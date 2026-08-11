Jeff Bezos cerca de comprar el 30% del Liverpool: desembolsaría 1.800 millones de dólares por el club inglés

Jeff Bezos podría adquirir el 30% del Liverpool. (Foto: Amazon-Liverpool)

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El fundador de Amazon, Jeff Bezos, está cerca de convertirse en accionista del Liverpool FC como parte de un consorcio que negocia la compra de aproximadamente el 30% del club inglés por unos 1.800 millones de dólares.

La operación toma como referencia una valuación cercana a los 6.000 millones de dólares para el equipo y podría anunciarse públicamente esta misma semana, según información publicada por Sky News.

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La cifra de 1.800 millones de dólares corresponde al desembolso estimado del grupo inversor y no exclusivamente a Bezos. Hasta el momento, no se ha precisado cuánto dinero aportaría de manera individual el empresario estadounidense.

Jeff Bezos, junto a un consorcio, negocio la compra de una parte del Liverpool. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

El consorcio está liderado por Amit Bhatia, yerno del multimillonario Lakshmi Mittal, y también incluye a Eduardo Saverin, cofundador de Facebook.

Bezos entraría al Liverpool como accionista minoritario

Si el acuerdo se concreta en los términos que se negocian actualmente, el grupo inversor pasaría a controlar alrededor del 30% de las acciones del Liverpool. Fenway Sports Group (FSG), actual propietario del club, conservaría aproximadamente el 70% restante.

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La operación no supondría, por tanto, una adquisición total del equipo por parte de Bezos o del consorcio. Se trataría de una participación minoritaria, aunque de un tamaño suficiente para convertir al grupo en uno de los principales accionistas del histórico club inglés.

Jeff Bezos no entraría como accionista mayoritario del Liverpool FC. Reuters/Jason Cairnduff

La valoración de 6.000 millones de dólares utilizada como referencia para la transacción se encuentra en línea con las estimaciones realizadas por Forbes. La revista ubicó al Liverpool como el cuarto club de fútbol más valioso del mundo, con un valor aproximado de 6.200 millones de dólares.

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Por delante aparecen Manchester United, valorado en 7.200 millones de dólares; Barcelona, con 7.500 millones de dólares; y Real Madrid, que encabeza la clasificación con una estimación de 9.500 millones de dólares.

Sería la primera gran inversión deportiva de Bezos

La eventual entrada al Liverpool representaría el primer desembarco de Bezos en una franquicia deportiva de primera línea. Forbes calcula su patrimonio en unos 280.600 millones de dólares, una cifra que lo sitúa entre las personas más ricas del mundo.

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El empresario no sería, sin embargo, el único multimillonario dentro del grupo interesado en el club. Eduardo Saverin, cofundador de Facebook, cuenta con una fortuna estimada en 33.000 millones de dólares. Amit Bhatia, quien lidera el consorcio, es yerno de Lakshmi Mittal, presidente ejecutivo de ArcelorMittal y cuyo patrimonio se estima en unos 33.600 millones de dólares.

Jeff Bezos podría tener su primera incursión en el mundo deportivo. EFE/ Alessandro Di Marco

El posible acuerdo también representa un nuevo capítulo en el interés de Bezos por el deporte profesional. En 2019, el fundador de Amazon fue vinculado con una posible compra de los Seattle Seahawks, franquicia de la NFL. Las conversaciones nunca llegaron a concretarse y el equipo terminó siendo adquirido el mes pasado por un grupo liderado por el multimillonario Vinod Khosla por 9.600 millones de dólares .

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El Liverpool se suma a una ola de compras millonarias

La posible entrada de Bezos en el Liverpool se produce en un momento de fuerte crecimiento en el valor de las principales franquicias deportivas. En los últimos meses se han concretado otras operaciones multimillonarias en Estados Unidos.

Tom Dundon compró los Portland Trail Blazers por 4.000 millones de dólares, mientras que Mark Walter adquirió los Los Angeles Lakers por 10.000 millones de dólares. Antes de estas operaciones, un grupo encabezado por Bill Chisholm pagó 6.100 millones de dólares por los Boston Celtics.

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Liverpool FC es uno de los clubes más valorados del mundo. Reuters/Jason Cairnduff

En este contexto, el Liverpool se mantiene como uno de los activos deportivos más atractivos del mercado internacional. La eventual inversión del consorcio liderado por Bhatia, con Bezos y Saverin entre sus integrantes, reforzaría además la presencia de grandes fortunas tecnológicas y empresariales en el fútbol europeo.

Si la transacción se completa, el grupo adquiriría cerca de un tercio del Liverpool por una valoración cercana a los 6.000 millones de dólares, mientras que FSG mantendría el control mayoritario del club.

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