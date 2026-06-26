Ustari reveló la charla íntima que tuvo con Messi sobre la chance del retiro: “Nos estábamos por poner a llorar”

Oscar Ustari confesó una charla íntima con Lionel Messi (Crédito: Inter Miami)

El retiro del fútbol es una sombra que acecha a todo profesional, pero para Oscar Ustari y Lionel Messi, el tema va más allá de una simple decisión laboral. Una charla entre ambos excompañeros dejó al descubierto la carga emocional que implica el final de la carrera para los grandes ídolos del deporte.

El exarquero argentino, hoy con el pase en su poder tras finalizar su paso por el Inter Miami, compartió detalles de una conversación íntima mantenida con Messi en los vestuarios del club estadounidense. “A los futbolistas nos pasa algo con este deporte. Sentimos que nacimos para esto. El día que te falta la verdad que se pasa muy mal. Angustia y muchas de esas cosas”, reflexionó Ustari sobre el impacto que conlleva dejar la actividad profesional, en diálogo con el programa No veo la hora, de DSPORTS.

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El arquero y el capitán compartieron concentración en la selección argentina (FOTO: JUAN VARGAS-jlp)

Durante la entrevista, Ustari contó que “una vez hablábamos con Leo (Messi) en un baño de Inter Miami mientras nos lavábamos la cara y me preguntaba: ‘¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a jugar?’. ‘Yo ya estudié y me recibí de Director Deportivo y entrenador’, le dije. ¿Y vos?, le pregunté”. Pero el capitán argentino, lejos de tenerlo claro, admitió: “‘No quiero ni pensar en eso’, me dice. Y estamos hablando de hace un año”, relató el arquero.

Respecto a las sensaciones de los futbolistas ante el retiro, Ustari ofreció una respuesta directa: “Yo si hay algo que ya sé es que voy a llorar dos veces por el fútbol: cuando me toque dejar a mí y cuando no te vea más adentro de una cancha a vos. Y se puso colorado Leo. Ya nos estábamos por poner a llorar los dos ahí”. En su caso, el prepararse para el futuro, con estudios y certificaciones, es apenas un modo de mitigar el golpe de dejar la cancha.

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La relación entre Ustari y Messi se remonta a los éxitos juveniles de la selección argentina. Ambos formaron parte del plantel que se consagró campeón en el Mundial Sub-20 de 2005 y, poco después, conquistaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. El destino los reunió nuevamente en el Inter Miami, donde compartieron dos temporadas y celebraron la obtención de la Supporters Shield en 2024, la Conferencia Este y la MLS Cup en 2025.

Oscar Ustari y Messi se reencontraron en el Inter Miami en la MLS (REUTERS/Hannah Mckay)

Durante su estadía en el club de Florida, Ustari disputó 40 partidos, superó los 3.000 minutos y logró nueve partidos con la valla invicta. Su presencia fue clave en las campañas que llevaron al Inter Miami a conquistar títulos y a establecer el récord de puntos en una temporada de la liga estadounidense.

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Mientras Ustari decide su próximo paso profesional, Messi sigue en plena vigencia. El capitán de la selección argentina disputa su sexta Copa del Mundo, donde alcanzó la histórica marca de 18 goles en Mundiales y convirtió los cinco tantos albicelestes en los triunfos ante Argelia y Austria. El equipo ya aseguró su lugar en los dieciseisavos de final del torneo que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México, y este jueves se enfrentará a Jordania en el cierre de la fase de grupos.

El desenlace del vínculo de Ustari con el Inter Miami lo deja como agente libre a sus 40 años, tras un recorrido que incluyó pasos por clubes de Argentina, España, Inglaterra, México, Uruguay, Chile y Estados Unidos. El arquero debutó en Independiente en 2005 y supo vestir las camisetas de equipos como Getafe, Boca Juniors, Almería, Sunderland, Newell’s, Atlas, Liverpool de Uruguay, Pachuca y Audax Italiano.

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