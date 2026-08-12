Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Cayeron dos delincuentes en Entre Ríos que transportaban 126 dosis de cocaína e intentaron huir de la Policía

Dos hombres fueron detenidos luego de intentar escapar al advertir la presencia de efectivos en las calles Moreno y Néstor Garat. El procedimiento derivó en el hallazgo de droga lista para la venta

Numerosos envoltorios blancos pequeños, fajos de billetes de distintas denominaciones, un calcetín oscuro y un suelo de cemento sucio
Numerosos envoltorios de cocaína y fajos de dinero en efectivo fueron secuestrados en Concordia durante una persecución policial (El Once)
Guardar

Un operativo policial realizado en Concordia permitió el secuestro de 126 envoltorios con cocaína en la tarde de este martes, tras una persecución que inició cuando dos hombres intentaron huir al notar la presencia de las fuerzas de seguridad. El hecho se registró en inmediaciones de las calles Moreno y Néstor Garat, en un contexto de operativos preventivos en la zona.

La intervención se desarrolló poco antes de las 19 horas, cuando personal de la Comisaría Tercera y efectivos de la División Motorizada patrullaban el área. Durante las tareas de vigilancia, los oficiales detectaron la actitud sospechosa de dos personas que, al advertir la llegada de los uniformados, optaron por escapar a pie.

PUBLICIDAD

La persecución llevó a los sospechosos a ingresar apresuradamente en una vivienda particular de la zona. Los agentes lograron interceptarlos dentro del inmueble, donde procedieron a su identificación y requisa. En el lugar, los policías encontraron objetos y sustancias que derivaron en la convocatoria de personal de la División Drogas Peligrosas de Concordia, especializado en delitos vinculados al narcotráfico.

Durante la inspección en el domicilio, los funcionarios localizaron un total de 126 envoltorios que, según las pruebas de campo realizadas por los peritos, contenían cocaína lista para su presunta distribución. Además de la sustancia, se incautaron elementos considerados de interés para la causa, relacionados con la preparación y fraccionamiento de estupefacientes.

PUBLICIDAD

Según informó el portal El Once, la intervención de la División Drogas Peligrosas permitió el secuestro formal de la droga y el inicio de actuaciones judiciales en el ámbito de la justicia federal. Los dos hombres fueron detenidos en el lugar y trasladados a sede policial, quedando a disposición de la fiscalía correspondiente para su indagatoria y eventual imputación.

La investigación continuará con la toma de declaraciones a los detenidos y la recolección de pruebas en el domicilio allanado. Hasta el momento, no descartaron nuevas detenciones o allanamientos relacionados con el caso, en función de los resultados obtenidos de las diligencias.

Dos hombres fueron detenidos durante los allanamientos
Dos hombres fueron detenidos durante los allanamientos

Detuvieron a una mujer de 70 años tras hallar cocaína en un allanamiento

Horas antes, una investigación por presunta venta de drogas en Resistencia, Chaco, derivó en la detención de una mujer de 70 años durante un allanamiento en el barrio Santa Catalina, donde la Policía secuestró cocaína fraccionada, dinero en efectivo y otros elementos incorporados a la causa.

El allanamiento se desarrolló en el barrio Santa Catalina de la capital chaqueña, en una vivienda ubicada sobre Remedios de Escalada al 1200. Estuvo a cargo de personal de la División Microtráfico Metropolitana, con apoyo de otras áreas policiales, en el marco de una supuesta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes. La principal investigada fue identificada como Ester de la Cruz Pereña, quien quedó aprehendida en el lugar tras el operativo realizado entre las 16:25 y las 19.

Los efectivos hallaron 12,1 gramos de cocaína distribuidos en distintas presentaciones. Entre los elementos secuestrados incautaron: un envoltorio con forma de piedra, cuatro envoltorios tipo “bochita” y otro paquete de mayor volumen que contenía la sustancia ya disgregada. La droga fue sometida a un reactivo de orientación que arrojó resultado positivo para cocaína.

El procedimiento también permitió el secuestro de $32.000 en efectivo, además de recortes, una tijera y un teléfono celular marca Samsung. Esos elementos quedaron bajo resguardo para su análisis dentro de la investigación judicial, que busca determinar el alcance de la presunta actividad atribuida a la sospechosa y el posible destino de la sustancia hallada en el domicilio.

