Comenzó el juicio contra un sargento del Ejército acusado de abusar de tres soldadas en un cuartel de Azul

El acusado junto a su abogado defensor durante la primera audiencia del juicio (Gentileza: Fiscales)

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Un sargento primero del Ejército Argentino comenzó a ser juzgado este lunes en Mar del Plata, tras haber sido procesado por presuntamente haber abusado sexualmente de tres soldadas voluntarias bajo su mando. Según el expediente, los casos ocurrieron a lo largo del 2022.

El proceso quedó a cargo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, con la intervención del fiscal general subrogante Carlos Fioriti y el auxiliar fiscal Alejandro Borawski Chanes. Asimismo, el acusado se trata de Héctor Lorenzo Andersen, quien estaba encargado del puesto de mantenimiento del cuartel de Azul.

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De esta manera, el acusado llegó a la instancia oral luego de haber sido imputado por el delito de abuso sexual simple, tipificado en el artículo 119 (primer párrafo) del Código Penal. Esta figura contempla penas de seis meses a cuatro años de prisión cuando el hecho se produce mediante violencia, amenaza, abuso de autoridad o aprovechando una relación de dependencia.

Bajo el punto de vista de la Fiscalía, Andersen habría utilizado su posición de superioridad dentro del organigrama militar para perpetrar los abusos. Y, de acuerdo con la información publicada en el sitio Fiscales, la primera denuncia permitió que las otras dos víctimas se animaran a denunciar al sargento. Actualmente, dos de ellas serán representadas por la defensora de Víctimas, Inés Jaureguiberry.

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Los hechos denunciados ocurrieron en el puesto de mantenimiento del cuartel de Azul (Gentileza: Noticias de Azul)

Durante la primera audiencia, se reconstruyeron los casos de las tres denunciantes. La primera en presentar cargos había ingresado al Ejército Argentino en Azul en agosto de 2022 y fue asignada al puesto de mantenimiento del cuartel, área a cargo de Andersen.

Desde ese momento hasta el 1° de diciembre, la mujer denunció haber sido víctima de tocamientos y hostigamiento. El acusado le pedía que lo abrazara y besara cerca de la boca, la abrazaba con las manos cerca de los glúteos, le tocaba el ombligo y le hacía masajes en los hombros sin consentimiento.

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En varias oportunidades, la negativa de la soldada a estos acercamientos habría provocado que Andersen la amenazara con darla de baja del Ejército. Además, la investigación señaló que el hostigamiento también habría continuado mediante mensajes de WhatsApp y en redes sociales.

El caso de la segunda víctima presentó un patrón similar, ya que denunció que, entre octubre y noviembre de 2022, Andersen le solicitaba besos, la abrazaba y la tocaba cerca de los glúteos, además de realizarle masajes sin consentimiento.

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El juicio se reanudará el lunes 24 de agosto

Según su testimonio, el acusado cerraba la puerta de la oficina al llegar y forzaba situaciones para exigir abrazos y besos, no permitiéndoles retirarse hasta que accedieran. Tras la primera denuncia, la segunda víctima relató que recibió amenazas para que no lo “traicione”.

Por último, la tercera soldada denunció al menos doce episodios de abuso sexual que habrían sucedido entre enero y abril de 2022, cuando debía asistir al puesto de mantenimiento que administraba Anderson para realizar diversas reparaciones.

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En esos encuentros, el acusado la habría abrazado, acariciado, besado en la cara y sujetado de la cintura y el hombro. Además, declaró que entre enero y noviembre de ese año fue objeto frecuente de comentarios y “chistes sexuales” por parte de Andersen.

La investigación judicial se inició tras la denuncia presentada primero en la Comisaría de la Mujer de Azul y luego en sede judicial provincial, lo que permitió que otras dos soldadas se animaran a dar su testimonio. El tribunal que interviene en el proceso está integrado por los jueces Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini.

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Luego de que finalizara la primera audiencia, indicaron que el juicio contra el sargento primero Andersen continuará el lunes 24 de agosto. Según el cronograma judicial, se prevé la comparecencia de nuevos testigos y el avance de la etapa probatoria.