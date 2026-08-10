La dictadura de Ortega y Murillo instaló en Managua una gigantesca imagen de Fidel Castro por su centenario

La gigantesca estructura metálica dedicada a Fidel Castro, está siendo instalada en la icónica avenida De Bolívar a Chávez. (Foto 19 Digital)

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Una enorme estructura metálica con la imagen del fallecido dictador cubano Fidel Castro está siendo instalada en la Avenida de Bolívar a Chávez, en el centro de Managua, según informó este lunes Rosario Murillo, copresidenta y portavoz de la dictadura de Nicaragua.

“Vamos a estar celebrando actos en las universidades, en los municipios. Y los trabajadores de Enatrel han hecho otra maravilla, una escultura en metal que se está instalando con mucho honor y orgullo en la avenida de Bolívar a Chávez, honrando al jefe de la Revolución Nuestroamericana y Caribeña, el Comandante Fidel Castro Ruz, que estuvo con nosotros, que visitó Nicaragua y que inspiró las luchas revolucionarias, inspiró y apoyo del pueblo nuestro, este pueblo valiente, heroico, este pueblo que da la vida por la paz”, señaló Murillo a través de los medios oficialistas.

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La instalación coincide con el centenario del nacimiento de Castro, mentor político de Ortega, según recordó el periodista Miguel Mendoza en redes sociales, quien describió el monumento como una “estructura de metal con la imagen del dictador cubano” ordenada por el régimen en las inmediaciones del parque Luis Alfonso Velásquez.

Mendoza señaló que la obra también podría interpretarse como una respuesta a la presión de Estados Unidos sobre Cuba, y anotó una contradicción: la estructura instalada en Managua es de mayores dimensiones que cualquier monumento erigido en memoria de Castro en la propia isla, donde el dirigente cubano rechazó en vida el culto a su personalidad.

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La familia Ortega Murillo con frecuencia visitaba al dictador cubano. (Foto 19 Digital)

Tras la muerte de Castro en 2016, el gobierno cubano prohibió erigir monumentos en su memoria y utilizar su nombre para bautizar espacios públicos, de acuerdo con lo recordado por Mendoza. El periodista añadió que, a diez años de esa muerte, Ortega y Murillo “parecen empeñados en recordarles a los capitalinos de quién aprendieron los métodos de represión”.

El diario La Prensa, por su parte, consignó que la dictadura no informó cuánto costó a los nicaragüenses la instalación del monumento de metal dedicado a quien Ortega considera su principal mentor político.

El medio recordó que, en la misma Avenida de Bolívar a Chávez, el régimen ordenó previamente remover la imagen de Pedro Joaquín Chamorro, el periodista asesinado durante la dictadura de Anastasio Somoza.

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Según el reportaje de La Prensa, en esa misma avenida se ubican también las imágenes de Hugo Chávez, Augusto C. Sandino y Simón Bolívar, entre otros próceres y aliados políticos del sandinismo, en lo que constituye un corredor conmemorativo levantado y financiado por el régimen.

La nueva estructura se suma a otra práctica sostenida por el régimen desde hace casi dos décadas: la instalación de los llamados árboles de la vida, estructuras metálicas iluminadas con luces LED que la población identifica popularmente como “chayopalos” o “arbolatas”.

Hasta noviembre de 2024, el entonces titular del Ministerio de Energía y Minas, Salvador Mansell, confirmó la instalación de 200 de estas estructuras en todo el país, incluyendo puntos fronterizos con Costa Rica, y anunció que continuarían colocándose más, incluso en Bluefields, Bilwi y el Triángulo Minero.

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La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), encargada de la instalación, no publica los costos de cada estructura. Un reporte de La Prensa de 2015, con fuentes de la propia Enatrel, situó el costo de cada árbol en unos 25 mil dólares, sin incluir vigilancia ni consumo energético, lo que representaría un desembolso acumulado de al menos 5 millones de dólares en las 200 estructuras contabilizadas hasta 2024. El mismo reportaje calculó que el conjunto de árboles consume mensualmente energía equivalente a la de unas 12 mil viviendas populares, con un gasto anual estimado en 5.37 millones de dólares.

El culto al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez se refleja en la proliferación de monumentos y lugares bautizados con su nombre en Nicaragua. (Foto archivo)

La presencia de la imagen de Hugo Chávez en la misma avenida se enmarca en una práctica más amplia de homenajes al fallecido presidente venezolano en Managua. Según una investigación de Infobae, en la capital nicaragüense existen un mercado, un barrio, un colegio, una plaza, un centro tecnológico, un estadio de béisbol infantil, plantas eléctricas, una avenida y una rotonda que llevan el nombre de Hugo Chávez, además de una cátedra universitaria abierta desde 2017 dedicada a su pensamiento y legado.

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El entonces embajador de Venezuela en Nicaragua, Javier Arrúe, declaró en 2017 a medios oficialistas: “Yo no he conocido un país tan chavista como Nicaragua”. Dos años antes había afirmado que ni siquiera en Venezuela existen tantos espacios bautizados con el nombre de Chávez como en Managua, según recogió Infobae.