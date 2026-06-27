Cómo la IA está ayudando a diseñar apps bancarias más accesibles para personas con discapacidad visual

Según el IBGE, 7,9 millones de brasileños tienen discapacidad visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Brasil, 7,9 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad visual, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Para la mayoría de ellas, navegar por una aplicación bancaria o una página web no es una experiencia diseñada pensando en sus necesidades: es un obstáculo.

La inteligencia artificial está cambiando esa realidad, y algunos de los bancos más grandes de América Latina ya son prueba de ello.

El banco brasileño Itaú, uno de los más grandes de la región, enfrentaba un problema concreto: cada vez que sus equipos querían probar cómo funcionaba una app o página web para usuarios con discapacidad visual necesitaban que un desarrollador de software construyera el prototipo desde cero.

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Los mayores bancos de la región ya lo demuestran: la IA está transformando esa realidad. (Itau / Figma)

El proceso tardaba aproximadamente dos semanas y tenía un costo elevado. Peor aún, las pruebas con usuarios reales solo podían hacerse cuando el producto ya estaba casi terminado, lo que significaba detectar errores en una etapa avanzada y costosa del desarrollo.

Cómo diseñar para escuchar, no solo para ver

El desafío técnico era claro: las herramientas de diseño tradicionales crean prototipos visuales, pero no generan la estructura de código que los lectores de pantalla necesitan para funcionar. Un usuario con discapacidad visual no puede hacer clic en un botón que solo existe como imagen; necesita que ese botón tenga un nombre, una etiqueta, una jerarquía auditiva.

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La solución llegó a través de una herramienta de inteligencia artificial integrada al flujo de diseño que permite transformar instrucciones en texto en prototipos funcionales con estructura de código real.

La respuesta fue una herramienta de IA que convierte instrucciones en texto en prototipos funcionales con código real. (Itau / Figma)

Así, los diseñadores del equipo de Accesibilidad del banco pudieron construir prototipos navegables por lectores de pantalla sin depender del equipo de desarrollo.

La reducción de costos superó el 95% respecto al escenario en que un desarrollador construía el prototipo manualmente. Pero más allá del ahorro, el impacto fue humano.

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Por primera vez, personas con discapacidad visual participaron en las pruebas de usabilidad desde la etapa de diseño. Uno de los participantes lo resumió así durante las pruebas: “Usando el aplicativo, fue una sensación de ‘Estoy en casa’”.

Débora Mioranzza, directora de América Latina en Figma, explicó la diferencia entre usar cualquier herramienta de inteligencia artificial y usar una integrada al ecosistema de diseño de una empresa.

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“Cuando usas otra herramienta y generás código, puedes obtener algo, pero no tan maduro ni tan cercano a la producción real”, señaló. La clave, explicó, está en que la herramienta tiene acceso al sistema de diseño propio de cada empresa.

Un participante de las pruebas describió la experiencia así: "Fue una sensación de 'Estoy en casa'". (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo que ocurre en el fondo es que hay un agente que dice: ‘Este es el paquete, este es el componente exacto que necesito traer a este prototipo’”, detalló Mioranzza.

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El diseño con IA más de los bancos, impacta a los emprendedores

El impacto de la inteligencia artificial en el diseño no se limita a los grandes bancos. Mioranzza destacó que una proporción importante de los usuarios activos de la plataforma en la región son empresas de menos de 100 empleados de sectores como finanzas, tecnología, medios de comunicación y retail.

“Antes, cuando tenías una gran idea, lo que hacías era buscar una agencia que pudiera explicarla y construirla”, indicó. Hoy, con instrucciones en lenguaje natural, un emprendedor puede hacer tangible su idea, presentarla a inversores y avanzar sin necesidad de un equipo técnico propio.

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La IA en el diseño va más allá de las grandes instituciones financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Mioranzza, la inteligencia artificial no reemplaza al diseñador: lo libera. “Lo estamos viendo como un compañero que te ayuda a pensar en grande y a eliminar todas las tareas repetitivas”, afirmó.

En América Latina, donde millones de personas aún enfrentan barreras para acceder a servicios financieros digitales, esa combinación de velocidad, accesibilidad y escala puede marcar una diferencia.

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