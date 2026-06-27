Mazda 787B, el auto ganador que hizo historia por su motor único, regresa a la pista de carreras

El Mazda 787B será protagonista de una exhibición especial en el Le Mans Classic 2026, marcando su regreso al circuito francés. (Mazda)

En el ámbito del automovilismo de resistencia mundial, pocos vehículos poseen el estatus emblemático del Mazda 787B. Ahora, el fabricante ha confirmado que este prototipo, célebre por su histórica victoria en las 24 Horas de Le Mans en 1991, volverá a rodar sobre el trazado del Circuito de la Sarthe en Francia.

La exhibición tendrá lugar durante el Le Mans Classic 2026, un evento de renombre internacional que congrega a los automóviles históricos de resistencia más destacados del mundo y que se celebrará del 2 al 5 de julio de 2026. Esta demostración especial coincide de forma precisa con el 35.º aniversario de la conquista de la mítica prueba francesa por parte del fabricante.

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La hazaña histórica de 1991 en Le Mans

La participación del Mazda 787B en las 24 Horas de Le Mans de 1991 marcó un antes y un después en la ingeniería de competición. Con el número 55 impreso en su carrocería, el vehículo inscrito por la división Mazdaspeed y conducido por la terna de pilotos integrada por el británico Johnny Herbert, el alemán Volker Weidler y el francés Bertrand Gachot, completó un total de 362 vueltas al trazado de 13.6 kilómetros, acumulando una distancia total aproximada de 4,923 kilómetros bajo condiciones extremas.

El prototipo 787B es el único automóvil con motor rotativo en conquistar la célebre carrera de resistencia. (Mazda)

Con este triunfo, Mazda se consagró como el primer fabricante japonés en obtener una victoria absoluta en la clasificación general de Le Mans. Asimismo, el 787B aseguró su lugar en la historia como el único vehículo propulsado por una tecnología de motor rotativo (Wankel) en conquistar esta célebre carrera de resistencia, superando a los consolidados monoplazas de motores de pistones tradicionales.

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Este hito cobró una relevancia técnica aún mayor debido a que las regulaciones del Grupo C se modificaron sustancialmente para la temporada de 1992, introduciendo de forma obligatoria motores atmosféricos de 3.5 litros similares a los de la Fórmula 1, lo que inhabilitó la continuidad de los motores rotativos en la categoría principal de resistencia.

Ingeniería de vanguardia: El motor rotativo R26B

La singularidad del Mazda 787B reside en su planta motriz, denominada internamente R26B. Se trata de un motor rotativo de tipo Wankel compuesto por cuatro rotores en línea, con una cilindrada unitaria de 654 cc, sumando un desplazamiento equivalente de 2,616 cc.

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El innovador propulsor R26B del Mazda 787B desarrolla hasta 700 caballos de fuerza y utiliza tecnología avanzada de admisión y encendido. (Mazda)

A diferencia de las plantas de fuerza convencionales con pistones alternativos, la arquitectura rotativa genera trabajo a través del giro continuo de rotores triangulares dentro de cámaras elípticas, reduciendo de manera drástica los esfuerzos dinámicos y las vibraciones mecánicas asociadas a los regímenes elevados de revoluciones.

El propulsor R26B, de aspiración natural, estaba diseñado con capacidad para desarrollar una potencia máxima teórica de hasta 900 caballos de fuerza a un régimen de 10,000 rpm. Sin embargo, priorizando los parámetros de consumo de combustible regulado y la fiabilidad necesaria para una carrera continua de 24 horas, los ingenieros de Mazda limitaron el rendimiento operativo a aproximadamente 700 caballos de fuerza (700 PS) a 9,000 rpm.

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Entre sus innovaciones técnicas destacan la implementación de un sistema de admisión variable continua controlado electrónicamente por la unidad de control del motor (ECU) para optimizar el par motor en diferentes rangos de velocidad, un esquema de encendido de tres bujías por rotor para estabilizar el frente de llama y sellos de ápice construidos en material cerámico de alta resistencia al desgaste térmico.

El conjunto motriz se integraba en un monocasco fabricado en materiales compuestos de fibra de carbono y Kevlar, lo que permitía mantener el peso del vehículo en vacío en tan solo 830 kilogramos.

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La muestra permitirá a los aficionados escuchar nuevamente el sonido único del motor Wankel y revivir la hazaña técnica de Mazda en 1991. (Reuters)

Demostración en Le Mans Classic 2026

El regreso del Mazda 787B al Circuito de la Sarthe se estructurará a través de una sesión especial de desfile individual. En este contexto, el evento cuenta con la colaboración y apoyo de Spark, firma especializada en modelos a escala automotrices. Las vueltas de demostración serán conducidas por dos figuras estrechamente vinculadas a la historia y organización del evento: el experimentado expiloto de carreras japonés Yojiro Terada, cuya trayectoria deportiva está ligada históricamente a las 24 Horas de Le Mans, y Pierre Fillon, presidente del Automóvil Club del Oeste (ACO), la entidad rectora y organizadora de la competencia.

La presencia activa del vehículo brindará al público asistente la oportunidad de volver a escuchar la distintiva firma acústica de este propulsor de cuatro rotores a pleno rendimiento sobre la pista francesa, permitiendo apreciar el legado mecánico y el compromiso de Mazda con el desarrollo de soluciones de propulsión no convencionales.

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