Qué es Hotmart y cómo usarlo para ganar dinero como creador de contenido en 3 pasos

Joao Pedro Resende, CEO de Hotmart, cuenta cuáles son las tres claves para empezar a emprender en plataformas digitales

Iniciar un negocio digital puede parecer desafiante, el universo de plataformas, aplicaciones y redes sociales tiende abrumador. Pero al mismo tiempo es un espacio lleno de opciones si existe un proceso claro y se aprovechan esas herramientas para conectar con los potenciales clientes.

Una de esas plataformas es Hotmart, que le permite a emprendedores y creadores de contenido crear, alojar y vender productos digitales bajo un ecosistema que agrupa la pasarela de pagos, publicación de catálogos, herramientas de marketing y más.

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Joao Pedro Resende, CEO de la compañía, nos dio en Infobae Tecno una serie de consejos que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. El directivo cree que parte de esa clave está en crear contenido sobre temas que conozcamos, pero también trabajar en conjunto y estar cerca de nuestra comunidad.

Cuáles son los primeros pasos para crear un negocio digital

Resende subraya que el punto de partida consiste en producir contenido en el nicho y la especialidad que más se dominan. Este primer paso es clave porque permite conectar de inmediato con una audiencia interesada y empezar a definir el perfil del público objetivo.

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“Empieza a producir contenido de tu nicho, tu expertise, porque eso te va a orientar y a dirigir hacia el camino que tu audiencia quiera”, aseguró.

El contenido sobre temas que el emprendedor domina permite conectar con la audiencia y definir el público objetivo del negocio digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras ese primer acercamiento, el siguiente paso es la creación de un producto digital. Puede tratarse de un curso en línea, un ebook, mentorías, servicios o cualquier otro formato que se adapte a los conocimientos y capacidades del emprendedor.

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“Cuando encuentras una cosa que sabes y quieres compartir, y tu audiencia también lo quiere, tienes la oportunidad de crear un producto”.

En este proceso, el contacto directo y constante con la audiencia es fundamental. No basta con lanzar un producto y esperar resultados, sino que se trata de mantener una conversación activa con los seguidores para mejorar la propuesta, adaptarse a sus necesidades y generar confianza.

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Por qué es importante no estar solo en un emprendimiento digital

Un aspecto que Resende considera esencial es la elección de los socios. Muchos de los negocios digitales más exitosos no se construyen en solitario, sino que surgen de la colaboración entre dos o más personas. La complementariedad de habilidades, la alineación de expectativas y la claridad en los roles son factores que pueden determinar el rumbo del proyecto.

El directivo contó cuáles son las tres claves para empezar en un emprendimiento digital.

Sin embargo, el directivo advierte que las diferencias de valores, la falta de acuerdos sobre dedicación, remuneración o el rumbo futuro de la empresa pueden convertirse en causas de conflicto y fracaso. Por ello, recomienda conversar abiertamente con los socios sobre objetivos, roles, tiempo de dedicación, distribución de beneficios y expectativas a largo plazo.

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El CEO aconseja evaluar si el emprendimiento es verdaderamente un proyecto de vida para todos los involucrados y asegura que la madurez para separar temas personales de los empresariales es un requisito indispensable.

Cómo usar correctamente la IA en un emprendimiento digtal

En cuanto al uso de inteligencia artificial, el CEO de plantea dos límites principales: el confort del creador y la apreciación de la audiencia. No existe una receta universal, cada emprendedor debe valorar cuánto desea incorporar IA en sus procesos creativos y cuánto lo acepta su público.

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Resende explica que hay controles en la plataforma para identificar contenido generado con IA, pero reconoce la dificultad de distinguir siempre si un producto fue creado por una persona o una máquina.

El directivo habló en el Fire Sessions en Medellín sobre el valor del emprendimiento digital con socios e ideas de las que se tengan conocimiento.

El directivo enfatiza que, más allá de la tecnología empleada, lo esencial es ofrecer productos de calidad que satisfagan las expectativas del comprador. La originalidad y la conexión humana siguen siendo diferenciales en un mercado saturado de propuestas automatizadas.

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Cuáles son las herramientas digitales al servicio del emprendedor y cómo usarlas

Pensando en la conexión entre creadores y sus seguidores, Hotmart anunció el desarrollo de una herramienta llamada Comunidades, diseñada como un espacio complementario a las redes sociales, donde los creadores pueden interactuar de manera directa y libre con sus seguidores y clientes.

Esta función incluye discusiones, comentarios, reacciones, eventos y gamificación, permitiendo crear desafíos y rankings dentro de la comunidad.

Lo más relevante, según Resende, es que el creador mantiene el control sobre la comunicación, sin depender de los algoritmos de redes sociales que muchas veces limitan el alcance del contenido.

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