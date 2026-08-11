Google pone fin a las actualizaciones del Pixel 6 y Pixel 7: qué pasará con estos celulares

Google dejó fuera de la actualización de seguridad de agosto a los Pixel 6 y Pixel 7, que ya no reciben mejoras ni correcciones específicas.

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Google ha puesto final a las actualizaciones de la series Pixel 6 y Pixel 7, por lo que los celulares ya no recibirán mejoras y correcciones de seguridad. Una decisión que es habitual entre las marcas para darle prioridad a los modelos más recientes y que son compatibles con el software actual.

Esta decisión de Google no implica que los celulares dejen de funcionar de inmediato. Los usuarios podrán seguir realizando llamadas, enviando mensajes y usando las aplicaciones instaladas. Sin embargo, el dispositivo ha salido oficialmente del ciclo de soporte, por lo que no recibirá grandes actualizaciones de Android ni parches de seguridad específicos.

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Cuáles son los modelos afectados por la decisión de Google

El anuncio de Google sobre el fin de soporte no solo afecta al Pixel 6 Pro. Los modelos Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro y Pixel 7a también se han quedado fuera de la actualización de seguridad de agosto, según la lista oficial publicada por la compañía.

La actualización de agosto, identificada con la compilación CP2A.260805.005, solo inició en los dispositivos a partir del Pixel 8, dejando fuera a seis modelos previos.

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La decisión de Google generó confusión porque su página de asistencia todavía muestra a los Pixel 6 y Pixel 7 como compatibles con menos de cinco años de actualizaciones garantizadas.(GOOGLE)

La omisión ha generado confusión, ya que la propia página de asistencia de Google aún incluye estos modelos como compatibles, mencionando que tienen menos de cinco años de actualizaciones garantizadas.

A pesar de esto, la lista de dispositivos que ya no recibirán soporte termina en el Pixel 5a, sin incluir explícitamente a la generación siguiente. Por ejemplo, Android 17 funciona en el Pixel 6 desde junio, pero el parche de seguridad de agosto no llegó a este modelo ni a sus variantes.

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Este patrón no resulta nuevo. En meses anteriores, como febrero y mayo, el Pixel 6 y el Pixel 7 también fueron omitidos en las actualizaciones, mientras que solo el Pixel 7a recibió ambas. En cambio, las actualizaciones de junio y julio abarcaron a todos los modelos.

Qué implica el fin del soporte para los usuarios de Google

Cuando un dispositivo sale del ciclo oficial de actualizaciones, deja de recibir mejoras de sistema y, lo más relevante, parches de seguridad mensuales. Esto puede exponer a los usuarios a vulnerabilidades no corregidas y a la imposibilidad de acceder a nuevas funciones del sistema operativo Android.

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En febrero y mayo, Google ya había omitido a los Pixel 6 y Pixel 7 en las actualizaciones, mientras que en junio y julio sí incluyó a todos los modelos. (Google/dpa)

El parche de agosto, por ejemplo, corrige una vulnerabilidad de elevación de privilegios en la unidad de procesamiento de vídeo (CVE-2026-0163), considerada de gravedad alta. Los usuarios de los modelos excluidos seguirán con la versión de julio, CP2A.260705.006, y no tendrán acceso a la corrección específica de esa falla a menos que Google decida lanzar un parche dedicado en el futuro.

Según la documentación oficial, los teléfonos Pixel permanecen protegidos durante todo su periodo de soporte mediante parches propios, actualizaciones del sistema de Google Play y correcciones del Boletín de seguridad de Android. No obstante, Google solo especifica el número de años de soporte, sin comprometerse a una frecuencia mensual de actualizaciones.

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Para el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro, el soporte terminará oficialmente en octubre de 2026, tras una extensión anunciada previamente de tres a cinco años. El Pixel 6a tendrá soporte hasta julio de 2027, mientras que el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro lo mantendrán hasta octubre de 2027. El Pixel 7a, por su parte, recibirá actualizaciones hasta mayo de 2028.

Qué pueden hacer los usuarios ante el fin del soporte

Ante esta situación, los usuarios deben revisar el estado de su teléfono para verificar si cuentan con el parche más reciente. Para ello, solo deben entrar en «Ajustes», luego en «Sistema» y después en «Actualización de software». Si aparece el 5 de julio de 2026 como la fecha del parche, significa que el dispositivo no ha recibido la actualización de agosto.

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Google mantiene fechas de soporte distintas para cada modelo: el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro hasta octubre de 2026, el Pixel 6a hasta julio de 2027, el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro hasta octubre de 2027 y el Pixel 7a hasta mayo de 2028. (Google)

Mientras tanto, es recomendable mantener las actualizaciones del sistema de Google Play al día, ya que algunas correcciones de seguridad seguirán llegando por esa vía sin necesidad de un nuevo firmware. Sin embargo, las correcciones específicas para Pixel, como la mencionada vulnerabilidad del parche de agosto, no llegarán mediante este canal.

La recomendación general para quienes utilicen un Pixel 6 Pro o cualquiera de los modelos afectados es permanecer atentos a futuras comunicaciones oficiales de Google y considerar opciones de actualización de dispositivo cuando el ciclo de soporte llegue a su fin definitivo.

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Aunque el teléfono seguirá funcionando para tareas cotidianas, la ausencia de parches de seguridad puede aumentar el riesgo ante amenazas emergentes y afectar el acceso a futuras innovaciones de Android.