La intervención judicial se concretó por orden del Juzgado de Garantías N°5, con actuación de la ayudante fiscal Agustina Colussi y bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N°1, a cargo del fiscal Sergio Cáceres Olivera. En el exterior de la vivienda trabajó además el Cuerpo de Operaciones Motorizadas, que tuvo a su cargo la cobertura de seguridad durante toda la franja horaria del allanamiento. La presencia de esa unidad respondió a la necesidad de resguardar el perímetro mientras el personal especializado avanzaba con la inspección del inmueble.

Temas Relacionados

secuestrococaínapersecuciónpolicialConcordia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallaron un cráneo y restos óseos en una vivienda de Mendoza: investigan la identidad

El caso se conoció tras el aviso de una mujer que encontró un cráneo. Durante los operativos, la Policía encontró seis piezas óseas en total en una propiedad de Ruta 143 y callejón Uga

Hallaron un cráneo y restos óseos en una vivienda de Mendoza: investigan la identidad

La defensa de los imputados por el crimen de Xiomara Portillo pidió que se cotejen otros 10 perfiles de ADN

Los abogados de los acusados buscan incorporar nuevas pruebas al proceso a ocho meses del hallazgo del cuerpo de la adolescente en un descampado de Formosa

La defensa de los imputados por el crimen de Xiomara Portillo pidió que se cotejen otros 10 perfiles de ADN

Detuvieron en Mar del Tuyú a un hombre denunciado por violencia de género que tenía captura activa

El procedimiento se realizó en Mar del Tuyú luego de una persecución a pie. El hombre de 26 años era buscado por la Justicia en una causa por robo agravado

Detuvieron en Mar del Tuyú a un hombre denunciado por violencia de género que tenía captura activa

Denunciaron una maniobra de recetas fraudulentas en la obra social de empleados públicos de Catamarca

Una mujer afiliada dedtectó que utlizaban sus datos para prescribir medicamentos. Tomó conocimiento de lo sucedido tras recibir un aviso automático por la adquisición de un fármaco con su DNI

Denunciaron una maniobra de recetas fraudulentas en la obra social de empleados públicos de Catamarca

Mataron a un adolescente de 17 años durante una pelea en San Fernando y el agresor sigue prófugo

El caso será investigado por la Justicia de Menores, debido a que se sospecha que el responsable también sería menor de edad

Mataron a un adolescente de 17 años durante una pelea en San Fernando y el agresor sigue prófugo

DEPORTES

Tigre recibirá a Montevideo City Torque por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Tigre recibirá a Montevideo City Torque por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Atlético Tucumán e Independiente se juegan un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina en Rosario: hora, TV y formaciones

Platense abrirá la serie de octavos de la Copa Libertadores como local ante Coquimbo Unido: hora, TV y formaciones

Inter Miami enfrentará a León con la obligación de ganar para no quedar afuera de la Leagues Cup: hora, TV y formaciones

“He estado sin hogar durante cuatro años, en la calle”: Dennis Rodman habló sobre sus orígenes

TELESHOW

China Ansa y Diego Mendoza en “Lo de Pampita”: “Nos contábamos todo, ¡hasta las parejas de ese momento!”

China Ansa y Diego Mendoza en “Lo de Pampita”: “Nos contábamos todo, ¡hasta las parejas de ese momento!”

Uno por uno, los exjugadores de Gran Hermano que volvieron a ingresar a la casa: su rol clave para definir el reality

Mario Pergolini cuestionó a Agustín Rada por su falta de trucos y llevó otro mago a su programa: “No te ofendas”

Chiara Mancuso sufrió un duro accidente automovilístico y contó cómo se encuentra: “Nos dimos un golpazo”

Lola Latorre contó el mal momento que vivió en su regreso a Argentina: “No me dejan volver”

INFOBAE AMÉRICA

De Tokio a Berlín: cuáles son las mejores ciudades para la Generación Z en 2026, según un ranking global

De Tokio a Berlín: cuáles son las mejores ciudades para la Generación Z en 2026, según un ranking global

El árbitro más longevo del mundo tiene 78 años y está lejos de retirarse

Tiroteo en Bondi Beach: la Fiscalía sumó más de 800 testigos contra el terrorista Naveed Akram y aún analiza pruebas

El primer ministro de Nueva Zelanda superó una evaluación interna de su liderazgo a pocos meses de las elecciones

Trump reiteró que EEUU tiene el “control total” del estrecho de Ormuz en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones con Irán