Luis Díaz ahora está en el mundo de la tecnología: este fue el anuncio para Colombia en el sitio donde nació

El propósito es utilizar la tecnología como herramienta para mejorar la vida de las personas y crear nuevas oportunidades. (Composición Infobae: REUTERS / OPPO)

En un reciente anuncio, el futbolista colombiano Luis Díaz presentó una iniciativa social que conecta su historia personal con la tecnología, a través de la Fundación que lleva su nombre y una alianza estratégica con dos marcas tecnológicas.

Este proyecto busca entregar recursos tecnológicos y acceso a internet a comunidades vulnerables de La Guajira, región natal del jugador, con el objetivo de transformar la vida de más de 500 jóvenes mediante la educación digital y la conectividad.

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Luis Díaz y la apuesta por la inclusión digital en La Guajira

La campaña ‘Lucho por Colombia’ surge como resultado de la colaboración entre la Fundación Luis Díaz, la compañía tecnológica OPPO y la operadora Claro. Esta alianza tiene como meta principal dotar de tecnología y conectividad a cientos de niños y jóvenes en Barrancas, municipio donde nació el delantero del Bayern Múnich.

El acceso a internet será de 50 megas dedicados, garantizados mediante radioenlaces de microondas. (Difusión)

El punto de partida de la iniciativa fue la entrega de dispositivos de última generación y la instalación de una Sala de Tecnología en la sede de la Fundación, completamente equipada para el aprendizaje digital.

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Además, la operadora se encargará de instalar internet gratuito tanto en la Fundación como en la comunidad Wayuu El Cerro, facilitando un acceso estable en una zona históricamente limitada en infraestructura.

Esta es la primera vez que la empresa global de electrónica de consumo y tecnología organiza en Colombia una acción de responsabilidad social empresarial de tal escala, en la que una compañía se une a un operador de telecomunicaciones para promover la inclusión digital en un contexto local. El propósito es utilizar la tecnología como herramienta para mejorar la vida de las personas y crear nuevas oportunidades.

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El punto de partida de la iniciativa fue la entrega de dispositivos de última generación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto social y educativo en Colombia

La figura de Luis Díaz es central en el desarrollo de este proyecto, no solo por su papel como embajador de la marca de celulares en cuestión sino por su compromiso con su territorio de origen. El futbolista impulsó la creación de la Fundación con la misión de generar oportunidades en La Guajira, una de las regiones con mayores desafíos sociales del país.

La campaña toma el lema ‘Lucho en Cada Momento’ y lo materializa en acciones concretas, como la construcción de un aula tecnológica y la entrega de más de 70 equipos móviles para uso de los beneficiarios. La iniciativa no se reduce a la dotación de dispositivos; busca acompañar el proceso de aprendizaje digital y fortalecer las competencias de los jóvenes en un entorno seguro y equipado.

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Luis Díaz expresó su orgullo por ver a empresas invirtiendo en el futuro de los niños y jóvenes de su tierra, convencido de que “la educación y la tecnología pueden abrir caminos que transforman vidas”.

Luis Díaz (7) celebra tras anotar el segundo gol de Colombia en la victoria 3-1 ante Uzbekistán por el Grupo F del Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Ashtin Barker)

Tecnología y conectividad: detalles de la infraestructura aportada

Dentro del programa, la operadora asume el desafío técnico de brindar conectividad en zonas rurales. Para ello, instalará dos monopolos de telecomunicaciones, uno en la sede de la Fundación y otro en El Cerro, comunidad habitada por población Wayuu.

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El acceso a internet será de 50 megas dedicados, garantizados mediante radioenlaces de microondas, una solución pensada para superar las limitaciones de infraestructura en la región.

Además de internet permanente, los beneficiarios podrán utilizar una plataforma digital. Este recurso ofrece cursos de formación laboral, alfabetización digital y una biblioteca virtual con más de 700 libros, ampliando las posibilidades educativas y de desarrollo personal.

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Luis Díaz es originario de Barrancas, un municipio ubicado en el departamento de La Guajira, Colombia. REUTERS/Agustin Marcarian

Proyección a largo plazo y sostenibilidad del programa

La estrategia detrás de la campaña va más allá de una entrega puntual de recursos. La sala de tecnología, equipada con dispositivos móviles y tabletas, estará disponible para estudiantes y familias vinculadas a la Fundación Luis Díaz.

Esta infraestructura se concibe como el inicio de una apuesta de impacto sostenido, donde la apropiación digital y el acceso a la tecnología forman parte de una visión de largo plazo.

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La dotación inicial de más de 70 dispositivos marca solo la primera fase del programa. La meta es que los recursos tecnológicos y la conectividad sirvan como base para procesos de aprendizaje continuos, adaptándose a las necesidades cambiantes de la comunidad y asegurando que los jóvenes de La Guajira cuenten con herramientas para afrontar los desafíos del mundo digital actual.