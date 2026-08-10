Las románticas fotos de Kim Kardashian junto a Lewis Hamilton durante el receso de la Fórmula 1

Kim Kardashian publicó fotos junto a Lewis Hamilton

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Kim Kardashian compartió una serie de fotografías junto a Lewis Hamilton en su cuenta de Instagram, en lo que representa la muestra pública más íntima de la pareja desde que comenzaron su romance a principios de 2026. Las imágenes, publicadas durante el receso de verano boreal de la Fórmula 1, muestran a la empresaria y al piloto en situaciones cotidianas y distendidas que contrastan con la discreción que ambos mantuvieron durante meses.

Entre las fotos del carrusel figura un autorretrato frente a un espejo en el que Hamilton rodea a Kardashian por la espalda, ambos vestidos con ropa deportiva en tonos marrones. En otra imagen, la pareja aparece arreglada para una salida: ella con un conjunto de hombros descubiertos en color óxido, él con una mano apoyada en su cintura. También se observa una selfie en el auto y una foto en la que la mano tatuada del piloto reposa sobre el abdomen de Kardashian frente a un espejo.

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El recorrido sentimental de Hamilton, de 41 años, y Kardashian, de 45, arrancó con rumores a fines de 2025, cuando fueron vistos juntos en distintas ciudades de Europa. La primera confirmación pública llegó en febrero de este año, al ser filmados juntos en el palco del Super Bowl en Estados Unidos. Desde entonces, los avistamientos se multiplicaron: un fin de semana en el Estelle Manor, en los Cotswolds británicos; viajes a Japón y París; y un beso fotografiado en Malibú, California, en abril.

Antes, en mayo, Kardashian viajó a Mónaco para acompañar al piloto en el Gran Premio, donde fue vista junto a su hermana Khloe Kardashian en el balcón del garaje de Ferrari. Hamilton, que terminó segundo detrás de Kimi Antonelli, le lanzó un beso desde el podio. “Es increíble tenerla aquí este fin de semana y contar con su apoyo. Es maravilloso tener buena gente a tu alrededor, y ella lo hace por mí todos los días”, declaró el piloto ante la prensa, según recogió The Sun.

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El salto definitivo a la exposición pública se dio el 1 de junio, cuando Kardashian publicó en Instagram un video de ambos en bicicleta por Nueva York. La confirmación más explícita llegó durante el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, cuando un fanático le preguntó al piloto si Kardashian era la razón de su buen humor. “Y claro, claro que es Kim”, respondió Hamilton, en lo que fue su declaración pública más directa sobre la relación hasta la fecha.

El verano consolidó el vínculo. A mediados de julio, Hamilton se unió a Kardashian y su familia en unas vacaciones en el lago de Coeur d’Alene, Idaho, donde el piloto fue fotografiado practicando wakeboard. También visitó a la empresaria en el set de rodaje de All’s Fair, la serie legal estadounidense en la que ella participa.

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Fuentes cercanas a la pareja citadas por distintos medios señalan que la relación se tornó seria con rapidez. “Lewis es serio con Kim y ve un futuro con ella”, indicó una de esas fuentes a Entertainment Tonight. Otra, en el mismo medio, agregó que Kardashian “siente que finalmente encontró a alguien a su altura”.

La próxima cita de la F1 tras el receso de verano boreal, en Países Bajos el fin de semana del 23 de agosto, definirá si Kardashian vuelve a aparecer en el paddock, algo que la prensa internacional ya anticipa con atención.

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<b>Las demás fotos que compartió Kardashian</b>

Kardashian y Hamilton confirmaron su relación hace unos meses

La foto con ropa deportiva frente al espejo

Hay expectativa por la próxima aparición pública de la pareja