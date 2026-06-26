“¡Cuidado con el agua, Lionel!”: el divertido momento de Scaloni con los aspersores durante la práctica de la Selección

El entrenador del seleccionado nacional se puso a jugar con los aspersores tratando de mojar a sus jugadores durante el entrenamiento de este jueves

Durante una sesión de entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas City, un aspersor de riego protagonizó el momento más divertido de la jornada. El director técnico Lionel Scaloni intentó manipular el mecanismo en medio del campo de juego para molestar a sus jugadores y el resultado fue lo último que el entrenador esperaba.

La escena se desarrolló con Scaloni agachado sobre el aspersor, que expulsaba un fuerte chorro de agua a ras del suelo. Mientras el técnico intentaba ajustarlo, varios jugadores con pecheras moradas pasaron detrás de él: Valentín Barco, Thiago Almada, Leandro Paredes, Julián Álvarez y Cristian Cuti Romero desfilaron por la escena con distintos grados de curiosidad, esquivando la “maldad” que intentaba hacerles el entrenador.

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Scaloni se puso en cuclillas e intentó manipular el regador para mojar a sus jugadores mientras los mismos pasaban cerca. Luego de intentar sin éxito alcanzarlos, el entrenador de la Selección se tocó la parte posterior de la pierna y se alejó del lugar con tranquilidad, mientras los futbolistas continuaban con sus movimientos precompetitivos al fondo.

El video publicado por las cuentas oficial de AFA, circuló rápidamente en las redes sociales y concentró la atención de los seguidores del seleccionado que rieron por el intento de molestar a quienes lo rodeaban en ese momento. La secuencia completa no supera los 22 segundos, pero alcanza para retratar un instante de distensión en medio de una semana de trabajo enfocada en el partido del sábado ante Jordania, el último de la fase de grupos del Mundial 2026.

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El seleccionado se entrenó en Kansas City con la clasificación a los 16avos de final ya asegurada, con el primer puesto del Grupo J (Reuters/Denny Medley)

Ese contexto de tranquilidad relativa tiene una explicación futbolística. Argentina ya selló el primer puesto del Grupo J con dos victorias consecutivas —ante Argelia por 3-0 y ante Austria por 2-0— y afrontará los 16avos de final el viernes 3 de julio en Miami. Con la clasificación resuelta, Scaloni tiene margen para rotar el plantel y preservar a los titulares de cara a la fase eliminatoria.

El partido ante el seleccionado jordano, programado para las 23 horas en el estadio AT&T de Arlington, será el escenario para varios debuts en el once inicial. Lionel Messi, máximo goleador del equipo y de la historia de los Mundiales, podría ingresar desde el banco. En su lugar asoma Nicolás Paz, el mediocampista de 21 años nacido en España que eligió representar a Argentina.

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La defensa concentra la mayor parte de los cambios previstos. Romero terminó el partido ante Austria con molestias en la rodilla derecha a los 55 minutos, aunque él mismo descartó una lesión de gravedad. “Es el (ligamento) colateral medio que me molesta bastante, pero nada, voy a jugar”, declaró el defensor del Tottenham en la zona mixta a la que tuvo acceso Infobae. Pese a esa declaración, el técnico evalúa la posibilidad de preservarlo: Nicolás Otamendi y Marcos Senesi serían los centrales del equipo, con Gonzalo Montiel por la derecha y Nicolás Tagliafico de regreso al once por la izquierda.

En la mitad de cancha, Paredes —quien entró en el segundo tiempo ante Austria y asistió a Messi para el tanto decisivo— arrancaría como titular. A su lado figuran Giovanni Lo Celso o Barco, junto a Exequiel Palacios y Giuliano Simeone. En el frente de ataque, Álvarez encabezaría la línea ofensiva acompañado de Paz o del delantero José Manuel López.

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El posible equipo inicial ante Jordania sería: Emiliano Martínez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Simeone, Paredes, Palacios, Lo Celso o Barco; Paz o López y Álvarez. Antes del encuentro está prevista una conferencia de prensa con Scaloni y un jugador, fijada para las 20.45 (hora argentina). El plantel realizará un entrenamiento más en Kansas City el jueves por la mañana y partirá hacia Dallas tras el almuerzo.