Tecno

Cómo la IA está ayudando a diseñar apps bancarias más accesibles para personas con discapacidad visual

Uno de los grandes retos al momento de hacer plataformas accesibles es crear experiencias que funcionen para quienes ven la pantalla y para quienes dependen del audio para navegar

Guardar
Google icon
Mujer con gafas y bastón blanco, sonriendo, usa un teléfono móvil con la pantalla mostrando 'Banco Móvil Consultar Saldo', en un café.
Según el IBGE, 7,9 millones de brasileños tienen discapacidad visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Brasil, 7,9 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad visual, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Para la mayoría de ellas, navegar por una aplicación bancaria o una página web no es una experiencia diseñada pensando en sus necesidades: es un obstáculo.

La inteligencia artificial está cambiando esa realidad, y algunos de los bancos más grandes de América Latina ya son prueba de ello.

El banco brasileño Itaú, uno de los más grandes de la región, enfrentaba un problema concreto: cada vez que sus equipos querían probar cómo funcionaba una app o página web para usuarios con discapacidad visual necesitaban que un desarrollador de software construyera el prototipo desde cero.

PUBLICIDAD

(Itau / Figma)
Los mayores bancos de la región ya lo demuestran: la IA está transformando esa realidad. (Itau / Figma)

El proceso tardaba aproximadamente dos semanas y tenía un costo elevado. Peor aún, las pruebas con usuarios reales solo podían hacerse cuando el producto ya estaba casi terminado, lo que significaba detectar errores en una etapa avanzada y costosa del desarrollo.

Cómo diseñar para escuchar, no solo para ver

El desafío técnico era claro: las herramientas de diseño tradicionales crean prototipos visuales, pero no generan la estructura de código que los lectores de pantalla necesitan para funcionar. Un usuario con discapacidad visual no puede hacer clic en un botón que solo existe como imagen; necesita que ese botón tenga un nombre, una etiqueta, una jerarquía auditiva.

PUBLICIDAD

La solución llegó a través de una herramienta de inteligencia artificial integrada al flujo de diseño que permite transformar instrucciones en texto en prototipos funcionales con estructura de código real.

(Itau / Figma)
La respuesta fue una herramienta de IA que convierte instrucciones en texto en prototipos funcionales con código real. (Itau / Figma)

Así, los diseñadores del equipo de Accesibilidad del banco pudieron construir prototipos navegables por lectores de pantalla sin depender del equipo de desarrollo.

La reducción de costos superó el 95% respecto al escenario en que un desarrollador construía el prototipo manualmente. Pero más allá del ahorro, el impacto fue humano.

Por primera vez, personas con discapacidad visual participaron en las pruebas de usabilidad desde la etapa de diseño. Uno de los participantes lo resumió así durante las pruebas: “Usando el aplicativo, fue una sensación de ‘Estoy en casa’”.

Débora Mioranzza, directora de América Latina en Figma, explicó la diferencia entre usar cualquier herramienta de inteligencia artificial y usar una integrada al ecosistema de diseño de una empresa.

“Cuando usas otra herramienta y generás código, puedes obtener algo, pero no tan maduro ni tan cercano a la producción real”, señaló. La clave, explicó, está en que la herramienta tiene acceso al sistema de diseño propio de cada empresa.

Mujer sonriente usa un teléfono celular en una cafetería junto a su perro guía y bastones blancos plegados sobre la mesa.
Un participante de las pruebas describió la experiencia así: "Fue una sensación de 'Estoy en casa'". (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo que ocurre en el fondo es que hay un agente que dice: ‘Este es el paquete, este es el componente exacto que necesito traer a este prototipo’”, detalló Mioranzza.

El diseño con IA más de los bancos, impacta a los emprendedores

El impacto de la inteligencia artificial en el diseño no se limita a los grandes bancos. Mioranzza destacó que una proporción importante de los usuarios activos de la plataforma en la región son empresas de menos de 100 empleados de sectores como finanzas, tecnología, medios de comunicación y retail.

Antes, cuando tenías una gran idea, lo que hacías era buscar una agencia que pudiera explicarla y construirla”, indicó. Hoy, con instrucciones en lenguaje natural, un emprendedor puede hacer tangible su idea, presentarla a inversores y avanzar sin necesidad de un equipo técnico propio.

