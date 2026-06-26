Deportes

“España aplasta a Argentina”: el provocador análisis de un reconocido programa sobre un posible cruce de 16avos del Mundial

Dos periodistas de El Chiringuito hablaron sobre lo que podría ser una final anticipada entre dos candidatos al título

Guardar
Google icon
En el programa El Chiringuito manifestaron que La Furia Roja "aplasta" a la Albiceleste en un hipotético mano a mano

La Finalíssima iba a ser uno de los grandes eventos en el calendario futbolístico de 2026, pero la cancelación del duelo entre Argentina y España como campeones de la Copa América y la Eurocopa dejó trunca esta posibilidad. Sin embargo, el cuadro del Mundial 2026 podría enfrentarlos en los 16avos de final y la prensa del país europeo palpitó el posible cruce en esta prematura instancia.

Los periodistas del programa español El Chiringuito, Juanfer Sanz y Edu Aguirre, quien es conocido por ser amigo de Cristiano Ronaldo, se mostraron en la vereda de La Furia Roja en medio de un acalorado debate con el reportero argentino Matías Palacios. Uno de los comentarios más destacados lo realizó Aguirre con una fuerte afirmación sobre estos dos combinados: “Creo que España aplasta futbolísticamente a Argentina”.

PUBLICIDAD

A continuación, descreyó de los hinchas de la Albiceleste que eligen enfrentarse al campeón de Sudáfrica 2010 en lugar de medirse a la Uruguay de Marcelo Bielsa o a Cabo Verde: “No me creo a los argentinos que quieren a España en dieciseisavos. No me lo creo. Creo que hablan con el corazón y no con la cabeza. ¿Por qué? Porque Argentina tiene más coraje, seguramente, más sentimiento, más pasión. Pero en el rectángulo de juego, cuando se mueve la pelota, si España juega como jugó contra Arabia Saudita... Ni la mejor Argentina puede superar a España. Estoy seguro“.

El conjunto de Luis de la Fuente goleó 4-0 a los saudíes en la segunda presentación por el Grupo H en un duelo marcado por el débil planteo de los asiáticos, quienes eligieron defenderse muy alto, dejaron espacios atrás y empezaron a perder desde los 10 minutos con el gol de Lamine Yamal. Todo lo contrario a los caboverdianos, que eligieron replegarse en el debut y le sacaron un empate sin goles a los españoles.

PUBLICIDAD

Futbolista Lionel Messi con camiseta de Argentina, número 10, y distintivo FIFA. Futbolista Lamine Yamal con camiseta de España y distintivo FIFA World Cup 2026
Lionel Messi y Lamine Yamal son las principales figuras de dos seleccionados que apuestan a ser protagonistas en el Mundial

Por otro lado, Juanfer Sanz fue más allá y admitió que no le molestaría perder en la última fecha con Uruguay para terminar segundo y quedar emparejado con el vigente campeón del mundo. Al igual que Edu Aguirre, se mostró escéptico de que Argentina quiera medirse a España: “Soy un poco de la versión de que no me los creo, que necesitan sacar pecho, pero ya saben lo que pasa cuando sacas pecho, que te lo parten”

“Sé que no es muy popular esto que voy a decir, pero a mí no me importaría perder contra Uruguay para enfrentarnos a Argentina. Y a lo mejor hay que bajarles el agrande que tienen, porque lo que tienen es un agrande que no pueden con él, que está muy bien, pero el Mundial que ganaron lo ganaron hace cuatro años y hay que jugar ahora”, agregó Sanz.

En este sentido, señaló que tiene “ganas” de enfrentarse al bicampeón de América: “¿Tienen tantas ganas? ¿Somos tan débiles? ¿Somos tan asequibles? ¿Damos menos patadas que Uruguay? Pues vamos a jugar al fútbol y vamos a ver quién gana. Que el otro día el partido de Argentina fue un bochorno, pero tienen a Messi, metió dos goles, fenomenal”. Cabe remarcar que el equipo de Scaloni fue efectivo en ofensiva, aunque también tuvo un excepcional rendimiento en defensa, ya que solamente sufrió un remate al arco en 90 minutos.

Lionel Messi marcó los cinco goles de la Selección en el Mundial (Crédito: AP/Jessica Tobias)
Lionel Messi marcó los cinco goles de la Selección en el Mundial (Crédito: AP/Jessica Tobias)

Por último, Juanfer Sanz le mandó un mensaje directo a su compañero Matías Palacios: “Vamos a enfrentarnos a Messi y Argentina y a ver si el agrande, cuando se vaya acercando el día de partido, a lo mejor la boca tan grande que tiene Matías de decir: ‘Quiero a España‘, se le va haciendo más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita...”.

La única forma de que se pueda dar este cruce es que España pierda con Uruguay y que Cabo Verde no le gane a Arabia Saudita. La definición del Grupo H ocurrirá este viernes con ambos duelos desde las 21:00 en simultáneo. A la espera de definir su rival, la Argentina ya sabe que afrontará la serie eliminatoria el próximo viernes 3 de julio desde las 19:00 en Miami.

