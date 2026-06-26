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Soledad Fandiño recordó la insólita estrategia que usó un hombre para intentar conquistarla: “Me amenazó”

La actriz relató en un programa de streaming que un desconocido intentó presionarla con difundir rumores en un ciclo de espectáculos

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Soledad Fandiño recordó la insólita amenaza que recibió de un hombre que intentó conquistarla

A poco de recordar la íntima charla que tuvo con el padre de su hijo, René Pérez, este jueves, Soledad Fandiño reveló una insólita táctica que utilizó un nombre con el objetivo de intentar conquistarla. Según relató la actriz, esta persona quiso amenazarla con la idea de que aceptara tener una relación con él.

Todo sucedió cuando Fandiño comenzó diciendo: “A mí me han amenazado una vez. Sí. Un flaco me amenazó con que si yo no me ponía de novia con él, él iba a decir cosas horribles mías en un programa de chimentos”. Con la idea de destacar lo insólito de la situación, otro compañero del programa Mundo Mundial (DGO stream) subrayó con ironía: “Dale, nos ponemos de novios. Esperaba esa respuesta. Dale, nos ponemos de novios. Ahora sí”.

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Continuando con la anécdota, Soledad resaltó: “Sí, lo peor es que lo hizo. Sí. Habló con una persona de un programa de chimentos, inventaron toda una historia y hablando mal de mí, como que él era... No, yo me enteré, me enteré que fue él, me enteré con quién habló, me enteré de todo”.

Hablando de sus exparejas, días atrás, Fandiño recordó la insólita recomendación de René Pérez para encontrar pareja. La actriz argentina relató que fue el reconocido cantante de Calle 13 y padre de su hijo quien le sugirió probar una aplicación de citas exclusiva, utilizada por celebridades y figuras influyentes.

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Soledad Fandiño habló de la recomendación de René Pérez, una app que incluye usuarios como actores, empresarios y cantantes

Durante la conversación, Fandiño explicó que el diálogo con su expareja tuvo lugar en un contexto de confianza y mostró el buen vínculo que comparten, a pesar del tiempo transcurrido desde su separación. “Mi ex me recomendó una aplicación de citas”, expresó ante la sorpresa de sus compañeros. Al pedirle precisiones, respondió de manera directa: “René. Él insistía: ‘Tienes que conocer a alguien, tienes que conocer a alguien’. Y yo decía: ‘Bueno, no, pero es muy difícil en Miami’”.

La actriz señaló que fue el propio cantante quien insistió en la necesidad de buscar nuevas formas para conocer personas, sobre todo en una ciudad como Miami, donde la dinámica social es diferente a la de otros lugares. La sugerencia no fue un comentario casual, sino un consejo claro: “Me dice: ‘No, chica, tienes que bajar la aplicación, aplicación’”. Así, Fandiño accedió a una red reservada para personas con perfil público y cierto nivel de notoriedad.

Esta aplicación no está disponible para cualquier usuario, sino que requiere una invitación de alguien que ya forme parte de la comunidad. “Te tiene que recomendar alguien”, explicó Fandiño, quien recibió la guía de René Pérez durante el proceso de registro. Pampita, una de las conductoras del programa, aclaró que se trata de una plataforma VIP, reconocida entre celebridades por su exclusividad y por reunir a empresarios, actores y músicos. Fandiño confirmó esa apreciación: “Vas pasando perfiles y de repente es empresario, es cantante”.

Soledad Fandiño
Soledad Fandiño reveló la extraña amenaza que recibió de un pretendiente

La experiencia en la aplicación estuvo marcada por la curiosidad y cierta prudencia. Al crear su perfil, la actriz optó por usar fotografías de su cuenta de Instagram, buscando mostrar autenticidad sin perder discreción. “Le puse fotos de mi Instagram, chicos, como que quedó re trucho”, comentó, aclarando que el perfil fue más funcional que pensado para impresionar. Incluso bromeó sobre la posibilidad de haber incluido una imagen junto a Lionel Messi, lo que, según su propio comentario, habría aumentado sus posibilidades en la aplicación.

El funcionamiento de esta red exclusiva incluye reglas estrictas. Una de las más destacadas es la prohibición total de capturas de pantalla, algo que Fandiño comprobó personalmente. “No se puede sacar screenshots, porque lo primero que hice fue ver a un conocido y le saqué screenshot para mis amigas”, relató. La respuesta de la plataforma fue inmediata: “La próxima vez que saques una screenshot te vamos a sacar de la red”. Esta advertencia evidencia el nivel de privacidad y reserva que se exige a los usuarios.

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Soledad Fandino

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