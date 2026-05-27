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Inteligencia artificial en el Mundial 2026: cómo la tecnología cambia el fútbol dentro y fuera de la cancha

El Mundial 2026 será el torneo más tecnológico de la historia

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Imagen futurista de la Copa del Mundo dorada en un estadio con árbitros, balón Adidas, drones, hologramas 3D de fuera de juego, avatares y pantallas VAR.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será la edición más grande en la historia del torneo con 48 selecciones y tres países anfitriones; también será una competencia marcada por el uso de inteligencia artificial, análisis automatizados y nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al futbol.

Desde decisiones arbitrales más precisas hasta estadios inteligentes y transmisiones inmersivas, la FIFA apostará por una transformación tecnológica que impactará tanto dentro como fuera de la cancha.

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Como parte de esta evolución, la FIFA y Lenovo desarrollaron un ecosistema digital llamado “Football AI”, respaldado por una inversión estimada en 375 millones de dólares.

El sistema busca modernizar distintos aspectos del torneo en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá, con herramientas enfocadas en el arbitraje, el análisis táctico y la experiencia para los aficionados.

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Avatares 3D, balones inteligentes y cámaras corporales transformarán el arbitraje

Balón inteligente Adidas TRIONDA flotando sobre un campo de fútbol. Se aprecian sensores, datos holográficos y pantallas de VAR, con luces de estadio al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las principales innovaciones será la evolución del sistema de fuera de juego semiautomatizado. Antes del torneo, cada futbolista será escaneado mediante tecnología corporal para crear avatares tridimensionales capaces de registrar medidas exactas de hombros, rodillas, cabeza y botines.

Durante los partidos, cámaras de alta velocidad instaladas en los estadios rastrearán 29 puntos del cuerpo de cada jugador hasta 50 veces por segundo. Con ello, el sistema podrá detectar posiciones adelantadas con mayor rapidez y precisión, mientras que las transmisiones mostrarán reconstrucciones en tercera dimensión para explicar las decisiones arbitrales.

El torneo también estrenará el balón inteligente TRIONDA, desarrollado por Adidas. La pelota incorporará un sensor IMU de 500 Hz que enviará información en tiempo real a la sala VAR para detectar contactos, desvíos y pases con precisión milimétrica.

Entre las características anunciadas destacan:

  • Sensor capaz de enviar 500 datos por segundo
  • Batería con autonomía de seis horas
  • Conexión sincronizada con 12 cámaras por estadio
  • Diseño de cuatro paneles con texturas profundas para estabilizar el vuelo

Otra de las novedades será “Referee View”, tecnología que permitirá seguir los partidos desde la perspectiva del árbitro central. Los silbantes portarán minicámaras corporales integradas en el uniforme y las imágenes serán estabilizadas mediante inteligencia artificial para ofrecer tomas fluidas durante el juego.

Además, las decisiones del VAR serán explicadas en los estadios mediante gráficos tridimensionales y animaciones generadas por IA.

Estadios inteligentes y análisis táctico impulsados por IA

Vista trasera de un árbitro de fútbol con balón en un estadio futurista iluminado. Pantallas holográficas 3D de fuera de juego flanquean al árbitro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La FIFA también implementará la plataforma “Football AI Pro”, un sistema de análisis táctico basado en inteligencia artificial generativa al que tendrán acceso las 48 selecciones participantes.

La herramienta permitirá que entrenadores consulten información en lenguaje natural y reciban respuestas inmediatas mediante videos, estadísticas, gráficos interactivos y análisis tácticos generados a partir de millones de datos históricos y patrones de juego.

“Vamos a democratizar el acceso a los datos. No solo los equipos, pronto también los fans podrán usarlo”, señaló Gianni Infantino.

Fuera de la cancha, los organizadores desarrollaron “gemelos digitales” de los estadios, es decir, réplicas virtuales de cada recinto para simular accesos, movimientos de personas y posibles emergencias antes de los partidos.

Entre las herramientas previstas para la operación del torneo destacan:

  • Entradas completamente digitales
  • Sistemas cashless en zonas comerciales
  • Reconocimiento ágil en accesos
  • Monitoreo inteligente de multitudes
  • Apertura automática de torniquetes según saturación

Lenovo desplegará más de 10 mil dispositivos tecnológicos operados por 200 ingenieros en las 16 sedes mundialistas.

El Mundial 2026 también incorporará transmisiones con gráficos tridimensionales en tiempo real, análisis automatizados y estadísticas avanzadas. Además, Hisense trabajará con tecnología RGB-Mini LED para mejorar la calidad de imagen en las salas VAR y facilitar la revisión de jugadas polémicas.

Incluso algunas selecciones ya comenzaron a trabajar con inteligencia artificial. Argentina anunció colaboraciones con Google Gemini para desarrollar sistemas de prevención de lesiones y contenido personalizado dirigido a los seguidores de Lionel Messi.

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