LA CALCULADORA DE ARGENTINA EN 16AVOS DE FINAL

• VS. ESPAÑA: si Uruguay le gana a los españoles y Cabo Verde no vence a Arabia Saudita.

• VS. CABO VERDE: si España vence a Uruguay y Cabo Verde no pierde con Arabia Saudita.

• VS. ARABIA SAUDITA: si supera a Cabo Verde y España no pierde con Uruguay.

• SI GANAN CABO VERDE Y URUGUAY: ambos terminarían con 5 puntos. El 2º —y rival de Argentina— será el que tenga peor diferencia de goles general, menos goles a favor en el grupo, el peor ubicado en la tabla de fair play o, en último término, peor ranking FIFA (Cabo Verde).

• SI EMPATAN CABO VERDE Y URUGUAY: ambos terminarían con 3 puntos. El 2° —y rival de Argentina— será el que tenga mejor diferencia de goles general, más goles a favor en el grupo, el mejor ubicado en la tabla de fair play o, en último término, mejor ranking FIFA (Uruguay).

• SI EMPATAN ESPAÑA-URUGUAY Y CABO VERDE GANA: España y Cabo Verde terminarían con 5 puntos. El 2º —y rival de Argentina— será el que tenga peor diferencia de goles general, menos goles a favor en el grupo, el peor ubicado en la tabla de fair play o, en último término, peor ranking FIFA (Cabo Verde).

Temas Relacionados

Mundial 2026CopaMundial2026Selección España Mundial 2026Selección Argentina Mundial 2026Selección Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La frase de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 que ilusionó a sus fanáticos

El piloto argentino del equipo Alpine reveló su aspiración final en la Máxima. Este año logró su mejor resultado y va por más

La frase de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 que ilusionó a sus fanáticos

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El conjunto guaraní buscará imponerse ante los oceánicos para acceder a los 16avos de final

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El móvil más embarazoso del Mundial 2026 tras la clasificación de México: “¡Qué maravilla!”

El reportero intentó sostener una transmisión en vivo desde el Ángel de la Independencia mientras más de 800.000 personas celebraban el pase de ronda

El móvil más embarazoso del Mundial 2026 tras la clasificación de México: “¡Qué maravilla!”

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las primeras 3 fechas del Torneo Clausura 2026

La AFA compartió el fixture que iniciará cuatro días después de la final de la Copa del Mundo

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las primeras 3 fechas del Torneo Clausura 2026

“¡Nos hicieron llorar de orgullo!“: las portadas de los medios ecuatorianos tras la histórica victoria ante Alemania en el Mundial

El elenco sudamericano venció 2-1 a los teutones y se clasificó a los 16 avos de final

“¡Nos hicieron llorar de orgullo!“: las portadas de los medios ecuatorianos tras la histórica victoria ante Alemania en el Mundial

DEPORTES

La frase de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 que ilusionó a sus fanáticos

La frase de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 que ilusionó a sus fanáticos

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El móvil más embarazoso del Mundial 2026 tras la clasificación de México: “¡Qué maravilla!”

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las primeras 3 fechas del Torneo Clausura 2026

“¡Nos hicieron llorar de orgullo!“: las portadas de los medios ecuatorianos tras la histórica victoria ante Alemania en el Mundial

TELESHOW

Vero Lozano y Leo Montero recordaron a Pepe Pompín y a su creador José Luis Telecher: “Era un ser maravilloso”

Vero Lozano y Leo Montero recordaron a Pepe Pompín y a su creador José Luis Telecher: “Era un ser maravilloso”

El nuevo look de Marta Fort inspirado en una icónica figura de los ‘70: “Preparándome”

Juan José Campanella se quejó del calor en París y la falta de infraestructura: “Es insoportable estar aquí”

Wanda Nara reveló que llegará al Mundial acompañada de sus hijos: “Ahora sí, nos vamos”

Emily Ceco denuncia amenazas de Santiago Martínez desde la cárcel: “La violencia sigue siendo constante”

INFOBAE AMÉRICA

El mundo se moviliza para asistir a Venezuela con rescatistas, ayuda humanitaria y recursos tras el devastador terremoto

El mundo se moviliza para asistir a Venezuela con rescatistas, ayuda humanitaria y recursos tras el devastador terremoto

Interpol activa alerta internacional contra esposa de “Pecho de Rata” y exreina de belleza vinculadas al caso Riverside en Costa Rica

Panamá: El presidente José Raúl Mulino envía rescatistas a Venezuela tras los terremotos

Menores heridos y sin sus padres son trasladados a hospitales de Caracas tras los terremotos que sacudieron Venezuela

Venezolanos en Estados Unidos se apresuran a enviar ayuda a las víctimas del terremoto, pero el aeropuerto de Caracas está cerrado