD

De esta manera, el acusado llegó a la instancia oral luego de haber sido imputado por el delito de abuso sexual simple, tipificado en el artículo 119 (primer párrafo) del Código Penal. Esta figura contempla penas de seis meses a cuatro años de prisión cuando el hecho se produce mediante violencia, amenaza, abuso de autoridad o aprovechando una relación de dependencia.

Bajo el punto de vista de la Fiscalía, Andersen habría utilizado su posición de superioridad dentro del organigrama militar para perpetrar los abusos. Y, de acuerdo con la información publicada en el sitio Fiscales, la primera denuncia permitió que las otras dos víctimas se animaran a denunciar al sargento. Actualmente, dos de ellas serán representadas por la defensora de Víctimas, Inés Jaureguiberry.

PUBLICIDAD

Los hechos denunciados ocurrieron en el puesto de mantenimiento del cuartel de Azul (Gentileza: Noticias de Azul)
Los hechos denunciados ocurrieron en el puesto de mantenimiento del cuartel de Azul (Gentileza: Noticias de Azul)

Durante la primera audiencia, se reconstruyeron los casos de las tres denunciantes. La primera en presentar cargos había ingresado al Ejército Argentino en Azul en agosto de 2022 y fue asignada al puesto de mantenimiento del cuartel, área a cargo de Andersen.

Desde ese momento hasta el 1° de diciembre, la mujer denunció haber sido víctima de tocamientos y hostigamiento. El acusado le pedía que lo abrazara y besara cerca de la boca, la abrazaba con las manos cerca de los glúteos, le tocaba el ombligo y le hacía masajes en los hombros sin consentimiento.

En varias oportunidades, la negativa de la soldada a estos acercamientos habría provocado que Andersen la amenazara con darla de baja del Ejército. Además, la investigación señaló que el hostigamiento también habría continuado mediante mensajes de WhatsApp y en redes sociales.

El caso de la segunda víctima presentó un patrón similar, ya que denunció que, entre octubre y noviembre de 2022, Andersen le solicitaba besos, la abrazaba y la tocaba cerca de los glúteos, además de realizarle masajes sin consentimiento.

El juicio se reanudará el lunes 24 de agosto
El juicio se reanudará el lunes 24 de agosto

Según su testimonio, el acusado cerraba la puerta de la oficina al llegar y forzaba situaciones para exigir abrazos y besos, no permitiéndoles retirarse hasta que accedieran. Tras la primera denuncia, la segunda víctima relató que recibió amenazas para que no lo “traicione”.

Por último, la tercera soldada denunció al menos doce episodios de abuso sexual que habrían sucedido entre enero y abril de 2022, cuando debía asistir al puesto de mantenimiento que administraba Anderson para realizar diversas reparaciones.

En esos encuentros, el acusado la habría abrazado, acariciado, besado en la cara y sujetado de la cintura y el hombro. Además, declaró que entre enero y noviembre de ese año fue objeto frecuente de comentarios y “chistes sexuales” por parte de Andersen.

La investigación judicial se inició tras la denuncia presentada primero en la Comisaría de la Mujer de Azul y luego en sede judicial provincial, lo que permitió que otras dos soldadas se animaran a dar su testimonio. El tribunal que interviene en el proceso está integrado por los jueces Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini.

Luego de que finalizara la primera audiencia, indicaron que el juicio contra el sargento primero Andersen continuará el lunes 24 de agosto. Según el cronograma judicial, se prevé la comparecencia de nuevos testigos y el avance de la etapa probatoria.

Temas Relacionados

Ejército ArgentinoAbusos sexualesSargentoCuartelAzulMar del PlataÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallaron un cráneo y restos óseos en una vivienda de Mendoza: investigan la identidad

El caso se conoció tras el aviso de una mujer que encontró un cráneo. Durante los operativos, la Policía encontró seis piezas óseas en total en una propiedad de Ruta 143 y callejón Uga

Hallaron un cráneo y restos óseos en una vivienda de Mendoza: investigan la identidad

La defensa de los imputados por el crimen de Xiomara Portillo pidió que se cotejen otros 10 perfiles de ADN

Los abogados de los acusados buscan incorporar nuevas pruebas al proceso a ocho meses del hallazgo del cuerpo de la adolescente en un descampado de Formosa

La defensa de los imputados por el crimen de Xiomara Portillo pidió que se cotejen otros 10 perfiles de ADN

Detuvieron en Mar del Tuyú a un hombre denunciado por violencia de género que tenía captura activa

El procedimiento se realizó en Mar del Tuyú luego de una persecución a pie. El hombre de 26 años era buscado por la Justicia en una causa por robo agravado

Detuvieron en Mar del Tuyú a un hombre denunciado por violencia de género que tenía captura activa

Denunciaron una maniobra de recetas fraudulentas en la obra social de empleados públicos de Catamarca

Una mujer afiliada dedtectó que utlizaban sus datos para prescribir medicamentos. Tomó conocimiento de lo sucedido tras recibir un aviso automático por la adquisición de un fármaco con su DNI

Denunciaron una maniobra de recetas fraudulentas en la obra social de empleados públicos de Catamarca

Mataron a un adolescente de 17 años durante una pelea en San Fernando y el agresor sigue prófugo

El caso será investigado por la Justicia de Menores, debido a que se sospecha que el responsable también sería menor de edad

Mataron a un adolescente de 17 años durante una pelea en San Fernando y el agresor sigue prófugo

DEPORTES

Platense abrirá la serie de octavos de la Copa Libertadores como local ante Coquimbo Unido: hora, TV y formaciones

Platense abrirá la serie de octavos de la Copa Libertadores como local ante Coquimbo Unido: hora, TV y formaciones

Inter Miami enfrentará a León con la obligación de ganar para no quedar afuera de la Leagues Cup: hora, TV y formaciones

“He estado sin hogar durante cuatro años, en la calle”: Dennis Rodman habló sobre sus orígenes

El árbitro más longevo del mundo tiene 78 años y está lejos de retirarse

Los lazos silenciosos que mantuvo Jorge Messi con Newell’s y el viejo deseo de Leo que sigue pendiente

TELESHOW

China Ansa y Diego Mendoza en “Lo de Pampita”: “Nos contábamos todo, ¡hasta las parejas de ese momento!”

China Ansa y Diego Mendoza en “Lo de Pampita”: “Nos contábamos todo, ¡hasta las parejas de ese momento!”

Uno por uno, los exjugadores de Gran Hermano que volvieron a ingresar a la casa: su rol clave para definir el reality

Mario Pergolini cuestionó a Agustín Rada por su falta de trucos y llevó otro mago a su programa: “No te ofendas”

Chiara Mancuso sufrió un duro accidente automovilístico y contó cómo se encuentra: “Nos dimos un golpazo”

Lola Latorre contó el mal momento que vivió en su regreso a Argentina: “No me dejan volver”

INFOBAE AMÉRICA

De Tokio a Berlín: cuáles son las mejores ciudades para la Generación Z en 2026, según un ranking global

De Tokio a Berlín: cuáles son las mejores ciudades para la Generación Z en 2026, según un ranking global

El árbitro más longevo del mundo tiene 78 años y está lejos de retirarse

Tiroteo en Bondi Beach: la Fiscalía sumó más de 800 testigos contra el terrorista Naveed Akram y aún analiza pruebas

El primer ministro de Nueva Zelanda superó una evaluación interna de su liderazgo a pocos meses de las elecciones

Trump reiteró que EEUU tiene el “control total” del estrecho de Ormuz en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones con Irán