Morena Beltrán en Infobae Mundial: “No quiero enfrentar a Uruguay de ninguna manera”

Morena Beltrán destacó que la Selección argentina integra junto con España y Ghana el grupo de equipos que no recibieron goles en la fase de grupos

Morena Beltrán se convirtió en una de las voces jóvenes más reconocidas del periodismo deportivo argentino. En una entrevista con Infobae Mundial, repasó su camino, reflexionó sobre los desafíos que todavía enfrentan las mujeres en el ambiente del fútbol y compartió su mirada sobre el presente de la Selección argentina.

Durante la charla con Marcelo Tinelli, el conductor destacó la pasión con la que comunica el fútbol y Beltrán explicó que esa autenticidad fue una de las claves de su crecimiento profesional. “Me sale natural porque es lo que me apasiona. Creo que esa naturalidad me permitió permanecer, a pesar de algunas cuestiones que siendo mujer en este ambiente se complican un poco más”, sostuvo.

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De los hilos de Twitter a la televisión

Beltrán recordó que sus primeros pasos llegaron mientras estudiaba en Deportea, cuando comenzó a publicar análisis futbolísticos en redes sociales.

“Empecé en Twitter en 2017. Siempre fui muy curiosa, escribía en algunas páginas y hacía mis propios análisis”, contó. Aquellos hilos, que rápidamente comenzaron a viralizarse, terminaron siendo la puerta de entrada a la televisión. “Sí, fue por los hilos de Twitter. Ahí me vieron”, resumió.

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Morena Beltrán explicó que sus hilos de Twitter se viralizaron y le abrieron la puerta a la televisión tras un proceso de selección y coaching (Infobae en Vivo)

Sobre su desembarco en la televisión, explicó que atravesó un proceso de selección y preparación antes de salir al aire. “Fue una búsqueda cerrada. Me reuní con gente del canal, después me coachearon bastante y empecé. Después fueron llegando otras oportunidades”.

También destacó el respaldo de su familia durante ese proceso. “Mis papás me apoyaron siempre. Me acompañaron a la charla de Deportea y, desde ahí, fue todo para arriba”.

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Las barreras que persisten para las mujeres

Uno de los momentos más profundos de la entrevista llegó cuando habló sobre las diferencias que todavía percibe entre hombres y mujeres dentro del periodismo deportivo.

“Al principio no lo notaba tanto porque iba con mucho entusiasmo, pero con el tiempo sí te das cuenta. Hay situaciones de las que no podés participar, cosas que no podés decir. Siempre hay una mirada diferente”, afirmó.

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La periodista sostuvo que más mujeres en el análisis de fútbol ayudan a que otras jóvenes se animen a ingresar al periodismo deportivo

Para ejemplificar esa diferencia, mencionó que muchas opiniones reciben una valoración distinta según quién las formule. “Hay cosas que exactamente las puede decir un pibe y caen diferente si las dice una mina”, señaló.

Beltrán subrayó la importancia de que cada vez haya más mujeres ocupando espacios de análisis futbolístico. “Entiendo que muchas pibas empiezan a soñar con hacer esto cuando ven a otras haciéndolo. Lo importante es que puedan hacerlo con naturalidad y que no necesariamente tengan que ocupar el lugar de presentadora si lo que les gusta es analizar fútbol”.

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En esa línea, aseguró que su objetivo es contribuir a normalizar esa presencia. “Intento transmitir esa naturalidad para que todos podamos jugar de la misma manera, sin tener que aclarar que una mujer también puede ser una referente hablando de fútbol”.

Su mirada sobre la Selección argentina

Además de repasar su carrera, Beltrán analizó el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni y se mostró optimista de cara a la fase eliminatoria del Mundial.

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Beltrán señaló que Lionel Scaloni está tranquilo pero no conforme con el rendimiento de la Selección argentina en el Mundial (Reuters/Denny Medley)

“Los equipos en los Mundiales no suelen empezar como terminan. No me parece una mala noticia cómo arrancó la selección. Junto con España y Ghana somos las únicas tres selecciones que no recibieron goles en la fase de grupos”, destacó.

Aun así, marcó una diferencia entre tranquilidad y conformidad. “Scaloni está tranquilo, pero no conforme. Él mismo habló de atrincherarse en determinados momentos del Mundial, aunque sabe que este es apenas un punto de partida”.

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También dejó en claro qué rival preferiría evitar. “Obvio que prefiero Cabo Verde o Arabia Saudita. No quiero enfrentar a Uruguay de ninguna manera”.

Pese a la cautela, cerró con un mensaje de confianza sobre el futuro de la selección. “El punto de partida es bueno y seguramente el equipo no termine siendo el mismo que vimos en los primeros partidos. Estoy tranquila, pero no conforme”.

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Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, Marcelo Sottile, Benito y Yiyo Garcilazo.