Una persona sostiene un smartphone que muestra una aplicación de chatbot abierta con burbujas de conversación y un avatar. Al fondo, un espacio interior con personas y mesas.
La IA en el diseño va más allá de las grandes instituciones financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Mioranzza, la inteligencia artificial no reemplaza al diseñador: lo libera. “Lo estamos viendo como un compañero que te ayuda a pensar en grande y a eliminar todas las tareas repetitivas”, afirmó.

En América Latina, donde millones de personas aún enfrentan barreras para acceder a servicios financieros digitales, esa combinación de velocidad, accesibilidad y escala puede marcar una diferencia.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialDiscapacidad visualAplicaciones de bancoItauDiseñoTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Si eres emprendedor esta es la manera ideal en la que debes usar la IA para ganar dinero y tener éxito

Expertos en negocios digitales aseguran que esta tecnología debe ir más allá de crear ideas en ChatGPT

Si eres emprendedor esta es la manera ideal en la que debes usar la IA para ganar dinero y tener éxito

Steam suma un nuevo juego gratis, pero solo por tiempo limitado: cómo conseguirlo

POPGOES Arcade es un spin-off vinculado al universo de Five Nights at Freddy’s

Steam suma un nuevo juego gratis, pero solo por tiempo limitado: cómo conseguirlo

¿Una lata de cerveza puede mejorar la señal del WiFi? Esto es lo que realmente ocurre

Aunque el aluminio puede modificar la dirección de la señal, no aumenta la velocidad de internet ni reemplaza un repetidor de WiFi

¿Una lata de cerveza puede mejorar la señal del WiFi? Esto es lo que realmente ocurre

Escribió un libro con ChatGPT e intentó registrarlo, pero las autoridades rechazaron darle derechos de autor

El caso marca un precedente en Perú sobre los límites legales de las obras creadas con herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT

Escribió un libro con ChatGPT e intentó registrarlo, pero las autoridades rechazaron darle derechos de autor

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

La plataforma de streaming cuenta en su catálogo con series exclusivas que están en emisión en Japón

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

DEPORTES

Los videos del show de Ciro y Los Persas en Dallas: de la locura de un histórico de la Selección al hit que reemplazó a “Muchachos”

Los videos del show de Ciro y Los Persas en Dallas: de la locura de un histórico de la Selección al hit que reemplazó a “Muchachos”

Sorpresa en San Lorenzo: Iker Muniain acordó de palabra y se convertirá en el nuevo entrenador

Cómo operaba la banda que vendía entradas falsas para ver a Boca y qué dice la Justicia sobre el vínculo con la barra

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Conmoción en el Mundial 2026: una figura de Países Bajos anunció que su esposa perdió un embarazo

TELESHOW

Susana Giménez disfrutó de su chacra uruguaya cantando rancheras con una amiga mexicana antes de viajar al Mundial

Susana Giménez disfrutó de su chacra uruguaya cantando rancheras con una amiga mexicana antes de viajar al Mundial

Mañanas Informales según Ernestina Pais: la química con Jorge Guinzburg en la última gran revolución de la TV

Así despidieron a Ernestina Pais sus compañeros de la obra El divorcio del año: “Te vas a quedar con nosotros”

El desgarrador posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, para despedir a su madre

La conmovedora despedida de Gastón Pauls a Ernestina Pais: “Fuimos amigos, novios, compañeros y más”

INFOBAE AMÉRICA

Brenda Cerén se une a Cruz Azul Femenil, la delantera salvadoreña inicia una nueva etapa en México

Brenda Cerén se une a Cruz Azul Femenil, la delantera salvadoreña inicia una nueva etapa en México

La Universidad de El Salvador identifica dos genotipos del virus Epstein-Barr en linfomas de Hodgkin

El Salvador recibirá al nuevo Nuncio Apostólico con una misa en la Catedral Metropolitana

Panamá facilitará el regreso de sus ciudadanos que decidan salir de Venezuela

Suspenden navegación en el Caribe nicaragüense por paso de onda tropical que causará tormentas y oleaje