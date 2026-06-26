Uruguay vs. España: dónde verlo de manera segura y qué URL no son recomendadas

Ambas selecciones definen su destino en la última fecha de grupos del Mundial 2026. (AFP)

La última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 nos depara uno de los duelos más atractivos del torneo: Uruguay frente a España. Charrúas y la Roja se mi­den en el Estadio Guadalajara de México en un choque de potencias que promete acaparar la atención de los aficionados de distintas regiones del planeta.

Para que no te pierdas ni un solo segundo de la acción, te presentamos la guía completa con todos los canales de televisión y plataformas de streaming oficiales, divididos entre opciones gratuitas (en abierto) y de pago (suscripción) tanto para España como para Latinoamérica.

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Dónde ver el partido en Latinoamérica

En América Latina, la distribución de los derechos de transmisión varía según el territorio, con opciones locales gratuitas en señal de aire y el despliegue de las grandes cadenas panregionales.

Plataformas como DSports, Disney+ Premium y Paramount+ ofrecen la opción de ver el encuentro por streaming en varios países de Sudamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones gratuitas (por país)

La televisión abierta de cada país asegura la transmisión sin costo del encuentro para la gran mayoría de los aficionados:

Uruguay: Canal 5.

México: Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7 (Azteca Deportes).

Argentina: Telefe y TyC Sports (en señales abiertas autorizadas).

Colombia: Caracol TV y RCN.

Chile: Chilevisión.

Perú: América TV.

Ecuador: Teleamazonas.

Venezuela: Televen.

Opciones de pago (streaming y cable)

Para quienes buscan una experiencia digital multipantalla, transmisión en alta definición o narraciones alternativas, las plataformas de suscripción habilitadas son:

DSports y DGO: La señal exclusiva de DirecTV y su app de streaming llevarán el partido para Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Disney+ Premium: La plataforma de streaming ofrecerá el partido en vivo en varios países de Sudamérica (como Argentina, Uruguay, Chile y Colombia).

Paramount+: Disponible para gran parte de la región con cobertura en vivo vía streaming.

ViX Premium: La plataforma de streaming de referencia obligatoria para México y varios países de Centroamérica.

RTVE y RTVE Play garantizan acceso gratuito al partido para toda España mediante TV tradicional y streaming oficial. (EFE)

Dónde ver el partido en España

La afición española tiene alternativas muy claras para seguir el camino de la Selección en este torneo, combinando la tradicional televisión pública y la oferta digital premium.

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Opciones gratuitas

RTVE (La 1): La televisión pública española transmite el partido en directo y en señal abierta para todo el territorio nacional.

RTVE Play: La plataforma digital oficial de RTVE permite ver el encuentro de forma totalmente gratuita mediante streaming desde móviles, tablets o Smart TV.

Opciones de pago

DAZN España: La plataforma cuenta con los derechos de emisión del torneo y transmitirá el partido con cobertura completa, análisis previo y postpartido.

Movistar Plus+ / Orange TV: Gracias a sus acuerdos de integración con DAZN, los abonados a los paquetes de fútbol correspondientes podrán seguir el juego directamente desde sus decodificadores o aplicaciones oficiales.

La previa del partido ha estado recargada por los cuestionamientos a Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay. (Reuters)

Partidos por internet: qué URL son son recomendados

En la búsqueda de alternativas en internet, es frecuente encontrar portales que prometen retransmisiones gratuitas pero que operan de forma ilícita:

Roja Directa TV (rojadirectastream.com)

Fútbol Libre (futbol-libres.su)

Tarjeta Roja tv (tarjetarojatv.work)

Pirlotv.info

¿Por qué no se deben usar estos sitios?

Riesgos graves de ciberseguridad

Estos sitios web financian su operación mediante publicidad altamente agresiva. Al hacer clic para intentar reproducir el video, se suelen abrir ventanas emergentes (pop-ups) que contienen malware, virus o troyanos diseñados para espiar tus dispositivos, robar datos personales o suplantar tu identidad.

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Estafas y Phishing

Muchas de estas plataformas exigen instalar extensiones de navegador “obligatorias” o registrarse con tarjetas de crédito bajo el engaño de que el servicio es gratis. Esto suele derivar en cargos bancarios no autorizados.

Pésima experiencia de usuario

Al no contar con servidores ni infraestructura legal, las transmisiones sufren retrasos severos (alto delay respecto al tiempo real), cortes continuos en las jugadas clave del partido y una resolución de imagen muy baja.

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