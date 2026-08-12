Cayeron dos delincuentes en Entre Ríos que transportaban 126 dosis de cocaína e intentaron huir de la Policía

Numerosos envoltorios de cocaína y fajos de dinero en efectivo fueron secuestrados en Concordia durante una persecución policial (El Once)

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Un operativo policial realizado en Concordia permitió el secuestro de 126 envoltorios con cocaína en la tarde de este martes, tras una persecución que inició cuando dos hombres intentaron huir al notar la presencia de las fuerzas de seguridad. El hecho se registró en inmediaciones de las calles Moreno y Néstor Garat, en un contexto de operativos preventivos en la zona.

La intervención se desarrolló poco antes de las 19 horas, cuando personal de la Comisaría Tercera y efectivos de la División Motorizada patrullaban el área. Durante las tareas de vigilancia, los oficiales detectaron la actitud sospechosa de dos personas que, al advertir la llegada de los uniformados, optaron por escapar a pie.

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La persecución llevó a los sospechosos a ingresar apresuradamente en una vivienda particular de la zona. Los agentes lograron interceptarlos dentro del inmueble, donde procedieron a su identificación y requisa. En el lugar, los policías encontraron objetos y sustancias que derivaron en la convocatoria de personal de la División Drogas Peligrosas de Concordia, especializado en delitos vinculados al narcotráfico.

Durante la inspección en el domicilio, los funcionarios localizaron un total de 126 envoltorios que, según las pruebas de campo realizadas por los peritos, contenían cocaína lista para su presunta distribución. Además de la sustancia, se incautaron elementos considerados de interés para la causa, relacionados con la preparación y fraccionamiento de estupefacientes.

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Según informó el portal El Once, la intervención de la División Drogas Peligrosas permitió el secuestro formal de la droga y el inicio de actuaciones judiciales en el ámbito de la justicia federal. Los dos hombres fueron detenidos en el lugar y trasladados a sede policial, quedando a disposición de la fiscalía correspondiente para su indagatoria y eventual imputación.

La investigación continuará con la toma de declaraciones a los detenidos y la recolección de pruebas en el domicilio allanado. Hasta el momento, no descartaron nuevas detenciones o allanamientos relacionados con el caso, en función de los resultados obtenidos de las diligencias.

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Dos hombres fueron detenidos durante los allanamientos

Detuvieron a una mujer de 70 años tras hallar cocaína en un allanamiento

Horas antes, una investigación por presunta venta de drogas en Resistencia, Chaco, derivó en la detención de una mujer de 70 años durante un allanamiento en el barrio Santa Catalina, donde la Policía secuestró cocaína fraccionada, dinero en efectivo y otros elementos incorporados a la causa.

El allanamiento se desarrolló en el barrio Santa Catalina de la capital chaqueña, en una vivienda ubicada sobre Remedios de Escalada al 1200. Estuvo a cargo de personal de la División Microtráfico Metropolitana, con apoyo de otras áreas policiales, en el marco de una supuesta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes. La principal investigada fue identificada como Ester de la Cruz Pereña, quien quedó aprehendida en el lugar tras el operativo realizado entre las 16:25 y las 19.

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Los efectivos hallaron 12,1 gramos de cocaína distribuidos en distintas presentaciones. Entre los elementos secuestrados incautaron: un envoltorio con forma de piedra, cuatro envoltorios tipo “bochita” y otro paquete de mayor volumen que contenía la sustancia ya disgregada. La droga fue sometida a un reactivo de orientación que arrojó resultado positivo para cocaína.

El procedimiento también permitió el secuestro de $32.000 en efectivo, además de recortes, una tijera y un teléfono celular marca Samsung. Esos elementos quedaron bajo resguardo para su análisis dentro de la investigación judicial, que busca determinar el alcance de la presunta actividad atribuida a la sospechosa y el posible destino de la sustancia hallada en el domicilio.

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La intervención judicial se concretó por orden del Juzgado de Garantías N°5, con actuación de la ayudante fiscal Agustina Colussi y bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N°1, a cargo del fiscal Sergio Cáceres Olivera. En el exterior de la vivienda trabajó además el Cuerpo de Operaciones Motorizadas, que tuvo a su cargo la cobertura de seguridad durante toda la franja horaria del allanamiento. La presencia de esa unidad respondió a la necesidad de resguardar el perímetro mientras el personal especializado avanzaba con la inspección del inmueble.