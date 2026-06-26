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El nuevo look de Marta Fort inspirado en un icónica figura de los ‘70: “Preparándome”

Entre banderazos y charlas con hinchas de la Scaloneta, la influencer estrenó una imagen rubia con ondas y flequillo que recordó a una famosa actriz norteamericana

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El nuevo look de Marta Fort inspirado en una estrella del cine

Entre banderazos y entrevistas con los fans de la Scaloneta, Marta Fort vive a pleno la pasión Argentina en el Mundial 2026. En ese marco, este jueves, la hija del empresario chocolatero sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar su nuevo look para sus transmisiones, el cual está inspirado en una histórica figura internacional de la moda.

A través de su cuenta de Instagram, Fort compartió su nueva imagen con su millón y medio de seguidores en Instagram. “Preparándome para el programa de hoy”, escribió la joven mientras su peluquero terminaba los últimos ajustes en su pelo. La hija de Ricardo Fort musicalizó el clip con la canción “Strict Machine” de Goldfrapp.

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En el clip, Fort lucía el pelo largo con ondas suaves y volumen, peinado en capas que enmarcaban su cara y flequillo abierto ligeramente desordenado. El tono rubio claro del cabello resaltaba bajo una luz artificial que iluminaba de manera uniforme la escena. En cuanto a su look, la joven lucía una prenda blanca de manga larga con cierre al frente, de tejido ajustado. Su expresión era sonriente y relajada, y no se distinguían accesorios visibles.

Marta Fort con su nuevo look
Marta Fort con su nuevo look

De esta manera, el look de Fort recordaba a la imagen de Farrah Fawcett. Icono en los años 70 por la serie Los Ángeles de Charlie, la actriz y modelo se convirtió en un referente estilístico con pantalones vaqueros de campana, camiseta y voluminosa melena rubia con flequillo aleteando cual mariposa, un peinado que ahora admiran e imitan celebridades y jóvenes de la generación Z.

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Irreverente como pocas para la época, en su juventud Farrah era considerada una verdadera sex symbol. E, incluso, ya pasando los 40, se había animado a posar desnuda para la revista Playboy, vendiendo cuatro millones de ejemplares y enamorando a los hombres de todo el mundo. Pero ella sólo amo a uno.

Después de un breve matrimonio con el actor Lee Majors, que oficialmente se extendió entre 1973 y 1982, Farrah comenzó su relación con O´Neal, con quien en 1985 tuvo a su único hijo. La leyenda cuenta que el amor surgió cuando el ex esposo de la actriz le pidió a Ryan que llevara a cenar a su mujer mientras él se iba de viaje, para que ella no se sintiera tan sola. Y que el protagonista de Love Story, que ya cargaba con dos matrimonios, tres hijos y varios rumores de romances con famosas, como Barbara Streisand y Diana Ross, no pudo contener su instinto de conquistador.

farrah fawcett
Farrah Fawcett consolidó una imagen icónica con su melena rubia, pantalones de campana y camisetas que hoy inspiran a la generación Z

Pero la felicidad de la pareja se habría visto empañada por la adicción de él a las drogas, algo que también habría influido en la crianza de Redmond quien, además de tener problemas con los estupefacientes, a sus 33 años ha pasado largas temporadas en la cárcel.

Desde 2004, Fawcett se vio obligada a visitar a su hijo en varios centros de rehabilitación. Y, para avivar su tristeza, con el correr de los años la situación del joven se fue agravando. En 2007 fue detenido por conducir en estado de ebriedad, en 2008 por posesión de sustancias ilícitas y, en 2009, año de la muerte de Farrah, fue acusado por ingresar heroína a la cárcel.

Después de conocer el éxito de la mano de la serie que protagonizó junto a Kate Jackson y Jaclyn Smith en 1976 y 1977, Farrah decidió abandonar Los Angeles de Charlie por diferencias económicas. Y, desde entonces, tuvo que pelear no sólo por lograr el reconocimiento que buscaba, sino también para logar que los productores volvieran a confiar en una actriz que había roto un contrato tan importante.

Finalmente lo logró, dejando atrás a la chica sexy para empezar a interpretar papeles duros como los que hizo en la serie The Burning Bed (1984) o en las versiones cinematográficas de Extremities (1986). Pero, desde entonces, sus notas en las revistas tuvieron más que ver con sus escándalos personales que con sus logros profesionales. Y eso es algo que Farrah nunca pudo superar.

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