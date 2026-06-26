Contingente salvadoreño partió rumbo a Caracas con ayuda humanitaria

La misión de El Salvador reúne a la Fuerza Armada, Protección Civil, el Sistema de Emergencias Médicas y la Unidad Canina de Rescate del Ejército. (Visuales IA)

El Salvador envió 300 rescatistas y 50 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela por decisión del presidente Nayib Bukele para apoyar la búsqueda, el rescate y la atención médica tras los terremotos del 24 de junio. El operativo se activó en horas consideradas decisivas y avanzó pese a la ruptura de relaciones diplomáticas desde 2019.

La emergencia en Venezuela dejaba hasta este jueves 188 fallecidos y 1.520 heridos, además de 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos y 200 personas atrapadas, según informó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. También había 346 construcciones afectadas, entre ellas 250 edificios y ocho hospitales, algunos de los cuales debieron ser evacuados.

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El contingente salvadoreño partió este jueves rumbo a Caracas en el primero de tres aviones que trasladan personal, equipo e insumos, de acuerdo con un mensaje difundido por Bukele junto a un video del operativo. El mandatario señaló que en esas aeronaves viajan los equipos que brindarán ayuda al pueblo venezolano.

Cómo está integrado el contingente salvadoreño

El grupo está integrado por personal de la Fuerza Armada, Protección Civil, el Sistema de Emergencias Médicas y la Unidad Canina de Rescate del Ejército, acompañado por perros especializados. Los equipos se concentraron en la Base Aérea Militar, en el departamento de La Paz, donde prepararon y embalaron los insumos de la misión.

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Según el comunicado oficial del Gobierno de El Salvador, los 300 rescatistas y paramédicos movilizados cuentan con experiencia en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, atención prehospitalaria, estabilización de pacientes, medicina de emergencias, gestión de incidentes y respuesta ante desastres de gran magnitud. La misión fue definida como un refuerzo a las labores que desarrollan las instituciones venezolanas durante las primeras horas posteriores al terremoto.

La misión salió hacia Caracas en tres aeronaves con apoyo médico, canes entrenados y cargamento masivo, mientras autoridades locales reportaban víctimas, lesionados y atrapados tras los sismos del 24 de junio. (Video de cortesía)

En el despliegue también participa Cruz Verde Salvadoreña, cuyos voluntarios forman parte del grupo USAR ( Búsqueda y Rescate Humano, por sus siglas en inglés) de El Salvador, especializado en búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas. La institución señaló que sus rescatistas aportarán preparación, experiencia y capacidad operativa en la misión organizada a través del Sistema Nacional de Protección Civil.

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El Gobierno salvadoreño indicó que la capacidad del contingente permitirá aplicar protocolos internacionales, utilizar equipos especializados y mantener coordinación permanente con las autoridades competentes en Venezuela. El objetivo inmediato es localizar sobrevivientes, rescatar personas atrapadas y asistir a los lesionados en las zonas más golpeadas.

La ayuda material enviada por El Salvador incluye medicamentos, insumos médicos y artículos de primera necesidad por 50 toneladas, destinados a reforzar la capacidad de respuesta de las autoridades venezolanas. El comunicado oficial ubicó esa carga como complemento del despliegue humano y técnico que viaja hacia Caracas.

La coordinación con Venezuela pese a la ruptura diplomática

El envío se concretó aunque El Salvador y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde noviembre de 2019, cuando Bukele ordenó la expulsión del cuerpo diplomático venezolano y el cierre de su embajada en San Salvador. Aun así, el Gobierno salvadoreño ofreció asistencia humanitaria tras los sismos y activó el traslado del contingente.

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El Salvador activó el envío de 300 socorristas para búsqueda y atención médica tras los sismos de 7,2 y 7,5 en Venezuela. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció el ofrecimiento de apoyo de Bukele y encargó a la Cancillería coordinar los mecanismos necesarios para recibir a la misión salvadoreña. Esa gestión habilitó la llegada de personal y perros, además de medicamentos e insumos, a territorio venezolano.

El impacto de los terremotos en la población

La dimensión del desastre también se reflejaba en la situación de la población durante la madrugada de este jueves, cuando muchos venezolanos pasaron la noche sobre colchones y colchonetas en el asfalto o dentro de sus vehículos por temor a las réplicas. Los dos terremotos registrados el miércoles alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5.

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